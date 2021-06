LIVE Portogallo-Germania 1-0, Europei 2021 in DIRETTA: Ronaldo porta in vantaggio i lusitani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

29′ Rui Patricio blocca! Cross teso di Gnabry che aveva recuperato il pallone sulla destra, ottima presa del portiere portoghese su un’iniziativa velenosa.

28′ DIOGO JOTA! Riesce a colpire di testa sulla punizione di Guerreiro, pallone alto, ma altra disattenzione difensiva della Germania.

27′ Molto perplesso Joachim Low in panchina: il commissario tecnico tedesco non vuole lasciare l’incarico dopo quindici anni non passando la fase a gironi della rassegna continentale.

26′ Cooling break all’Allianz Arena: le temperature sono alte e i giocatori si prendono una breve pausa per reintegrare qualche energia preziosa per il prosieguo della partita.

25′ GNABRY! Si libera sulla destra del difensore, trova lo spazio per crossare e Hummels per questione di millimetri non riesce a colpire il pallone di testa verso la porta.

24′ Ruben Dias con qualche brivido mette il pallone in corner su un buon cross verso la porta.

22′ RUBEN DIAS! Ottima sponda sullo spiovente da calcio d’angolo: nessuno riesce ad intervenire, ma la squadra di Low fa fatica in difesa.

21′ Pressing alto adesso quello del Portogallo che sembra rigenerato dal gol. Fa fatica la Germania ad impostare e a far uscire il pallone dal basso.

19′ La Germania ha monopolizzato la partita nei primi quindici minuti, il Portogallo ha tenuto ed ha concretizzato l’unica occasione avuta a disposizione.

18′ CI PROVA GOSENS! Ottima apertura di Kross che premia l’esterno atalantino: conclusione tesa, ma centrale, para Rui Patricio.

16′ La Germania si fa trovare sbilanciata su un calcio d’angolo a favore e subisce il contropiede guidato da Bernardo Silva che allarga su Diogo Jota, appoggio per Ronaldo: a porta spalancata non può sbagliare. E’ bastata un’azione al Portogallo per passare in vantaggio dopo il dominio tedesco.

15′ RONALDO!!!! IL PORTOGALLO E’ IN VANTAGGIO!!! INCREDIBILE ALL’ALLIANZ ARENA!

13′ Muller! Ottima sponda di Kimmich in volo sul lancio di Rudiger: la conclusione del trequartista del Bayern è debole e centrale.

12′ KROOS! MURATO! Bella combinazione fra il centrocampista del Real Madrid e Gosens, arriva alla conclusione il mediano, ma il suo tiro quasi a botta sicura viene rimpallato.

10′ HAVERTZ! Tiro da fuori lento, ma angolato che viene respinto da Rui Patricio, poi Gnabry non riesce a trovare nessuno in mezzo all’area. E’ un assedio quello tedesco.

9′ Posizione davvero avanzata quella di Kimmich e Gosens che stanno spingendo tantissimo e stanno facendo soffrire Bernardo Silva e Diogo Jota.

7′ Che azione di Gnabry! Vince due rimpalli con grande perseveranza e determinazione, poi prova a scodellare in mezzo un pallone che finisce fra le braccia di Rui Patricio. Non riesce ad uscire il Portogallo.

6′ Proteste del Portogallo per un fallo di mano di Muller sul recupero del pallone smistato su Kimmich: l’arbitro annulla la rete. Peccato perché Gosens aveva trovato una coordinazione straordinaria in semirovesciata volante.

5′ GOSENS!!!!!! IL VANTAGGIO DELLA GERMANIA!!! GOL STRAORDINARIO!!!

3′ Molto avanzato Toni Kross che è quasi sulla linea del falso nove Gnabry. A sacrificarsi in copertura invece è Gundogan che tante volte è impegnato a ripiegare.

2′ Germania che prova a partire aggressiva in questo avvio. Si nota un cambio tattico rispetto alla partita con la Francia: Havertz a sinistra e Muller a destra.

1′ Subito Havertz! Ottima iniziativa sulla sinistra e pallone in mezzo verso Gnabry: libera bene la difesa.

