Moto3, nuova sfida in Germania per dimenticare la Spagna

Con ancora tante polemiche dopo l’appuntamento spagnolo di Barcellona, la Moto3 si prepara per approdare in Germania per l’ottava pista del campionato. Le giovani stelle del Motomondiale si preparano per dare battaglia in una pista dove difficilmente vedremo quanto successo in quel del Montmelò.

La selettiva pista del Sachsenring dovrebbe infatti ridurre il rischio di vedere i pericolosi comportamenti che qualche centauro ha utilizzato negli ultimi giri di una prova che ha visto il secondo acuto stagionale dello spagnolo Sergio Garcia.

Il portacolori di Aspar, a segno in volata sul connazionale Jeremy Alcoba (Gesini), è al momento il primo degli inseguitori di Pedro Acosta, settimo in Catalogna dopo una qualifica difficile. Il centauro di KTM comanda la classifica con 39 lunghezze di margine, un gap che può comodamente gestire in Germania.

Cercano riscatto i nostri connazionali, in difficoltà in quel di Barcellona. Dennis Foggia (Leopard), Romano Fenati (Max Racing) e Niccolò Antonelli (Esponsorama) inseguono un risultato di peso insieme ad Andrea Migno (Snipers), centauro reduce da due pesanti ritiri che lo rilegano al nono posto della graduatoria con 47 punti conquistati.

