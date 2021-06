LIVE Moto2, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Augusto Fernandez al comando con un passo incredibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.36 Augusto Fernandez! Marc VDS detta il passo in 1.36.744! Secondo posto per R. Fernandez davanti a Remy Gardner. Quinto tempo per Corsi che è il migliore degli italiani.

11.35 Bandiera a scacchi! Solo Raul Fernandez appare in grado di impensierire Augusto Fernandez.

11.34 Augusto Fernandez sempre leader! Nuovo best lap per l’iberico di Marc VDS in 1.37.076. Secondo posto per Raul Fernandez davanti a Jorge Navarro e Remy Gardner. Sesto tempo per Bezzecchi.

11.33 Settimo crono per Stefano Manzi che si migliora in questo momento. Attenzione ad Augusto Fernandez che cerca di confermarsi.

11.30 Dodicesimo crono per Fabio DI Giannantonio, protagonista settimana scorsa di una bella lotta contro Marco Bezzecchi.

11.28 Rischio per Chantra all’uscita dell’ultima chicane. Non ci sono conseguenze per il portacolori di Honda Asia.

11.26 La classifica aggiornata:

1 37 A. FERNANDEZ 1:37.093 2 9 J. NAVARRO +0.400 3 25 R. FERNANDEZ +0.408 4 72 M. BEZZECCHI +0.453 5 16 J. ROBERTS +0.529 6 87 R. GARDNER +0.742 7 35 S. CHANTRA +0.754 8 12 T. LUTHI +0.754 9 14 T. ARBOLINO +0.856 10 22 S. LOWES +0.908

11.24 Quarto crono per Bezzecchi che torna in pista. La condizione del romagnolo di Sky appare nettamente migliore rispetto a quanto visto in Germania.

11.22 Giornata nuvolosa in quel di Assen. Non dovrebbe esserci il rischio di pioggia in questo venerdì.

11.19 Augusto Fernandez! Nuovo leader in quel di Assen con il tempo di 1.37.093! Secondo crono per Jorge Navarro (Speed Up) davanti a Raul Fernandez (KTM).

11.17 La classifica aggiornata:

1 25 R. FERNANDEZ 1:37.501 2 72 M. BEZZECCHI +0.045 3 37 A. FERNANDEZ +0.132 4 87 R. GARDNER +0.334 5 35 S. CHANTRA +0.346 6 12 T. LUTHI +0.346 7 14 T. ARBOLINO +0.448 8 22 S. LOWES +0.500 9 62 S. MANZI +0.575 10 21 F. DI GIANNANTONIO +0.596

11.15 I piloti rientrano in pit lane. Ci prepariamo ad assistere ad un nuovo stint ad Assen.

11.13 Si migliora Augusto Fernandez. Terzo tempo per l’alfiere di Marc VDS che si colloca alle spalle di Bezzecchi.

11.11 Ottimo passo per Marco Bezzecchi che si porta a 45 millesimi dal leader Raul Fernandez. Terzo tempo per Remy Gardner che è il leader del Mondiale dopo le prime otto competizioni.

11.10 Marco Bezzecchi è il primo degli italiani! Secondo tempo per il romagnolo di Sky alle spalle di Raul Fernandez che detta il passo con il tempo di 1.37.501.

11.08 La classifica aggiornata:

1 37 A. FERNANDEZ 1:37.896 2 14 T. ARBOLINO +0.053 3 87 R. GARDNER +0.125 4 72 M. BEZZECCHI +0.156 5 22 S. LOWES +0.179 6 25 R. FERNANDEZ +0.276 7 12 T. LUTHI +0.435 8 24 S. CORSI +0.574 9 44 A. CANET +0.721 10 9 J. NAVARRO +0.765

11.08 Augusto Fernandez al comando, ma attenzione a Di GIannantonio ed a Raul Fernandez. Attendiamo i riscontri sul traguardo.

11.07 Ancora assente Yari Montella. L’italiano di Speed Up, infortunato in quel di Le Mans (Francia), dovrebbe tornare per il doubleheader in Austria in quel di Spielberg.

11.05 Inizia l’attività di KTM con Raul Fernandez e Remy Gardner. Lo spagnolo e l’australiano si apprestano a confermarsi al comando in questo fine settimana.

11.03 Sam Lowes inizia con il piede giusto il week-end. Il britannico deve rifarsi dopo una mediocre prestazione in quel del Sachsenring. L’alfiere di Marc VDS continua a migliorarsi. La classifica è destinata a cambiare.

