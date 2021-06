CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.30: per oggi è tutto, l’Italia si prende un’altra carta olimpica e da domattina alle 10 dà la caccia ad altri due pass con Mungai nei -90 kg e con Bellandi nei -70 kg. Appuntamento dunque a domani per tutti gli appassionati. Buona serata

18.28: Nella categoria -81 kg uomini oro a Casse (Bel). Argento a Grigalashvili (Geo). Bronzo per De Wit (Ned) e Egutidze (Por)

18.27: Nella categoria -63 kg donne, dunque, oro Agbegnenou (Fra). Argento Leski (Slo). Bronzo Vermeer (Ned) e Obradovic (Srb)

18.25: Il guizzo del belga Casse vale il titolo mondiale ai danni del georgiano Grigalashvili che si deve accontentare dell’argento

18.24: Grande equilibrio, soluzione al golden score

18.21: Uno shido per Grigalashvili quando manca un minuto alla fine

18.18: Nulla di fatto dopo 1’30” di combattimento

18.10: Tra poco si chiude la sessione di gare odierna con l’ultima sfida in programma che vale l’oro nella categoria -81 kg. Di fronte il georgiano Grigalashvili e il belga Casse

18.08: Al golden score la spunta il portoghese Egutidze che piazza dopo un minuto di extra time il waza ari decisivo e batte l’uzbeko Boltaboev

18.01: Nella seconda finale per il bronzo di fronte il portoghese Egutidze e l’uzbeko Boltaboev

17.55: La vittoria della prima finale per il bronzo è andata all’olandese De Wit che ha superato al golden score il giapponese Fujiwara

17.37: Tra qualche minuto la prima final per il bronzo della -81 kg maschile: di fronte l’olandese De Wit e il giapponese Fujiwara

17.36: Oro per la francese Agbegnenou che piazza il waza ari a un minuto dalla fine e poi immobilizza la slovena Leski che si deve accontentare dell’argento

17.33 Uno shido per Leski

17.30: Tra pochi minuti sul tatami la francese Agbegnenou e la slovena Leski per giocarsi la medaglia d’oro della categoria -63 kg

17.25: Successo in rimonta della olandese Vermer che aveva subito un waza ari in apertura ma ha ribaltato la situazione regalando il terzo posto all’Olanda contro la brasiliana Quadros

17.14: Nella seconda finale per il bronzo sono di fronte l’olandese Vermeer e la brasiliana Quadros

17.12: Al golden score la serba Obradovic, che aveva eliminato Centracchio al primo turno, trova il waza ari vincente e conquista il bronzo

17.05: Inizia l’incontro

16.59: La prima finale in programma è per il bronzo della categoria -63 kg fra la serba Obradovic e la venezuelana Barrios

16.57: Questa la finale per l’oro della categoria -81 kg maschile: Grigalashvili (Geo)-Casse (Bel). Le finali per il bronzo: De Wit (Ned)-Fujiwara (Jpn), Egutidze (Por)-Boltaboev (Uzb)

16.54: Questa la finale per l’oro della categoria -63 kg femminile: Agbegnenou (Fra)-Leski (Slo). Finali per il bronzo: Vermeer (Ned)-Quadros (Bra), Obradovic (Srb)-Barrios (Ven)

16.52: Non ci sono azzurri in gara ma la buona notizia è che Maria Centracchio sarà a Tokyo. Nonostante la sua uscita immediata per mano della serba Obradovic, che poi, è avanzata fino alla finale per il bronzo, l’azzurra ha strappato il pass olimpico

16.50: Buon pomeriggio e bentornati alla diretta live del final block della quarta giornata dei Mondiali di Budapest

14.53: La prima parte della diretta si chiude qui. Appuntamento alle 17 per il final block di questa quarta giornata dei Mondiali

14.50: Questa la finale per l’oro della categoria -63 kg femminile: Agbegnenou (Fra)-Leski (Slo). Finali per il bronzo: Vermeer (Ned)-Quadros (Bra), Obradovic (Srb)-Barrios (Ven)

