LIVE Judo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Bellandi e Mungai al secondo turno! Piccolo passo verso Tokyo

11.56: Iniziato l’incontro

11.53: Tra poco sarà il momento di Alice Bellandi contro la brasiliana Maria Portela, 33 anni, nessuna medaglia olimpica o iridata, ooro ai Campionati Panamericani dello scorso anno, prima quest’anno nel Grand Slam di Tbilisi

11.41: Si qualificano per gli ottavi di finale del -90 kg il brasiliano Macedo che batte il tedesco Trippel e l’israeliano Kochman che batte l’olandese Smink

11.38: Agli ottavi di finale della -70 kg la portoghese Timo che batte la kazaka Narinova e la irlandese Fletcher che supera la sudafricana Nerinova

11.34: Avanzano agli ottavi di finale il polacco Kuczera che batte l’estone Kuusik e l’uzbeko Bobonov che batte il giapponese Murao

11.31: Nella categoria -70 kg femminile si qualificano per gli ottavi la australiana Coughlan che batte la rappresentante del Bahrain Alrebal, l’olandese Van Dijke che supera la statunitense Wright e la ungherese Gercsak che si impone sulla camerunense Arrey Sophina

11.27: Agli ottavi di finale del -90 kg lo spagnolo Sheradzadishvili che batte Bulekulov del Khirghizstan e l’azero Bozbaev che supera il ceco Petr

11.25: Avanzano agli ottavi della categoria -70 kg la coreana Kim che batte la mongola Tsarandulam e la tedesca Scoccimarro che supera la uzbeka Matniyazova

11.23: Si qualificano agli ottavi il rappresentante del Tajikhstan Uzopiriyov che supera il peruviano Galarreta Villar e il cubano Silva Morales che ha la meglio sull’ucraino Nhabali

11.20: sarà l’azero Muzapparov l’avversario di Mungai ai sedicesimi di finale. Questo il tabellone completo allineato ai sedicesimi: Sherazadishvili (Esp)-Bulekulov (Kgz), Kuczera (Pol)-Kuusik (Est), Trippel (Ger)-Macedo (Bra), Gantulga (Mgl)-Klammert (Cze), Gviniashvili (Geo)-Grossklaus (Sui), Feuillet (Mri)-Kibikai 8Gab), Nagasawa (Jpn)-Stewart (Gbr), Mungai 8Ita)-Muzapparov (Aze), Toth (Hun)-Sherov (Kgz), Brown (Usa)-Han (Kor), Nyman (Swe)-Kaljulaid (Est), Galarreta Villar (Per)-Ustopiriyon (Tjk), Silva Morales (Cub)-Nhabali (Ukr), Bozbayev (Kaz)-Petr (Cze), Bobonov (Uzb)-Murao (Jpn), Kochman (Isr)-Smink (Ned)

11.13: Avanza agli ottavi di finale del -70 kg la austriaca Polleres che batte la spagnola Bernabeu

11.12: Si qualifica intanto per gli ottavi di finale lo svedese Nyman che supera l’estone Kaljulaid

11.11: Manca solo l’ultimo qualificato ai sedicesimi e sarà l’avversario dell’azzurro: sul tatami l’ungherese Safrany e il kazako Muzapparov

11.10: E ARRIVA A 2 SECONDI DALLA FINE L’IPPON PER MUNGAI!!! Successo meritato anche se il greco si è difeso con grande vigore

11.09: cerca più volte il rovesciamento da terra Mungai e ottiene il secondo shido per Tselidis

11.07: Uno shido per Tselidis a metà incontro

11.05: Subito aggressivo Mungai ma nulla di fatto dopo il primo minuto

11.04: Il britannico Stevart sui qualifica per i sedicesimi della -90 kg e ora tocca a Mungai contro il greco Tselidis

11.03: La venezuelana Rodriguez supera la greca Teltsidou ed entra negli ottavi della -70 kg

11.02: Il corean Han supera lo statunitense Brown e si qualifica per gli ottavi di finale della -90 kg

10.59: Il primo qualificato per gli ottavi di finale del -90 kg è l’ungherese Toth che supera il kirghizo Sherov, Qualificato per i sedicesimi il rappresentante del Gabon Kibikai

10.54: Avanzano ai sedicesimi dei -90 kg lo svizzero Grossklaus, il rappresentante delle Mauritius Feuillet, l’olandese Smink e l’israeliano Kochman. Tra poco Mungai affronta il greco Tselidis sul tatami 1