SI COMINCIA! E’ DELLA GERMANIA IL CALCIO D’INIZIO!

17.57 Risuona l’inno tedesco cantato ad alti decibel da tutta l’Allianz Arena.

17.56 Si comincia dall’inno portoghese.

17.55 Arbitra il signor Anthony Taylor, grande esperienza internazionale per l’inglese che può tenere in pugno una partita così sentita e tesa.

17.52 La Germania è chiamata a reagire anche dopo il fallimento ai Mondiali 2018: due competizioni di fila sbagliate non sono consentite per una nazionale dalla tradizione di quella teutonica.

17.49 Ufficialmente si tratta di un Portogallo-Germania, ma in pratica è Germania-Portogallo: si gioca infatti all’Allianz Arena di Monaco di Baviera con il tifo tedesco che è pronto a trascinare la propria nazionale avanti in questo Europeo.

17.46 Portogallo e Germania si sono affrontati l’ultima volta al Mondiale del 2014: in quella occasione gli uomini di Low prevalsero per 4-0 e conclusero poi la loro rassegna mondiale con la vittoria finale.

17.43 I lusitani hanno superato un debutto tutto fuorché banale a Budapest. L’Ungheria ha impegnato seriamente i Campioni d’Europa in carica, salvo poi piegarsi nel finale alla grande qualità dei ragazzi di Santos.

17.40 Il Portogallo invece non porta Joao Felix neanche in panchina a causa di un risentimento fisico. La nazionale di Fernando Santos può comunque schierare un reparto offensivo di estrema qualità come quello formato da Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

17.36 Scelte particolari per il commissario tedesco Joachim Low che ha deciso di non schierare ancora una volta una punta, ma di affidarsi all’attacco leggero formato da Havertz, Muller e Gnabry. Contro la Francia questa scelta non ha fruttato grandi risultati, vista la poca pericolosità dei teutonici in zona offensiva.

17.33 La Francia ha frenato contro l’Ungheria a sorpresa con il risultato di 1-1, la Germania deve vincere per sperare di sorpassare i transalpini in classifica. In caso di pareggio invece, il Portogallo salirebbe a 4 punti e in quella situazione la Germania si troverebbe costretta a battere i magiari per arrivare terza.

17.30 La Germania deve reagire dopo il k.o. del debutto: i tedeschi hanno bisogno di una vittoria per essere sicuri della qualificazione di diritto senza fare i calcoli dell’eventuale migliore terza.

17.15 Buonasera amici di OA Sport. Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Portogallo-Germania:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patrício; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Ronaldo. Ct: Santos.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Muller; Gnabry. Ct: Löw.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Germania, seconda partita del Gruppo F degli Europei di calcio 2021.

Per il Portogallo con tutta probabilità basta un punto per la qualificazione agli ottavi: un bottino di quattro punti dovrebbe consentire alla nazionale di Fernando Santos di entrare nella peggiore delle ipotesi nel novero delle quattro migliori terze che ottengono il pass per la fase ad eliminazione diretta. I lusitani, dopo un primo tempo macchinoso, hanno superato in agilità l’Ungheria con la qualità di Cristiano Ronaldo e Raphael Guerreiro. Vedremo se Bruno Fernandes e compagni si avvieranno verso la difesa del titolo del 2016.

La Germania invece si trova già con le spalle al muro. La sconfitta contro la Francia ha messo in una condizione complicata la nazionale di Joachim Low che è costretta ad ottenere a tutti i costi un risultato positivo per mettersi sulla strada giusta verso la qualificazione. La partita contro i transalpini è apparsa preoccupante perché i tedeschi non hanno tirato in porta per tutti i novanta minuti e sono sembrati confusi dal punto di vista tattico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Portogallo-Germania, seconda gara del Gruppo F degli Europei di calcio 2021. Il calcio d’inizio è previsto per le 18.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, noi ci collegheremo in anticipo per introdurre al meglio questo big match. Buon divertimento e buon futbol a tutti!

PROBABILI FORMAZIONI

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. All. Santos.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Muller, Gnabry, Havertz. All. Low.

Foto: Lapresse