Lorenzo Musetti ha iniziato, come è evidente che sia, nel migliore dei modi la sua prima avventura in uno Slam. Al Roland Garros 2021 il giovane toscano ha colto un successo significativo per la propria carriera, battendo la testa di serie n.13 David Goffin e dando prova di aver un tennis di livello.

Ora, è chiaro che non ci si debba far prendere dai facili entusiasmi anche perché il prossimo avversario, pur avendo un palmares decisamente meno importante di Goffin, è altrettanto pericoloso se non di più. Il riferimento è al giapponese Yoshihito Nishioka, che ha già battuto Musetti a Parma nell’ultimo torneo in avvicinamento al Major francese.

Nel corso della conferenza stampa Lorenzo ha sottolineato in questo senso come stia lavorando molto sugli aspetti mentali dei giochi, cercando di rimanere sempre molto focalizzato sulla partita. In questo senso, l’essersi allenato con Rafael Nadal gli è servito sicuramente da stimolo: “Prepararsi con un giocatore del suo livello è qualcosa di unico e sicuramente ho appreso molto. Spero si possa replicare. Per quanto riguarda la partita sapevo che Goffin avrebbe potuto darmi fastidio in risposta, ma sullo scambio avevo il controllo del gioco e questo chiaramente si è visto nello sviluppo del match. Non tutti i giorni mi sento così, non tutti i giorni riesco ad avere questo focus in campo, oggi non ho detto una parola, ed è raro per me. Sto migliorando, sono contento di aver giocato una partita così“, ha sottolineato l’azzurro.

E’ evidente che il confronto con Nishioka sarà un po’ di prove del nove perché mentre con Goffin l’azzurrino poteva giocare libero, non avendo nulla da perdere. Il discorso con il giapponese un po’ cambia.

Foto: Valerio Origo / LPS