LIVE Karate, Preolimpico Parigi 2021 in DIRETTA: Laura Pasqua eliminata al primo turno: svanisce il ripescaggio

13.38 Svanisce l’ipotesi del ripescaggio per Laura Pasqua.

13.36 La finale (nel pomeriggio) sarà Sadini (Mar)-Garces Sequera (Ven).

13.34 La marocchina Sadini batte invece l’ucraina Serogina: la sfida finisce 1-1, ma la spunta l’africana.

13.28 La venezuelana Garces Sequera supera la kazaka Zacharova: il mamtch è finito 3-3 ma la venezuelana era in vantaggio per 3-0, dunque passa in finale.

13.23. Così le semifinali: Serogina (Ukr)-Sadini (Mar), Garces Sequera (Ven)-Zacharova (Kaz)

13.20: Serogina è la quarta semifinalista: battuta la canadese Jumaa

13.18: In semifinale anche la marocchina Sadini che ha sconfitto la rappresentante di Taipei Ku

13.17: L’avversaria di Zacharova in semifinale sarà la venezuelana Garces Sequera che ha vinto il quarto con Snel

13.16: Ancora un passo avanti per Zacharova che è in semifinale! La kazaka batte ai quarti la francese Heurtault

13.11: Il tabellone dei quarti: Serogina (Ukr)-Jumaa (Can), Ku (Tpe)-Sadini (Mar), Garces Sequera (Ven)-Snel (Ned), Zacharova (Kaz)-Heurtault (Fra),

13.09: Sarà la francese Heurtault l’avversaria di Zacharova ai quarti di finale dove ci saranno anche la olandese Snel, la marocchina Sadini e la canadese Jumaa

13.06: Sono già qualificate ai quarti l’ucraina Serogina, la rappresentante di Taipei Ku e la venezuelana Garces Sequera

13.04: Ancora una buona notizia per l’azzurra Pasqua. Zacharova procede spedita nel suo cammino e batte anche la britannica Williams: la kazaka è ai quarti

12.54: Si qualificano per gli ottavi di finale dall’alto del tabellone: Serogina (Ukr), Miggou (Ger), Astdillo (Per), Jumaa (Can), Lenard (Cro), Ku (Tpe), Sadini (Mar), Alipourkeshka (Iri), Garces Sequera (Ven), Ilankovic (Hun), de Vos (Bel), Snel (Ned), Zacharova (Kaz), Williams (Gbr), De Lima (Bra), Heurtault (Fra)

12.46: Buone notizsie! La azera Zacharova supera il turno e si qualifica per gli ottavi di finale battendo la rumena Malauta. Agli ottavi sarà la britannica Williams la rivale della Zacharova

12.36: Raggiungono i sedicesimi anche la bulgara Kamenova, l’olandese Snel e la slovacca Suchankova a completare il tabellone del secondo turno

12.25: Tra poco la azera Zacharova affronterà la rumena Malauta. Bisogna tifare per l’azera

12.12: Al momento hanno raggiunto i sedicesimi di finale della categoria -61 kg femminile la francese Heurtaulte, la brasiliana De Lima, l’algerina Midi Chaima, la colombiana Ramirez Gutierrez, la britannica Williams, la kazaka Zacharova, la rumena Malauta, la peruviana Grande, la slovena Ristic, la polacca Godlewska, la ungherese Ilankovic, la filippina Orbon, la portoghese Arsenio, la venezuelana Garces Sequera, la iraniana Alipourkeshka, la spagnola Ferrer Garcia, la portoricana Fonseca Romero, la marocchina Sadini, la ceca Veithova, la rappresentante di Taipeiu Ku, la macedone Kostovaska, la croata Lenard, la canadese Yumaa, la russa Gataullina, la cilena Astudillo, la azera Abiyeva, la tedesca Miggou, l’ucraina Serogina e la giordana Alnaimi

12.09: Andrà seguita la kazaka Zacharova per sperare nel ripescaggio di Laura Pasqua

12.00 Finisce così: Zakharova batte Pasqua per 3-2. Adesso l’azzurra può solo sperare in un ripescaggio in caso di finale della kazaka, altrimenti non raggiungerà il marito Luigi Busà alle Olimpiadi.

