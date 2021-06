Classifica Lorenzo Musetti, si vola nel ranking ATP! Proiezioni: top60 ad un passo!

Lorenzo Musetti lunedì 31 maggio era 76° nel ranking ATP con 950 punti. L’azzurro scarterà, dopo il Roland Garros, i 10 punti incamerati a gennaio con gli ottavi di finale del Challenger di Istanbul, ma già la sola partecipazione allo Slam parigino gli garantiva il medesimo ammontare di punti.

Dunque Lorenzo Musetti, grazie alla seconda vittoria appena ottenuta, guadagna 80 punti netti salendo a 1030, quota che lo porta, virtualmente, al 65° posto, scavalcando, rispetto al ranking di lunedì, nella circostanza, ben undici avversari ed entrando tra i migliori 70, al netto dei risultati dei tennisti che lo seguono.

Con il passaggio agli ottavi Musetti salirebbe a quota 1120, in 60ma piazza. Arrivando ai quarti si porterebbe a quota 1300, mentre il grande balzo verrebbe fatto con l’approdo in semifinale (1660) o in finale (2140) o con il successo nel torneo (2940).

Non va dimenticato, infine, che la prossima classifica ATP, che verrà rilasciata al termine del Roland Garros, ovvero quella del 14 giugno, sarà valida anche come cut off per la qualificazione olimpica: l’azzurro potrebbe dunque anche rispettare i parametri previsti (essere tra i primi 4 tennisti del Paese e tra i primi 56 del mondo).

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 31 maggio: 950, 76° posto.

Punti da scartare dopo il Roland Garros: 10.

Punti con il passaggio al terzo turno: 1030, 65° posto virtuale.

Punti con il passaggio al quarto turno: 1120, 60° posto virtuale.

Punti dopo il passaggi ai quarti: 1300, 49° posto virtuale.

Punti dopo il passaggio alle semifinali: 1660, 36° posto virtuale.

Punti dopo il passaggio in finale: 2140, 25° posto virtuale.

Punti vincendo il Roland Garros: 2940, 12° posto virtuale.

Foto: LaPresse