Croazia-Repubblica Ceca 1-1, Europei di calcio 2021: Schick fa sognare i cechi, Perisic tiene in vita i croati

Un pareggio molto più comodo alla Repubblica Ceca che alla Croazia. A Glasgow finisce 1-1 la sfida valida per il girone D, con la finalista dei Mondiali 2018 che in questo momento ha più di un piede fuori dagli Europei di calcio. Il punto conquistato dai ragazzi di Silhavy gli permette invece di poter affrontare con serenità l’Inghilterra nell’ultima partita.

La partita conferma le sensazioni che avevano dato i primi 90 minuti di entrambe le squadre. Modric e compagni appaiono assai remissivi in avvio, mentre i cechi sono arrembanti. La prima azione è per la testa di Soucek, che non vede la porta su angolo, al 18′ Schick non riesce a spingere in rete un bel passaggio di Jankto pressato dalla difesa. Il portiere ceco Vaclik rischia di combinare un pasticcio al 23′, ma dieci minuti dopo è la sua squadra a passare: contatto in area tra Schick e Lovren sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’arbitro del Cerro Grande accorda il rigore, poi trasformato dallo stesso Schick, che diventa il capocannoniere dell’Europeo.

I croati, preso lo schiaffone, provano subito a rialzarsi. Rebic spara fuori da buonissima posizione poco prima dell’intervallo, sarà l’ultimo sussulto della sua partita. Il secondo tempo si apre con il gol croato: opera di Perisic, che scatta sul filo del fuorigioco sulla sinistra, si accentra puntando l’avversario e scaglia una mina alle spalle di Vaclik. La Repubblica Ceca va a tanto così dal tornare in vantaggio con Soucek, ma il ritmo della partita si abbassa, con ben poche azioni da una parte e dall’altra, nessuna che mette davvero in apprensione gli avversari.

Si arriva dunque al fischio finale, e la Repubblica Ceca può essere contentissima del risultato, salendo a quota 4 punti nel girone e con la quasi certezza di essere agli ottavi di finale. La Croazia invece non ha il destino nelle proprie mani: per il secondo posto non basterà battere la Scozia, ma bisognerà farlo con tre gol di scarto e sperare in un ko ceco contro l’Inghilterra.

Foto: LaPresse