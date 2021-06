LIVE Repubblica Ceca-Inghilterra, Europei 2021 in DIRETTA: in palio il primo posto, ma conviene?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Inghilterra-Scozia 0-0, Europei di calcio 2021: pari a reti bianche nel derby britannico – Croazia-Repubblica Ceca 1-1, Europei di calcio 2021: Schick fa sognare i cechi, Perisic tiene in vita i croati

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Repubblica Ceca e Inghilterra, sfida valida per la terza giornata del girone D Campionato Europeo di calcio maschile 2021. Sfida decisiva tra le due compagini per il primo posto, essendo già sicure dell’approdo agli ottavi di finale: arrivare primi nel girone significherebbe sfidare la seconda del girone F, posizione occupata al momento dalla Germania. La seconda invece sfida la seconda del girone E, posizione occupata attualmente dalla Slovacchia.

Situazione apertissima dunque nei vari gironi, anche considerando la posizione di migliore terza che al momento non premia la Croazia, che si giocherà le sue chance contro la Scozia. La Repubblica Ceca torna in campo con il bomber della competizione Patrik Schick dopo la vittoria per 2-0 sugli scozzesi e il pareggio contro la Croazia. Primo incrocio agli Europei tra le due squadre che si sono sfidate nelle qualificazioni verso la rassegna continentale in cui la squadra di Jaroslav Šilhavý ha trovato la prima vittoria contro gli inglesi nella Storia.

L’Inghilterra eguaglia gli ottavi di finale del 2016 ma vuole dimenticare la delusione di 5 anni fa quando uscirono contro la sorpresa del torneo ovvero l’Islanda. Nei cinque confronti contro i cechi, i Tre Leoni hanno vinto tre volte e pareggiato un match: oggi sarà fondamentale non fare calcoli per non rischiare un fallimento. Appena un gol sin qui segnato contro la Croazia nella vittoria per 1-0: avara di occasioni ed emozioni invece la sfida britannica contro la Scozia terminata 0-0.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Repubblica Ceca e Inghilterra, sfida valida per la terza giornata del girone D Campionato Europeo di calcio maschile 2021, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 21.00 allo Stadio di Wembley di Londra in Inghilterra. Il match sarà trasmesso dalla Rai sul digitale terrestre e su Sky Sport oltre che sulle piattaforme streaming ovvero RaiPlay, Sky Go e NOW. Buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick. Ct. Silhavy

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling. Ct. Southgate

