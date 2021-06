LIVE Moto3, GP Germania 2021 in DIRETTA: Migno al comando nella FP3 davanti a Nepa. Alle 12.35 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.52 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa sessione. Appuntamento alle 12.35 per le qualifiche. Un saluto a tutti!

9.49 Grande prova di forza da parte degli italiani. Andrea Migno e Stefano Nepa guidano la classifica dei tempi alla vigilia delle qualifiche di questo pomeriggio.

9.46 Attenzione! Jaume Masià (KTM) perde il proprio tempo e dovrà passare dal Q1. Il nostro Niccolò Antonelli (Esponsorama) passa il turno!

9.44 Migno, Nepa, Toba, Masià, Suzuki, Salac, Fellon, Foggia, McPhee, Garcia, Fenati, Guevara, Artigas ed Acosta sono i piloti già presenti in Q2 per le qualifiche di questo pomeriggio.

9.42 La classifica della FP3:

1 16 A. MIGNO 1:26.317 2 82 S. NEPA +0.092 3 27 K. TOBA +0.142 4 5 J. MASIA +0.265 5 24 T. SUZUKI +0.271 6 12 F. SALAC +0.314 7 20 L. FELLON +0.359 8 7 D. FOGGIA +0.382 9 17 J. MCPHEE +0.395 10 11 S. GARCIA +0.413

9.41 Andrea Migno! Best lap per l’italiano in 1.26.317! Il romagnolo di Snipers precede Nepa e Toba. Antonelli dovrà passare dalla Q1 insieme a Rodrigo e Binder.

9.40 Bandiera a scacchi!

9.38 Si migliorano Migno e McPhee. Il tempo di Toba potrebbe essere abbattuto nell’ultimo passaggio.

9.36 Il crono da battere è stato registrato dal giapponese Kaito Toba in 1.26.459. Seconda piazza per Suzuki davanti a McPhee e Garcia. Rodrigo è nono, ma non tornerà in pista in seguito ad una caduta in precedenza.

9.34 Tutti in pista per l’ultimo tentativo. Non dovrebbero esserci conseguenze per l’argentino di Gresini. Le squadre si studiano per il miglior posizionamento sul tracciato.

9.32 Toba, Suzuki, McPhee, Garcia, Guevara, Acosta, Salac, Masià, Rodrigo, Fellon, Migno, Foggia, Oncu e Rossi sono in Q2 alla vigilia dell’ultimo giro veloce.

9.30 Tutti si preparano a rientrare. Classifica che si rivoluziona rispetto alla combinata vista fino a questa mattina.

9.26 Suzuki passa al comando, ma meglio di lui fa Toba! 1.26.459 è il nuovo riferimento della combinata. McPhee scende terzo davanti ad Acosta e Rodrigo.

9.24 Ottimi intertempi per Pedro Acosta che non riesce a migliorarsi nell’ultimo tratto della pista. McPhee resta leader della combinata davanti a Suzuki.

9.22 La classifica aggiornata della FP3:

1 7 D. FOGGIA 1:27.361 2 17 J. MCPHEE +0.154 3 40 D. BINDER +0.263 4 53 D. ÖNCÜ +0.266 5 24 T. SUZUKI +0.267 6 16 A. MIGNO +0.312 7 23 N. ANTONELLI +0.333 8 5 J. MASIA +0.485 9 43 X. ARTIGAS +0.639 10 37 P. ACOSTA +0.723

9.20 Gabriel Rodrigo è stato portato al medical center per accertamenti dopo la caduta avvenuta in curva 3. Attendiamo novità sull’argentino di Gresini.

9.19 Nessuno è in pista al momento. Tutti stanno aspettando il minuto migliore per uscire dalla pit lane.

9.17 Continuano le polemiche nel Mondiale dopo i fatti di Barcellona. I piloti sono stati richiamati dalla direzione gara per il concitato finale del GP di Catalogna.

9.15 I piloti tornano ai box. Al momento la classifica combinata di ieri resta intatta.

9.12 McPhee, Suzuki, Acosta, Rodrigo, Oncu, Nepa, Foggia, Fenati, Salac, Binder, Migno, Antonelli, Guevara, Masià ed Alcoba sono virtualmente presenti in Q2.

9.10 La classifica aggiornata:

1 17 J. MCPHEE 1:27.515 2 53 D. ÖNCÜ +0.112 3 24 T. SUZUKI +0.113 4 7 D. FOGGIA +0.214 5 23 N. ANTONELLI +0.390 6 5 J. MASIA +0.409 7 16 A. MIGNO +0.435 8 43 X. ARTIGAS +0.485 9 40 D. BINDER +0.586 10 37 P. ACOSTA +0.622

9.09 Caduta per Gabriel Rodrigo. L’argentino di Gresini perde il controllo della moto all’uscita della curva 3. Non ci sono conseguenze per lui.

9.07 Attenzione ai limiti della pista, ogni abuso sarà sanzionato con la cancellazione del tempo.

9.05 John McPhee è al comando della classifica combinata con il tempo di 1.26.739! Il britannico di Sprinta precede al momento il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58) e lo spagnolo Pedro Acosta (KTM).

9.03 Tutti in pista sin da subito. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.00 Green flag! Scatta la FP3 del GP di Germania per i protagonisti della Moto3!