11.00 Livrea speciale per MV Agusta per tre gare in questo 2021. Il team ha presentato i nuovi colori prima della FP1.

10.57 Joe Roberts e Jake Dixon dovranno scontare un long lap penalty per guida irresponsabile in quel del Sachsenring.

10.55 Bandiera verde! Scatta la FP1 del GP d’Olanda per quanto riguarda la Moto2!

10.52 I piloti si preparano per scendere in pista in quel di Assen. KTM resta la favorita d’obbligo, ma tutto può succedere in un circuito così particolare come quello olandese.

10.49 La pista di Assen è una delle più amate dai protagonisti del Motomondiale. L’evento olandese torna nel calendario dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

10.46 Occhi puntati sul nostro Marco Bezzecchi, terzo in quel del Sachsenring dopo un fine settimana molto difficile. Non dimentichiamoci anche di Fabio Di Giannantonio (Gresini) che, lo ricordiamo, dal 2022 correrà nella MotoGP con Ducati.

10.43 La classifica del Mondiale dopo le prime 8 gare:

1 Remy GARDNER Kalex AUS 164

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 128

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 117

4 Sam LOWES Kalex GBR 86

5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 73

6 Marcel SCHROTTER Kalex GER 59

7 Aron CANET Boscoscuro SPA 55

8 Joe ROBERTS Kalex USA 50

9 Xavi VIERGE Kalex SPA 42

10 Ai OGURA Kalex JPN 39

11 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 38

12 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 34

13 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 33

14 Tony ARBOLINO Kalex ITA 30

15 Cameron BEAUBIER Kalex USA 26

16 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 18

17 Stefano MANZI Kalex ITA 17

18 Celestino VIETTI Kalex ITA 16

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 16

20 Jake DIXON Kalex GBR 11

21 Hector GARZO Kalex SPA 11

22 Somkiat CHANTRA Kalex THA 11

23 Nicolò BULEGA Kalex ITA 10

24 Hafizh SYAHRIN NTS MAL 8

25 Simone CORSI MV Agusta ITA 7

26 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 6

27 Alonso LOPEZ Kalex SPA 4

28 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 4

29 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA 3

30 Barry BALTUS NTS BEL 2

31 Thomas LUTHI Kalex SWI 2

32 Yari MONTELLA Boscoscuro ITA

33 Tommaso MARCON MV Agusta ITA

34 Miquel PONS MV Agusta SPA

35 Fraser ROGERS NTS GBR

36 Taiga HADA NTS JPN

37 Piotr BIESIEKIRSKI Kalex POL

38 Keminth KUBO Kalex THA

10.41 Gli iscritti al GP d’Olanda 2021:

R(5) 2 Alonso LOPEZ SPA +EGO Speed Up Boscoscuro

r rp 5 Yari MONTELLA ITA +EGO Speed Up Boscoscuro

r 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex

rp 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex

r 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

r 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex

16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex

R(7) 18 Manuel GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex

23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

r 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex

40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex

42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex

44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro

55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS

62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex

64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex

r 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS

72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

r 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro

r 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex

96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex

97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex

10.38 Tutto è pronto ad Assen per il primo turno del week-end. I protagonisti del Mondiale tornano in pista dopo l’impegno in Germania di settimana scorsa.

10.35 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento del Mondiale di Moto2 2021. I protagonisti della classe mediana sono impegnati sulla celebre “Università delle moto”, il meraviglioso tracciato di Assen, uno dei momenti più importanti del calendario. Una gara che, giova ricordarlo, torna dopo un anno di stop, per i ben noti problemi legati alla pandemia.

Il weekend sul circuito della Drenthe prenderà il via, come sempre, con la disputa delle prime due sessioni di prove libere. Si incomincerà alle ore 10.55 con la FP1, mentre il secondo turno scatterà alle ore 15.10 e andrà a regalarci uno scenario più delineato della top14 che, quindi, domani eviterà la Q1 nel corso delle qualifiche.

La classe media prosegue sul solco del duello interno al team Red Bull KTM Ajo, con l’australiano Remy Gardner che sembra avere ingranato una marcia ed una andatura impossibile per tutti gli altri. Il vincitore del Gran Premio di Germania veleggia a quota 164 punti in classifica generale contro i 128 del suo vicino di box Raul Fernandez ed i 117 del nostro Marco Bezzecchi. Alle loro spalle, sostanzialmente, il vuoto.

Il venerdì della Moto2 del GP di Olanda prenderà il via alle ore 10.55 con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un istante dell’impareggiabile spettacolo del circuito di Assen.

