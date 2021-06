CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca di Cilic-Fognini – Come vedere Berrettini-Murray in tv

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Matteo Berrettini e Andy Murray, valida per il secondo turno dell’Atp 500 del Queen’s (Londra).

Matteo Berrettini è alla sua seconda partita sull’erba in stagione. Il tennista romano ha battuto in due tiebreak al debutto il connazionale Stefano Travaglia, un match duro che potrebbe aver messo in condizione la testa di serie numero uno del tabellone principale. L’allievo di Vincenzo Santopadre vanta una buona tradizione su questa superficie, visto il suo titolo a Stoccarda e la seconda settimana raggiunta a Wimbledon nel 2019.

Andy Murray invece Wimbledon l’ha vinto due volte (2013 e 2016). Questi tempi sono lontani per lo scozzese che negli ultimi anni ha dovuto soffrire a lungo visti i numerosi problemi fisici. L’ex numero uno del mondo ha sconfitto al primo turno Benoit Paire lasciando per strada appena cinque game. Il britannico è sembrato in forma, nonostante in questa stagione abbia giocato appena tre partite nel 2021 prima di questo torneo.

I due si sono già affrontati una volta: a Pechino nel 2019 fu il giocatore originario di Glasgow a prevalere in due tiebreak nonostante le varie chance avute dal romano in quella occasione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di secondo turno dell’Atp 500 del Queen’s fra Matteo Berrettini e Andy Murray. La partita è programmata come seconda sul Campo Centrale del torneo inglese a partire dalle 13.00 dopo Mannarino-Evans. Noi vi aggiorneremo sull’orario di inizio di questa sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti.

Foto: Lapresse