11.59 A 15 secondi dalla fine Pasqua sta perdendo 3-2. Servono due punti per passare il turno.

11.58 Si fa durissima per l’azzurra che adesso è sotto di due punti.

11.55 Comincia male Laura Pasqua che è già sotto 1-0 a un minuto e mezzo dal termine.

11.53 A brevissimo comincia la sfida fra Laura Pasqua e la kazaka Zakharova: la vincente affronterà la rumena Malauta che ha battuto Sukkiaw.

11.42 L’inizio era previsto per le 11.35, ma le tempistiche stanno slittando a causa di un ritardo generale.

11.33 Cominciano adesso le sfide valide per il tabellone della categoria -61 kg femminile con all’opera la nostra Laura Pasqua.

11.30 Yi Ta Wang supera Contreras e raggiunge Shahrjerdi!

11.27 Shahrjerdi batte Ujihara ed accede alla finale per il bronzo! Ancora incerto il confronto fra David Contreras e Yi Ta Wang.

11.22 In corso le finali per accedere al bronzo, mentre coloro che hanno realizzato i migliori punteggi sono già nel Round Robin finale.

11.14 Dal Gruppo 1 approdano alla quarta fase Heejun Park (27.12), Abolfazl Shahrjerdi (25.8), David Contreras (25.66) e Ahmed Shawky (25.42).

11.10 Dal Gruppo 2 vanno avanti Ariel Gutierrez Torres (25.28), Yi Ta Wang (24.78), Yuki Ujihara (24.26) e Roman Heydarov (24.2).

11.06 Bene anche il tedesco Ilja Smorguner con un buon 25.34.

11.02 HEEYUN PARK DA CINETECA! Punteggio illegale di 27.12, pressoché imbattibile. Ottimo anche il 25.42 fatto registrare da Ahmed Shawky.

10.58 Si avvicina notevolmente ai 25 il filippino John Enrico Vasquez con il suo 24.96.

10.55 Non arrivano punteggi di particolare rilievo: rimane largamente il migliore quello fatto segnare da Abolfazl Shahrjerdi.

10.45 Pazzesca la prova di Abolfazl Shahrjerdi! 25.8 da urlo, sinora il punteggio più alto delle fasi eliminatorie. Buono anche il 25.28 di Ariel Gutierrez Torres.

10.39 Sta per cominciare la terza fase del Kata maschile. Il tabellone è via via sempre più snello.

10.36 Dal Gruppo 4 passano TORRES GUTIERREZ ARIEL (25.6), UJIHARA YUKI (25.34), NAGY BOTOND (24.72) e ZARESTA YUDA AHMAD ZIGI (24.14).

10.33 Dal Gruppo 1 accedono alla terza fase SHAHRJERDI ABOLFAZL (24.66), SHAWKY AHMED (24.6), SUTIAGIN KONSTANTIN (24.48) e VASQUEZ JOHN ENRICO (23.94).

10.31 Nel Gruppo 2 passano alla fase successiva Heejun Park (25.72), Ilja Smorguner (25.42), Mohammed Sayed Almosawi (24.26) e David Contreras (24.12).

10.29 Si è concluso il Gruppo 3: alla terza fase si qualificano Yi Ta Wang (25.06), Adnane Elhakimi (24.6), Roman Heydarov (24.52) e Madi Kateshov (23.89).

10.27 Sale sopra i 25 punti anche il rappresentante di Cina Taipei Yi Ta Wang (25.06).

10.24 Eccellenti il tedesco Ilja Smorguner e il coreano Heejun Park! Il teutonico piazza un 25.42, il coreano sale a 25.72, punteggio più alto di questo secondo turno fino a questo momento.

10.18 Nel gruppo 1 mette a segno un punteggio interessante l’egiziano Ahmed Shawky, secondo con 24.6 dietro al 24.66 di Roman Heydarov.

10.14 Gutierrez Torres fa ancora meglio! L’americano fa 25.6 e si mette in testa nel Gruppo 4 proprio davanti a Ujihara.

10.11 Grandissima prova dello svizzero Yuki Ujihara! 25.34 che sarà tutt’altro che semplice andare a sopravanzare!

10.06 Ottimo Abolfazl Shahrjerdi! L’iraniano fa segnare il punteggio di 24.66 che lo proietta ad ambizioni di un certo spessore.

10.02 L’azero Roman Heydarov comincia alla grande nel girone 3 del secondo turno: un 24.52 per mettere pressione a tutti i suoi avversari.