14.48: Questa la finale per l’oro della categoria -81 kg maschile: Grigalashvili (Geo)-Casse (Bel). Le finali per il bronzo: De Wit (Ned)-Fujiwara (Jpn), Egutidze (Por)-Boltaboev (Uzb)

14.47: La francese Agbegnenou non lascia scampo all’olandese Vermeer e la supera con un ippon, raggiungendo Leski in finale

14.45: La prima finalista è la slovena Leski che batte grazie ad un waza ari la venezuelana Barrios

14.40: In finale per il bronzo nella categoria -63 kg donne vanno la serba Obradovic che batte la cubana Del Toro Carvajal e la brasiliana Quadros che supera la padrona di casa Ozbas

14.32: Il secondo finalista della categoria -81 kg è il brlga Casse che supera per waza ari l’uzbeko Boltaboev

14.27: In finale per il bronzo va il giapponese Fujiwara che supera per waza ari il mongolo Mollaei

14.22: Il georgiano Grigalashvili è il primo fnalista della categoria -81 kg uomini. Battuto per ippon l’olandese De Wit

14.20: Il portoghese Egutidze batte per ippon il belga Chouchi e si qualifica per la finale per il bronzo

14.09. A seguire le semifinali e i ripescaggi della categoria -63 kg:

Agbegnenou (Fra)-Vermeer (Ned), Barrios (Ven)-Leski (Slo)

Del Toro Carvajal (Cub)-Obradovic (Srb), Ozbas (Hun)-Quadros (Bra)

14.08: Tra poco il via delle semifinali e ripescaggi della categoria -81 kg:

Semifinali: Grigalashvili (Geo)-De Wit (Ned), Casse (Bel)-Boltaboev (Uzb)

Ripescaggi per il bronzo: Chouchi (Bel)-Egutidze (Por), Fujiwara (Jpn)-Mollaei (Mgl)

14.05: Si completa il quadro delle semifinaliste della categoria -63 kg donne: si unisce la slovena Leski che batte per ippon la brasiliana Quadros

14.04: La venezuelana Barrios batte per waza ari la ungherese Ozbas e si qualifica per le semifinali

13.58: L’uzbeko Boltaboev è l’ultimo qualoificato per le semifinali. Battuto per ippon il mongolo Mollaei

13.55: Il belga Casse batte il giapponese Fujiwara e si qualifica per la semifinale

13.53: MARIA CENTRACCHIO E’ QUALIFICATA PER TOKYO! Vermeer batte Obradovic e dunque nessuna atleta delle potenziali pericolose per superare Centracchio è riuscita a centrare l’obiettivo

13.51: Il waza ari per Vermeer

13.46:a la francese Agbegnenou immobilizza la cubana Del Toro Carvajal e si qualifica per la semifinale della categoria -53 kg. dopo la pausa per la ripulitura del tatami Obradovic contro Vermeer. Se vince quest’ultima Centracchio è a Tokyo

13.44: Si qualificano per le semifinali della categoria -81 kg maschili il georgiano Grigalashvili che batte per ippon il belga Chouchi e l’olandese De Wit che supera per ippon il portoghese Egutidze

13.43: Questo il tabellone della -63 kg donne allineato ai quarti: Agbegnenou (Fra)-Del Toro Carvajal (Cub), Vermeer (Ned)-Obradovic (Srb), Barrios (Ven)-Ozbas (Hun), Leski (Slo)-Quadros (Bra)

13.41: Altra buona notizia per Centracchio. La brasiliana Quadros elimina la statunitense Galles che arrivando in finale avrebbe superato l’azzurra nel ranking olimpico. Ora l’unico ostacolo per Tokyo è la serba Obradovic che ha eliminato proprio Centracchio al primo turno. Non deve vincere il torneo

13.36: La slovena Leski batte la britannica Renshall ed è la penultima qualificata ai quarti di finale. ora Quadros contro Galles: se quest’ultima viene battuta resta un solo ostacolo fra centracchio e Tokyo

