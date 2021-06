Calcio, Europei 2021: Germania-Portogallo 4-2, i tedeschi strapazzano i lusitani. Non basta Cristiano Ronaldo

La Germania si riscatta dopo il ko contro la Francia e stende per 4-2 il Portogallo nell’incontro valido per il Gruppo F degli Europei 2021 di calcio.

A Monaco di Baviera, i teutonici si sono imposti grazie ai due autogol di Dias e di Guerreiro che hanno vanificato l’iniziale vantaggio lusitano firmato da Cristiano Ronaldo. Nella ripresa le marcature di Gosens e di Havertz hanno messo in ghiaccio il match e a nulla è valso il gol di Jota al 67′. Germania che dunque sale a quota 3 punti, in seconda posizione (gli stessi dei portoghesi). Francia in vetta con 4 punti, fermata quest’oggi sul pareggio dall’Ungheria.

PRIMO TEMPO – Loew vara un 3-4-3: Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Gnabry, Muller. Risponde Fernando Santos con un 4-2-3-1: Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Danilo Pereira; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo. I tedeschi partono fortissimo e aggrediscono fin da subito i rivali. Al 5′ c’è un gol annullato per la Germania: Gosens mette dentro da due passi con una spaccata volante su cross di Ginter, ma la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco di Gnabry. Ancora compagine teutonica pericolosa al 10′ quando Havertz calcia da fuori, Rui Patricio non trattiene, recupera Gnabry che però non trova compagni nei pressi della porta. I padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco, ma il calcio è strano e alla prima occasione il Portogallo realizza: contropiede micidiale dei lusitani da un corner calciato dai tedeschi, Bernardo Silva ispira Diogo Jota che serve a sua volta un cioccolatino all’accorrente Ronaldo bravo a realizzare a porta spalancata. Al 22′ ancora i campioni d’Europa in carica pericolosi su calcio d’angolo, ma manca concretezza. La Germania attacca a testa bassa e trova il gol del meritato pareggio: Gosens crossa al volo per Havertz, Ruben Dias anticipa l’avversario, ma fa carambolare il pallone alle spalle di Rui Patricio. Al 39′ i teutonici ribaltano il punteggio: Havertz non riesce a deviare di testa da pochi passi, Kimmich rimette dentro e Raphael Guerrero scaglia il pallone nella propria porta. Clamorosa seconda autorete tra le fila lusitane. Tedeschi scatenati e Gosens sugli scudi: sinistro potente del giocatore dell’Atalanta e Rui Patricio dice di no. Tra mille emozioni termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la formazione di Loew continua a spingere e al 51′ trova il tris: ennesimo assist di Gosens per Havertz, che da un passo devia imparabilmente in rete. I teutonici giocano sulle ali dell’entusiasmo e arriva addirittura il poker: perfetto cross di Kimmich per uno scatenato Gosens che di testa la mette dentro. Girandola di cambi e Portogallo che va a segno: Ronaldo mette in mezzo un pallone interessante per Diogo Jota che da pochi passi concretizza. I lusitani colpiscono poi un palo al 79′: destro potente di Renato Sanches, Neuer fuori causa e solo il montante lo salva. Termina dunque cosi sul 4-2 il confronto di Monaco di Baviera.

Foto: LaPresse