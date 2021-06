Inghilterra-Scozia 0-0, Europei di calcio 2021: pari a reti bianche nel derby britannico

Ci si aspettava di più dal derby britannico degli Europei di calcio 2020, ma alla fine Inghilterra e Scozia devono accontentarsi dello 0-0. Preso con il sorriso dalla Tartan Army, che collezionano il primo punto della loro competizione, con molto più malumore invece dai Tre Leoni, che non chiudono i conti nel girone D.

In molti hanno ancora negli occhi il gran gol di Paul Gascoigne di 25 anni fa, ma dopo pochi minuti è O’Connell il primo a farsi sentire, con la conclusione intercettata da Stones. È proprio il centrale del City a creare la prima grande occasione inglese cogliendo il palo alla sinistra di Marshall con un colpo di testa da angolo al 12′, ma dopo un’altra conclusione di Mason Mount i britannici si eclissano, mentre la Scozia cresce. Addirittura al 30′ è ancora O’Donnell a mettere paura agli avversari, con una conclusione che impegna seriamente Pickford; è l’ultima emozione del primo tempo.

C’è bisogno di qualcosa di diverso, ma la forte pioggia blocca le scorribande della squadra inglese, con i suoi giocatori di talento che appaiono molto in difficoltà. Harry Kane si vede pochissimo, mentre è ancora la Scozia ad impensierire gli illustri cugini, con Dykes che colpisce di sinistro da angolo e James che allontana la conclusione vicino alla linea di porta. Southgate prova a cambiare le carte in tavola, inserisce Grealish per Foden e Rashford per un deludente Kane; all’80’ Sterling subisce un tocco in area da Robertson, ma l’arbitro non interviene. È l’ultimo guizzo della seconda frazione, che si conclude a reti bianche.

Situazione molto ingarbugliata dunque nel gruppo D: l’Inghilterra sale dunque a quattro punti in classifica assieme alla Repubblica Ceca, con le due squadre che si affronteranno nella terza giornata ancora a Wembley. Appaiate al terzo posto invece Scozia e Croazia ad un punto, che si giocheranno tutto all’Hampen Park alle 21, in contemporanea con inglesi e cechi.