13.31: Così i quarti di finale della categoria -81 kg maschile: Casse (Bel)-Fujiwara (Jpn), Mollaei (Mgl)-Boltaboev (Uzb), Grigalashvili (Geo)-Chouchi (Bel), De Wit (Ned)-Egutidze (Por)

13.27: Negli ottavi della categoria -81 kg uomini il giapponese Fujiwara batte al golden score il russo Lappinagov, il mongolo Mollaei supera l’austriaco Borchashvili, l’olandese De Wit batte il dominicano del Orbe Cortorreal e il portoghese Egutidze supera lo spagnolo Urquiza Solana

13.22: La ungherese Ozbas dopo 5 minuti di golden score supera la mongola Bold e si qualifica per i quarti

13.09: Nella -81 kg maschile sono già ai quarti di finale il georgiano Grigalashvili che supera per ippon il greco Ntanadsidis, il belga Chouchi che batte per waza ari il bulgaro Ivanov e l’altro belga Casse che supera per ippon il brasiliano Santos

13.07: Arriva un ottima notizia per Maria Centracchio! La messicana Awiti Alcaraz con tre shido perde la sfida con la venezuelana Barrios e dunque non potrà arrivare al quinto posto. Restano solo due rivali su cui concentrarsi: la statunitense Galles che non deve arrivare in finale e la serba Obradovic che non deve vincere il torneo

13.06: Questo il tabellone aggiornato agli ottavi di finale della categoria -81 kg: Casse (Bel)-Santos (Bra), Lappinagov (Rus)-Fujiwara (Jpn), Mollaei (Mgl)-Borchashvili (Aut), Boltaboev (Uzb)-Maisuradze (Geo), Grigalashvili (Geo)-Natantsidis (Gre), Ivanov (Bul)-Chouchi (Bel), De Wit (Ned)-Del Orbe Cortorreal (Dom), Egutidze (Por)-Urquiza Solana (Esp)

13.05: Il georgiano Maisuradze batte il canadese Briand e vola agli ottavi

13.00: L’uzbeko Boltaboev batte l’azero Tckaev ed è il penultimo a raggiungere gli ottavi di finale nella -81 kg

12.59: Resta in corsa, invece, la serba Obradovic che supera velocemente la australiana Haecker ma lei per andare a Tokyo il torneo lo deve vincere… Per ora è ai quarti

12.56: Un pericolo in meno per l’azzurra Centracchio. La spagnola Cabana Perez viene eliminata agli ottavi dalla olandese Vermeer.

12.53: nel torneo maschile avanzano agli ottavi il giapponese Fujiwara che batte il serbo Niskanovic, il mongolo Molalaei che batte l’israeliano Gemer, l’austriaco Borchashvili che batte il moldavo Gotonoaga, il dominicano Del Orbe Cortorreal che ha battuto il russo Khalmurzaev, lo spagnolo Urquiza Solana che ha sconfitto il turco Koc e

12.48: Ora attenzione alla messicana Awiti Alcaraz che se conquista la finale per il terzo posto supera Centracchio, Cabana Perez, Obradovic e Galles devono arrivare in finale invece per superare l’azzurra

12.46: Arriva a 35″ dalla fine l’ippon di Agbegnenou che dunque permette a Maria Centracchio di fare un passo avanti verso la qualificazione olimpica

12.43: Secondo shido per Han

12.42: Uno shido anche per Han

12.41: Uno shido per Agbegnenou

12.41: Iniziato l’incontro tra Agbegnenou e Han

12.40: La statunitense Galles è l’ultima qualificata per gli ottavi di finale della categoria -63 kg donne. Questo il tabellone allineato agli ottavi: Agbegnenou (Fra)-Han (Kor), Del Toro Carvajal (Cub)-Castilhos (Bra), Vermeer (Ned)-Cabana Perez (Esp), Obradovic (Srb)-Haecker (Aus), Barrios (Ven)-Awiti Alcaraz (Mex), Ozbas (Hun)-Bold (Mgl), Leski (Slo)-Renshall (Gbr), Quadros (Bra)-Galles (Usa)

