LIVE Karate, Preolimpico Parigi 2021 in DIRETTA: Laura Pasqua sogna di raggiungere Luigi Busà

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di karate, con i colori azzurri protagonisti e a caccia del pass a cinque cerchi. Dopo il tentativo fallito da Sara Cardin ieri nella categoria -55 kg, oggi ci prova un’altra azzurra, Laura Pasqua a centrare una delle prime tre posizioni,

Oggi toccherà appunto alla categoria -61 kg femminile, dove sarà impegnata Laura Pasqua, alla ricerca di una qualificazione tutt’altro che semplice, che le permetterebbe di raggiungere il mariuto, Luigi Busà, già qualificato per i Giochi nell’avventura olimpica. Nel primo turno la atleta azzurra affronterà la azera Zacharova. La fase eliminatoria in programma in mattinata e nel primo pomeriggio determinerà i migliori 4 atleti i quali, in serata, si sfideranno in un Round Robin a 4 e soltanto i primi 3 conquisteranno il pass per i Giochi di Tokyo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di karate che si svolgono al Centre Pierre De Coubertin a Parigi, con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avventura degli azzurri. le gare avranno inizio alle 9. Buon divertimento!

