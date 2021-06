Karate, Preolimpico 2021: Laura Pasqua non centra il pass per Tokyo, domani ultime chance con Semeraro e Martina

Anche la seconda giornata del Torneo di Qualificazione Olimpica di Parigi si chiude con un “nulla di fatto” per i colori azzurri. Dopo il mancato pass per Sara Cardin nella giornata di ieri, oggi ha vissuto lo stesso destino anche Laura Pasqua, nella sua categoria dei -61 kg. La siciliana ha perso al primo turno (2-3) contro la kazaka Sabina Zakharova e non ha avuto la possibilità di essere ripescata.

Nel kata maschile, il pass olimpico se lo aggiudicano lo statunitense Ariel Torres, quindi il sud-coreano Heejun Park e il taiwanese Yi-Ta Wang. Nel kumitè femminile -61kg centrano la qualificazione ai Giochi Olimpici la marocchina Btissim Sadini, l’ucraina Anita Serogina e la venezuelana Claudymar Garce. Infine nel kumitè -75kg maschile il pass finisce nelle mani del kazako Nurkanat Azhikanov, del magiaro Babor Harspataki e il tedesco Noah Bitsch.

Domani sarà l’ultima occasione per i colori azzurri per rimpolpare la spedizione verso Tokyo che, al momento, comprende Luigi Busà, Angelo Crescenzo, Viviana Bottaro e Mattia Busato. Saranno in pedana Silvia Semeraro (+61 kg) e Michele Martina (+84 kg) per cercare di concludere nel migliore dei modi questo Pre-Olimpico parigino.