12.39: L’olandese De Wit supera il marocchino Moutii e si qualifica agli ottavi del -81 kg

12.38: Ippon velocissimo del russo Lappinagov che batte il peruviano Angeles Sotelo

12.37: Il brasiliano Santos supera il coreano Lee e si qualifica per gli ottavi del -81 kg

12.33: la brasiliana Quadros supera la kosovara Fazliu ed è la penultima a qualificarsi per gli ottavi di finale della -63 kg femminile

12.32: Ancora Belgio: Chouchi supera il portoricano Gandia e si qualifica per gli ottavi

12.29: Il belga Casse batte l’ungherese Toth e si qualifica agli ottavi dei -81 kg

12.28. Ancora due incontri prima di assistere alla sfida degli ottavi di finale tra Agbegnenou e Han: se vince la francese Maria Centracchio è vicinissima al pass olimpico

12.27: Avanzano agli ottavi di finale della categoria -63 kg donne la slovena Leski e la britannica Renshall

12.25: Sono già qualificati per gli ottavi di finale del -81 kg maschili il georgiano Grigalashvili che ha sconfitto lo svedese Pacek, greco Ntanatsidis che ha battuto Zoloev del Khirghizstan e il bulgaro Ivanov che ha sconfitto l’azero Fatiyev

12.24: Questo il tabellone della categoria -81 kg maschile allineato ai sedicesimi di finale: Casse (Bel)-Toth (Hun), Santos (Bra)-Lee (Kor), Lappinagov (Rus)-Angeles Sotelo (Per), Niskanovic (Srb)-Fujiwara (Jpn), Mollaei (Mgl)-Gemer (Isr), Borchashvili (Aut)-Gotonoaga, Boltaboev (Uzb)-Tckaev (Aze), Briand (Can)-Maisuradze (Geo), Grigalashvili (Geo)-Pacek (Swe), Natantsidis (Gre)-Tsoloev (Kgz), Ivanov (Bul)-Fatiyev (Aze), Gandia (Pur)-Chouchi (Bel), De Wit (Ned)-Moutii (Mar), Del Orbe Cortorreal (Dom)-Khalmurzaev (Rus), Ressel (Ger)-Egutidze (Por), Urquiza Solana (Esp)-Koc (Tur)

12.22: Avanzano ai sedicesimi nei -81 kg maschili: Gotonoaga (Mda), Boltaboev (Uzb), Tckaev (Aze), Briand (Can), Eguditze 8Port), Urquiza Solana (Esp), Maisuradze (Geo)

12.16: Buone notizie! La coreana Cho esce di scena per mano della mongola Bold e dunque l’ultimo ostacolo fra Centracchio e qualificazione è la coreana Lee che affronta negli ottavi la numero uno del tabellone, la forte francese Agbegnenou

12.15: Due shido per la coreana

12.11: E’ in pedana ora una delle due coreane, Cho, contro la mongola Bold

12.09: Brutte notizie per Maria Centracchio: Ozbas supera il turno contro l’olandese Franssen e adesso tutto l’interesse è rivolto alle coreane. Non devono arrivare ai quarti per non superare l’azzurra. Se una delle due coreane accede ai quarti Centracchio è fuori e può sperare solo nella quota continentale

12.06: Si qualificano agli ottavi di finale della categoria -63 kg donne la venezuelana Barrios e la messicana Awiti Alcaraz. E’ il momento di Ozbas contro Franssen

11.46: Nella categoria -81 kg avanzano ai sedicesimi l’austriaco Borchashvili e il russo Khalmurzaev

11.43: L’australiana Haecker batte Wezeu Dombeu e va agli ottavi. Ora fari puntati su Ozbas che in caso di vittoria contro l’olandese Franssen potrebbe superare Centracchio nel ranking olimpico

