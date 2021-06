Portogallo-Ungheria 3-0, Europei calcio 2021: doppietta di Cristiano Ronaldo, partita decisa nel finale

Il Portogallo ha sconfitto l’Ungheria per 3-0 nel primo match del gruppo F agli Europei 2021 di calcio. Alla Puskas Arena di Budapest i lusitani sono riusciti a imporsi nel finale, grazie a un micidiale uno-due che ha messo in ginocchio i coriacei padroni di casa. I Campioni d’Europa in carica fanno festa in trasferta e si portano in testa al girone della morte, quello che comprende anche Francia e Germania (stasera l’attesissimo big match).

Gli uomini di coach Santos hanno faticato tantissimo contro i magiari, non sono riusciti a trovare gli spazi per 80 minuti e sembrano indirizzati verso un clamoroso pareggio a reti bianche, poi hanno avuto un guizzo e hanno portato a casa tre punti cruciali. A decidere la contesa sono stati un gol di Raphael Guerreiro all’84mo minuto e un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo tre minuti più tardi. CR7 è così diventato il più grande marcatore di sempre nella storia della rassegna continentale con 11 gol, visto che in pieno recupero ha siglato la doppietta personale da due passi.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Il Portogallo spinge fin da subito e al 5′ Bernardo Silva lancia per Jota, ma il suo mancino è troppo centrale. I lusitani continuano a pressare, insistono col lancio lungo e non trovano lo spazio, anche per merito dei magiari che sono bravissimi in difesa. Al 27′ Bernardo Silva ha una buona occasione, ma temporeggia troppo e viene murato. Cristiano Ronaldo e compagni fanno la partita, sul finire del primo tempo hanno due ghiotte occasione: Gulacsi è miracoloso sul tiro mancino in area di Diogo Jota al 41′, due minuti più tardi Cristiano Ronaldo calcia incredibilmente alto da pochi passi.

Il Portogallo torna negli spogliatoi dopo aver fatto il 63% di possesso palla, ma il punteggio è ancora bloccato. La ripresa inizia con un’altra bella parata di Gulacsi su Pepe. I ritmi si abbassano un po’, ma i campioni in carica riescono ad andare vicinissimo al gol al 68′: bomba dalla lunga distanza di Bruno Fernandez, Gulacsi si inventa una spettacolare parata. Le squadre sono stanche, la girandola dei cambi non sembra cambiare molto ma clamorosamente all’80mo minuto l’Ungheria riesce a trovare la via del gol. Per sfortuna dei padroni di casa, però, è in fuorigioco: Szabolcs Schon segna e fa esplodere il pubblico, ma il guardalinee ravvisa una posizione irregolare.

All’84mo minuto Guerreiro concretizza una palla vacante in area, deviata nettamente da Orban. Tre minuti più tardi Cristiano Ronaldo trasforma un calcio di rigore concesso per un fanno di Orban su Rafa Silva, poi in pieno recupero arriva la facile doppietta di CR7 da due passi.

Foto: Lapresse