8.57 Tutto è pronto per la FP3. Come sempre sono 40 i minuti a disposizione in una soleggiata Sachsenring!

8.55 La classifica del Mondiale a poche ore delle qualifiche ufficiali:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 120

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 81

3 Jaume MASIA KTM SPA 72

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 61

5 Darryn BINDER Honda RSA 58

6 Ayumu SASAKI KTM JPN 57

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 55

8 Gabriel RODRIGO Honda ARG 51

9 Andrea MIGNO Honda ITA 47

10 Dennis FOGGIA Honda ITA 45

11 Jeremy ALCOBA Honda SPA 39

12 Filip SALAC Honda CZE 35

13 Kaito TOBA KTM JPN 29

14 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 28

15 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

16 Izan GUEVARA GASGAS SPA 26

17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 24

18 John MCPHEE Honda GBR 22

19 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 18

20 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

21 Xavier ARTIGAS Honda SPA 16

22 Carlos TATAY KTM SPA 14

23 Stefano NEPA KTM ITA 14

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 10

25 Yuki KUNII Honda JPN 7

26 Elia BARTOLINI KTM ITA 3

27 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 1

29 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

30 Lorenzo FELLON Honda FRA

31 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

8.52 Tutto è pronto per la FP3, sessione che determinerà i 14 piloti che passeranno in Q2 questo pomeriggio. La classifica combinata attuale potrebbe essere ribaltata nel turno che ci apprestiamo a vivere.

8.49 La classifica della FP1 di ieri mattina:

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1’26.739

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1’26.852 0.113 / 0.113

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 207.6 1’27.109 0.370 / 0.257

4 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 207.6 1’27.289 0.550 / 0.180

5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1’27.336 0.597 / 0.047

6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 208.0 1’27.501 0.762 / 0.165

7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 205.3 1’27.501 0.762

8 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 206.1 1’27.593 0.854 / 0.092

9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 203.3 1’27.661 0.922 / 0.068

10 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.1 1’27.679 0.940 / 0.018

11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 207.2 1’27.699 0.960 / 0.020

12 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 206.8 1’27.798 1.059 / 0.099

13 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1’27.847 1.108 / 0.049

14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 206.1 1’27.849 1.110 / 0.002

15 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 206.5 1’27.855 1.116 / 0.006

16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 205.3 1’27.882 1.143 / 0.027

17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 205.7 1’27.975 1.236 / 0.093

18 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 209.7 1’27.988 1.249 / 0.013

19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 204.5 1’28.120 1.381 / 0.132

20 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 205.7 1’28.319 1.580 / 0.199

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 205.7 1’28.326 1.587 / 0.007

22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.5 1’28.392 1.653 / 0.066

23 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 205.7 1’28.741 2.002 / 0.349

24 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.1 1’28.986 2.247 / 0.245

25 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 207.2 1’29.617 2.878 / 0.631

26 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 204.1 1’30.849 4.110 / 1.232

8.46 La classifica della FP2 di ieri pomeriggio:

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 209.7 1’27.090

2 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 207.2 1’27.134 0.044 / 0.044

3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 204.1 1’27.269 0.179 / 0.135

4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.5 1’27.376 0.286 / 0.107

5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.1 1’27.497 0.407 / 0.121

6 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 206.8 1’27.505 0.415 / 0.008

7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1’27.510 0.420 / 0.005

8 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 207.6 1’27.554 0.464 / 0.044

9 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 207.2 1’27.736 0.646 / 0.182

10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 208.4 1’27.782 0.692 / 0.046

11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 206.1 1’27.844 0.754 / 0.062

12 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.8 1’27.915 0.825 / 0.071

13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 206.8 1’27.919 0.829 / 0.004

14 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 209.3 1’27.922 0.832 / 0.003

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.8 1’27.951 0.861 / 0.029

16 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 207.6 1’27.975 0.885 / 0.024

17 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’28.104 1.014 / 0.129

18 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.8 1’28.110 1.020 / 0.006

19 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 206.5 1’28.219 1.129 / 0.109

20 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 207.2 1’28.295 1.205 / 0.076

21 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 205.7 1’28.299 1.209 / 0.004

22 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 203.7 1’28.305 1.215 / 0.006

23 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 203.7 1’28.556 1.466 / 0.251

24 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 207.2 1’29.101 2.011 / 0.545

25 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 205.7 1’29.575 2.485 / 0.474

26 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 208.0 1’29.623 2.533 / 0.048

8.43 Giornata di qualifiche oggi al Sachsenring, pista che torna nel calendario dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Germania, ottava prova del Mondiale Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring (sul quale si torna a gareggiare dopo un anno di stop dovuto alla pandemia) i piloti inizieranno a fare sul serio nella giornata odierna, dato che vivremo le attesissime qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

Per quanto visto ieri, dopo le prime due sessioni di prove libere, sarà grande battaglia sulla pista teutonica con John McPhee che sembra partito con il piede giusto ed il miglior tempo nella classifica combinata davanti a Tatsuki Suzuki, Pedro Acosta e Gabriel Rodrigo. Sesto Stefano Nepa, davanti a Romano Fenati e Dennis Foggia. Undicesimo Andrea Migno davanti a Niccolò Antonelli.

A livello di graduatoria generale ricordiamo che al comando c’è sempre il “Rookie Maravilla” Pedro Acosta. Il giovane talento classe 2004 della KTM ha al momento 120 punti contro i 81 del connazionale Sergio Garcia (Aspar), primo in quel di Barcellona in volata sul padrone di casa Jeremy Alcoba (Gresini).

Il sabato della Moto3 del Gran Premio di Germania prenderà il via alle ore 9.00 con la terza ed ultima sessione di prove libere, mentre dalle ore 12.35 scatterà la battaglia delle qualifiche con la Q1. OA Sport, come sempre, vi propone la DIRETTA LIVE dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera.

Foto: MotoGP Press