11.37: L’israeliano Gemer si qualifica per i sedicesimi di finale della -81 kg

11.30: Avanzano ai sedicesimi della categoria -81 kg il giapponese Fujiwara, il mongolo Mollaei, l’olandese De Wit, il marocchino Moutii, il dominicano Del Orbe Cortorreal

11.25: Avanzano agli ottavi di finale della -63 kg la francese Agbegnenou, la coreana Han, la cubana Del Toro Carvajal, la brasiliana Castilhos, l’olandese Vermeer e la spagnola Cabana Perez

11.20: Si qualificano ai sedicesimi di finale Casse (Bel), Toth (Hun), Santos (Bra), S. Lee (Kor), Lappinagov (Rus), Angeles Sotelo (Per), Niskanovic (Srb)

11.12: Vanno ai sedicesimi di finale della categoria -81 kg: Grigalashvili (Geo), Pacek (Swe), Natanatsidis (Gre), Zoloev (Kgz), Ivanov (Bul), Fatiyev (Bul), Gandia (Pur), Chouchi (Bel)

11.10: Questo il tabellone della categoria -63 kg: Agbegnenou (Fra)-Olsen (Den), Han (Kor)-Kojieva (Uzb), Del Toro Carvajal (Cub)-Ivanescu (Rou), Watanabe (Phi)-Castilhos (Bra), Vermeer (Ned)-Szymanska (Pol), Sharir (Isr)-Cabana Perez (Esp), Trajdos (Ger)-Obradovic (Srb), Wezeu Dombeu (Cmr)-Haecker (Aus), Nabekura (Jpn)-Barrios (Ven), Garcia (Ecu)-Awiti Alcaraz (Mex), Franssen (Ned)-Ozbas (Hun), Cho (Kor)-Bold (Mgl), Leski (Cze)-Billiet (Cpv), Renshall (Gbr)-Puche (Esp), Quadros (Bra)-Fazliu (Kos), Galles (Usa)-Krssakova (Aut)

11.02: Nella categoria -63 kg donne superano il turno Nomenjanahari, la austriaca Krssakova

10.52: Avanzano ai sedicesimi di finale la venezuelana Barrios e la messicana Awiti Alcaraz, la mongola Bold

10.40: Avanzano ai sedicesimi della categoria -63 kg donne la spagnola Cabana Perez e la australiana Haecker

10.35: L’azero Tckaev, il canadese Briand, il costaricense Del Orbe Cortorreal, il portoghese Egutidze superano il primo turno del -81 kg

10.32: A 7 secondi dalla fine l’azzurra subisce l’ippon ed esce di scena. Prova incolore di Maria Centracchio nell’occasione più importante della carriera. Ora non resta che fare il tifo contro le avversarie nella corsa a Tokyo che, al momento, si fa molto più lontana

10.30: Secondo shido per Centracchio

10.30: Arriva il waza ari della sera a manca un minuto alla fine

10.29: Uno shido a testa, quindi per la serba sono due

10.28: Primo shido per Obradovic

10.27: Superato il minuto di gara. Molto aggressiva Obradovic in avvio, ottima la reazione dell’azzurra. Ancora nulla di fatto

10.25: E’ il momento di Maria Centracchio

10.24: In campo maschile avanzano al secondo turno il serbo Niskanovic, l’egiziano Mohammed, il kazako Khamza e il belga Chouchi

10.21. ottimi i risultati ottenuti da Obradovic a livello giovanile. La serba, 21 anni, è stata argento ai Mondiali juniores e argento agli Europei under 23 nel 2019 e bronzo agli Europei juniores dello scorso novembre

10.20. La rumena Ivanescu e la brasiliana Castilhos superano il primo turno della -63 kg donne. Centracchio in pedana fra un incontro

10.12: Nella categoria -63 kg donne la uzbeka Kojieva si qualifica per i sedicesimi di finale

