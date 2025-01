Karate: Michele Martina e Matteo Fiore vanno per il bronzo alla Premier League di Parigi

Anche la seconda giornata di incontri sui tatami dello Stade De Coubertin di Parigi, per quanto riguarda la prima tappa della Karate 1 Premier League 1 2025, è andata in archivio. Italia in grande spolvero anche oggi.

Michele Martina e Matteo Fiore: gli azzurri si sono messi in luce nella categoria 84 kg del kumite arrivando sino alla qualificazione per il doppio bronzo in palio, seppur con due percorsi diversi. Martina infatti si è trovato la strada sbarrata dall’egiziano Badawii ai quarti di finale ottenendo poi il ripescaggio grazie al percorso dell’africano, mentre Fiore è arrivato sino alle semifinali cedendo a quel punto al giordano Aljafari.

Si fermano sul più bello invece Clio ferracuti (+68 kg) e Matteo Avanzini (+84 kg): tutti e due arrivati ai quarti di finale, ma incappati in sconfitte con avversari che poi non sono arrivati sino alle finalissime non facendo scattare così il meccanismo di ripescaggio per i due italiani

Le finali

La premier League si chiuderà domani con le finali per l’oro e per il bronzo sia nel kata che nel kumite. L’Italia, in totale, ne disputerà tre: Gianluca De Vivo nei 67 kg , Matteo Fiore e Michele Martina negli 84 kg.