Si è appena conclusa a Budapest la terza giornata dei Campionati Mondiali 2021 di judo, ultimo evento valevole per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. Day-3 privo di acuti per l’Italia, con l’eliminazione agli ottavi di finale di Giovanni Esposito che ha certificato di fatto il pass olimpico per Fabio Basile nella categoria fino a 73 kg.

La copertina odierna spetta però all’impresa di Jessica Klimkait, che in un colpo solo diventa per la prima volta campionessa del mondo e conquista la qualificazione per l’Olimpiade di Tokyo. Sarà lei dunque a rappresentare il Canada ai Giochi nella 57 kg femminile, mentre Christa Deguchi dovrà accontentarsi di un ruolo da riserva pronta ad entrare in gioco nella prova a squadre.

Tutti quest’oggi aspettavano un derby canadese in finale con in palio il titolo iridato ed il pass a cinque cerchi, ma Deguchi non è riuscita a bissare l’oro mondiale del 2019 pagando dazio in semifinale con la giapponese Momo Tamaoki (waza-ari dopo 5’15” di Golden Score) e perdendo la possibilità di affrontare la connazionale in un vero e proprio spareggio.

Klimkait in precedenza, dopo essersi salvata ai quarti con la tedesca Theresa Stoll da una situazione molto scomoda (uno shido dalla sconfitta), aveva infatti già raggiunto la finalissima grazie ad un ippon sulla kosovara Nora Gjakova (poi bronzo). Nel Final Block, quando ormai la questione Tokyo era già stata risolta, la 24enne nativa di Whitby ha completato l’opera battendo al Golden Score la nipponica Tamaoki e aggiudicandosi la prima medaglia d’oro mondiale in carriera. Addirittura fuori dal podio Deguchi, sconfitta anche nella finale per il bronzo da Stoll.

Georgia in trionfo al maschile nei 73 kg con Lasha Shavdatuashvili, che si è imposto in finale sullo svedese Tommy Macias per hansoku make (triplo shido) mettendosi al collo il primo oro mondiale della carriera. Il 29enne georgiano torna così a vincere in un grande evento a nove anni di distanza dal titolo olimpico ottenuto a Londra 2012 (nei 66 kg). Completano il podio odierno il turco Bilal Ciloglu ed il giapponese n.1 al mondo Soichi Hashimoto.

Foto: IJF