10.10: Avanzano ai 32mi di finale della categoria -81 kg l’argentino Lucenti, i coreani S. Lee e M. Lee

10.03: Dura pochissimo l’avventura mondiale di Antonio Esposito, che subisce il rovesciamento da parte di Manukian. Ingenuo l’azzurro che presta il fianco all’azione con la gamba del rivale che vince per ippon e affronterà il belga Casse

10.03: Il waza ari di Manukian che atterra Esposito

10.02: Nulla di fatto nel primo minuto dell’incontro

9.59: Manukian occupa la 118ma piazza del ranking mondiale e non ha ottenuto risultati di rilievo finora a livello internazionale

9.56: Tra pochi istanti sarà subito in gara Antonio Esposito con l’ucraino Manukian. Più tardo toccherà a Maria Centracchio (quinto incontro sul tatami 1)

9.53: Esposito, numero 30 del ranking mondiale, se la vedrà al primo turno con l’ucraino Manukian, numero 118 del seeding e, in caso di successo affronterà nei 16mi il numero uno del tabellone, il belga Casse.

9.50: In gara nella categoria -81 kg maschile Antonio Espositoin una categoria in cui l’uomo di punta del movimento azzurro, già praticamente qualificato a Tokyo, è Christian Parlati.

9.47: In ogni caso anche le avversarie dirette della molisana verso Tokyo non sono state particolarmente fortunate, quindi le possibilità di staccare il biglietto per il Giappone sono buone.

9.45: La giornata di oggi prevede due azzurri sul tatami: nella categoria -63 kg femminile c’è Maria Centracchio che punta a ottenere il pass per i Giochi che affronterà un incontro d’esordio alla sua portata contro la serba Obradovic per poi incrociare eventualmente al secondo turno l’ostica tedesca Trajdos, n.5 del seeding e n.8 del ranking mondiale.

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta giornata dei Campionati Mondiali Senior 2021 di judo, che si svolgono alla Laszlo Papp Budapest Sports Arena in Ungheria

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Mondiali Senior 2021 di judo, che si svolgono alla Laszlo Papp Budapest Sports Arena in Ungheria. Anche oggi il programma prevede due categorie di peso (come alle Olimpiadi) in gara dai primi turni alla finalissima in programma nel tardo pomeriggio e si preannuncia emozionante per i colori azzurri perchè Maria Centracchio punta al pass olimpico.

Diversi big (già certi del pass per Tokyo) hanno deciso di saltare la trasferta ungherese per preparare nel migliore dei modi l’appuntamento olimpico, ma il campo partenti si preannuncia comunque stellare a Budapest. Sono iscritti al Mondiale 692 atleti provenienti da 129 Paesi, tra cui 9 elementi della squadra azzurra.

La giornata di oggi prevede due azzurri sul tatami: nella categoria -63 kg femminile c’è Maria Centracchio che punta a ottenere il pass per i Giochi che affronterà un incontro d’esordio alla sua portata contro la serba Obradovic per poi incrociare eventualmente al secondo turno l’ostica tedesca Trajdos, n.5 del seeding e n.8 del ranking mondiale. In ogni caso anche le avversarie dirette della molisana verso Tokyo non sono state particolarmente fortunate, quindi le possibilità di staccare il biglietto per il Giappone sono buone. In gara nella categoria -81 kg maschile Antonio Esposito in una categoria in cui l’uomo di punta del movimento azzurro, già praticamente qualificato a Tokyo, è Christian Parlati. Esposito, numero 30 del ranking mondiale, se la vedrà al primo turno con l’ucraino Manukian, numero 118 del seeding e, in caso di successo affronterà nei 16mi il numero uno del tabellone, il belga Casse.

Si comincia alle ore 10.00 con le eliminatorie, mentre il Final Block è previsto a partire dalle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Mondiali Senior 2021 di judo, che si svolgono alla Laszlo Papp Budapest Sports Arena in Ungheria con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avventura italiana ai Mondiali 2021 di judo: buon divertimento!

