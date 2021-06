Roland Garros 2021, Berrettini sfida Coria. Derby tra Sinner e Mager. In campo anche Musetti, Cecchinato, Seppi, Paolini e Giorgi

Sarà una quinta giornata del Roland Garros 2021 a fortissime tinte azzurre. Saranno ben 8 i tennisti italiani impegnati nei match di secondo turno. Ad aprire la giornata ci penserà Matteo Berrettini che dovrà vedersela contro l’argentino Federico Coria. Una partita abbastanza complicata nella quale il romano parte favorito ma si troverà di fronte uno specialista della terra rossa. Il romano al primo turno ha eliminato in quattro set il nipponico Taro Daniel ma, nonostante il parziale concesso all’avversario, la sua prestazione è stata di assoluto livello.

In caso di successo del romano potrebbe aprirsi l’affascinante e suggestivo scenario di un terzo turno tutto italiano nel caso in cui anche Andreas Seppi dovesse riuscire ad ottenere una vittoria contro il sudcoreano Soonwoo Kwon. Si preannuncia un match molto intenso e che con ogni probabilità non si deciderà in tre set.

Grande attesa per il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Gianluca Mager. Si tratta del primo incrocio nel circuito maggiore tra il giovane altoatesino e il ligure. Il 19enne nativo di San Candido ha faticato non poco nel match d’esordio contro il transalpino Pierre-Hugues Herbert e dovrà cambiare marcia se vorrà proseguire la sua avventura nello Slam transalpino al cospetto del solidissimo connazionale.

A proposito di giovani azzurri, in campo anche Lorenzo Musetti che andrà a caccia della rivincita contro il nipponico Yoshihito Nishioka che ha sconfitto il toscano la scorsa settimana all’ATP di Parma. Il tennista numero 76 del ranking ATP nella prima partita sulla terra rossa parigina ha dimostrato di essere in una buonissima condizione psicofisica dominando la sfida contro David Goffin.

Missione complicata per Marco Cecchinato che nella partita di secondo turno del Roland Garros dovrà vedersela contro l’australiano Alex De Minaur. Un avversario ostico per le sue grandi doti atletiche ma il siciliano ha fatto vedere, a partire dal secondo set del match contro il giapponese Yasutaka Uchiyama, di aver trovato la giusta confidenza con la terra rossa di Parigi.

Tanta Italia anche in campo femminile. Chiamata a una missione quasi impossibile Jasmine Paolini che dovrà affrontare la greca numero 17 del seeding Maria Sakkari. Decisamente più alla portata il match che attende Camila Giorgi che sfiderà la russa Varvara Gracheva. La marchigiana dopo aver eliminato Petra Martic ha tutte le possibilità di proseguire la sua avventura nello Slam francese.

In campo anche tanti attesissimi big. Il re della terra rossa Rafael Nadal affronterà il transalpino Richard Gasquet che difficilmente potrà creare problemi all’iberico. Il numero 1 del mondo Novak Djokovic sarà impegnato contro l’uruguaiano Pablo Cuevas. Dopo un buon esordio tornerà in campo per il match di secondo turno anche Roger Federer che sfiderà il croato Marin Cilic.

Foto: LaPresse