9.57 La prima fase del tabellone -61 kg femminile avrà inizio intorno alle 11.35, con la nostra Laura Pasqua all’opera.

9.52 Si conclude quindi la prima fase del Kata maschile. Alle 10.00 avrà inizio il secondo turno con i migliori quattro di ogni pool che si affronteranno in un tabellone che andrà sempre più a restringersi.

9.49 Che punteggio per Ariel Gutierrez Torres! Lo statunitense piazza la zampata a 25.46 e fa segnare il miglior punteggio in assoluto di questa prima serie.

9.44 Grande esultanza per il filippino John Enrico Vasquez: 23.66 che lo porta in prima posizione nel secondo pool e quindi qualificato per la seconda fase.

9.36 Fra i punteggi fatti registrare nella seconda serie di questa prima fase della categoria Kata Uomini spiccano il 23.4 di Madi Kateshov, il 24.72 dell’azero Roman Heydarov e il 24.38 dell’ungherese Botond Nagy.

9.25 Si sono conclusi diversi pool: nel pool 1 a primeggiare è SHAHRJERDI ABOLFAZL con un ottimo 24.88. Nel pool 3 PARK HEEJUN con 25.14, nel pool 5 WANG YI TA con 24.26 e nel pool 7 UJIHARA YUKI con 24.6.

9.19 Arriva un grande punteggio da parte del coreano Heejun Park! Un 25.14 davvero notevole per l’asiatico.

9.14 Si sta innalzando il livello con altri punteggi intorno al 24 fatti registrare dallo svizzero Yuki Ujihara e da il cinese di Taipei Yi Ta Wang.

9.09 Nelle prime battute a cominciare è la categoria degli uomini: il punteggio più alto (24.66) è stato realizzato dall’atleta di Kuwait Sayed Mohammed Almosawi nel pool 3.

9.04 Laura Pasqua sarà opposta alla kazaka Sabina Zakharova, numero 193 del ranking che ha ottenuto l’ultimo grande risultato a Montreal nel 2019 nella Karate1 SeriesA.

9.00 Sta per cominciare la fase eliminatoria, questo il regolamento: quattro gruppi, di ogni gruppo si qualificano alla seconda fase i migliori 4. Giunti alla seconda fase ci saranno due gruppi e si qualificheranno alle semifinali i migliori quattro di ogni gruppo. Nella terza fase si avranno due gruppi da quattro: l’atleta che fa il miglior punteggio va a Tokyo, i secondi e i terzi si sfidano tra loro: chi vince le due sfide denominate bronze medal match va a Tokyo.

8.57 La fase eliminatoria è in programma in mattinata, poi nel tardo pomeriggio i migliori quattro atleti si sfideranno in un Round Robin dove si determineranno i primi tre che andranno a Tokyo.

8.54 Laura Pasqua dovrà cercare un piazzamento nelle prime tre posizioni per qualificarsi alle Olimpiadi e raggiungere il marito Luigi Busà, già sicuro della qualificazione ai Giochi a cinque cerchi.

8.50 Ieri ha provato Sara Cardin ad ottenere il pass olimpico nella categoria -55 kg, non riuscendoci. Vedremo oggi come si disimpegnerà Laura Pasqua nella categoria -61 kg femminile.

8.46 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di karate che si disputa a Parigi.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di karate, con i colori azzurri protagonisti e a caccia del pass a cinque cerchi. Dopo il tentativo fallito da Sara Cardin ieri nella categoria -55 kg, oggi ci prova un’altra azzurra, Laura Pasqua a centrare una delle prime tre posizioni,

Oggi toccherà appunto alla categoria -61 kg femminile, dove sarà impegnata Laura Pasqua, alla ricerca di una qualificazione tutt’altro che semplice, che le permetterebbe di raggiungere il marito, Luigi Busà, già qualificato per i Giochi nell’avventura olimpica. Nel primo turno la atleta azzurra affronterà la azera Zacharova. La fase eliminatoria in programma in mattinata e nel primo pomeriggio determinerà i migliori 4 atleti i quali, in serata, si sfideranno in un Round Robin a 4 e soltanto i primi 3 conquisteranno il pass per i Giochi di Tokyo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di karate che si svolgono al Centre Pierre De Coubertin a Parigi, con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avventura degli azzurri. le gare avranno inizio alle 9. Buon divertimento!

