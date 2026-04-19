Superbike, Bulega dopo il dominio ad Assen: “Tredici vittorie consecutive? Voglio continuare”

Un dominio totale. Nicolò Bulega ha vinto anche la gara-2 al GP di Olanda, terzo atto valido per il Campionato Mondiale 2026 di Superbike appena concluso sul circuito di Assen. Una solita prova di forza per il ducatista che, per l’occasione, ha eguagliato il primato del turco Toprak Razgatlioglu, inanellando il tredicesimo successo consecutivo, nonché il nono stagionale.

Malgrado una partenza non semplice, il centauro in forza all’Aruba.it Racing ha preso il comando della gara dopo appena tre giri, divertendosi con l’aria pulita tanto da rifilare poco meno di tre secondi al compagno di team Iker Lecuona, secondo davanti a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Visibilmente soddisfatto, il nativo di Montecchio Emilia ha commentato quanto fatto:

“Sono davvero contento, abbiamo migliorato molto la moto rispetto a ieri – ha detto Bulega – Sono molto soddisfatto di questo. Devo dire grazie al mio team per il duro lavoro. Tredici vittorie di fila significa aver fatto qualcosa di speciale, voglio continuare. Spero di spingere allo stesso modo anche più avanti e proseguire così“.

Ricordiamo che il prossimo appuntamento con la Superbike sarà nel primo weekend di maggio, nello specifico quello dal 1 al 3, con il GP di Ungheria, quarto atto della stagione in scena a Balàton, dove Bulega potrebbe scrivere una nuova pagina di storia registrando il quattordicesimo trionfo di fila, numero mai raggiunto da nessun altro.