LIVE Olanda-Austria, Europei 2021 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Olanda-Austria, partita di calcio valida per la 2a giornata della fase a gironi, gruppo C, di Euro 2020.

Stesso discorso per l’Austria di Franco Foda. Servono altri 3 punti per passare il turno, dopo il 3-1 rifilato alla Macedonia del Nord con i gol di Lainer, Gregoritsch e Arnautovic (di Pandev il momentaneo 1-1). Proprio Arnautovic, dopo aver segnato, ha esultato in modo polemico con delle accuse al macedone Ezgian Alioski. Esclusa l’ipotesi di razzismo, ma si è comunque preso una giornata di squalifica e salterà il match di questa sera.

Nella prima giornata, l’Olanda di Frank De Boer ha superato l’Ucraina di Shevchenko, ma con tanta difficoltà. Dopo i gol di Wijnaldum e Weghorst, la partita sembrava essere già chiusa, ma la perla di Yarmolenko e il colpo di testa di Yaremchuk hanno riaperto tutto. È Dumfries a portare la prima vittoria per l’Olanda, che in caso di vittoria questa sera, staccherebbe il pass per gli ottavi di finale.