10.51: Le prime due qualificate agli ottavi di finale dei -70 kg sono la olandese Jager che batte la francese Gahie, la croata Matic che batte la giamaicana Drysdale Dayle, la tedesca Butkereit che supera la georgiana Tchanturia

10.42: Avanzano ai sedicesimi del -90 kg il peruviano Gallareta Villar, l’azero Bozbayev, il ceco Petr, il giapponese Murao, il mongolo Gantulga, il ceco Klammert

10.40: Questo il tabellone della categoria -70 kg femminile allineato ai sedicesimi di finale: Gahie (Fra)-Jager (Ned), Drysdale Daley (Jam)-Matic (Cro), Butkereit (Ger)-Tchanturia (Geo), Teltsidou (Gre)-Rodriguez (Ven), Polleres (Aut)-Bernabeu (Esp), Kim (Kor)-Tserendulam (Mgl), Scoccimarro (Ger)-Matniyazova (Uzb), Alrebai (Brn)-Coughlan (Aus), Van Dijke (Ned)-Wright (Usa), Gercsak (Hun)-Arrey Sophina (Cmr), Timo (Por)-Narynova (Kza), Fletcher (Irl)-Nenova (Rsa), Ono (Jpn)-Chysiakova (Ukr), Perez (Pur)-Howell (Usa), Portela (Bra)-Bellandi (Ita), Dahouk (Rus)-Landolsi (Tun)

10.36: Arriva l’IPPON di Bellandi!!! L’azzurra riesce a rovesciare la rivale e supera il turno. Nel sedicesimi affronterà la brasiliana Portela

10.35: Ultimo minuto di incontro, nulla di fatto per ora. Sfida molto equilibrata

10.34: Primo shido per Bellandi a metà incontro

10.32: Nulla di fatto dopo il primo minuto

10.30: E’ il momento di Alice Bellandi contro la croata Cvietko

10.28: La spagnola Bernabeu avanza ai sedicesimi della categoria -70 kg, l’estone Kaljulaid e il brasiliano Macedo si qualificano per i sedicesimi dei -90 kg

10.22: Raggiungono i sedicesimi di finale dei -90 kg il coreano Han, lo svedese Nyman, l’estone Kuusik e il tedesco Trippel

10.17: Nella categoria -70 kg donne si qualificano per i sedicesimi la olandese Jager e la georgiana Tchanturia

10.11: Nella categoria -90 kg avanzano ai sedicesimi di finale Sherov del Kirghizstan, Brown degli Stati Uniti, Bulekulov del Kirghizstan e il polacco Kuczera

10.00: Iniziati gli incontri, la prima azzurra a scendere in campo sarà Bellandi al sesto incontro sul tatami 1

9.53: In gara nella categoria -90 kg maschile Nicholas Mungai: obiettivo minimo ottavi di finale per l’azzurro, alla luce di un tabellone che lo vede in rotta di collisione con il fortissimo giapponese Nagasawa (1° nel Grand Slam Tashkent 2021), ma prima sarà fondamentale battere due avversari abbastanza agevoli.

9.51: La bresciana potrebbe poi affrontare in finale di Pool da sfavorita la giapponese Yoko Ono.

9.48: Debutto agevole e secondo turno complicatissimo per l’azzurra, che è in rotta di collisione con la brasiliana Portela (vincitrice del Grand Slam Tbilisi 2021) per mettere nel mirino i quarti di finale e continuare a sognare la carta olimpica.

9.46: L’Italia schiera Nicholas Mungai nella categoria -90 kg e Alice Bellandi nella categoria -90 kg

9.43: Giornata molto importante in prospettiva olimpica questa per i colori azzurri. I due atleti in gara infatti hanno la possibilità di conquistare il pass per Tokyo

9.40: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della quinta giornata di gare del Mondiale di judo in programma a Budapest

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Campionati Mondiali Senior 2021 di judo, che si svolgono alla Laszlo Papp Budapest Sports Arena in Ungheria. Anche oggi il programma prevede due categorie di peso (come alle Olimpiadi) in gara dai primi turni alla finalissima in programma nel tardo pomeriggio e si preannuncia emozionante per i colori azzurri perchè ci sono altre due carte olimpiche da prendere con Nicholas Mungai e Alice Bellandi.

Diversi big (già certi del pass per Tokyo) hanno deciso di saltare la trasferta ungherese per preparare nel migliore dei modi l’appuntamento olimpico, ma il campo partenti si preannuncia comunque stellare a Budapest. Sono iscritti al Mondiale 692 atleti provenienti da 129 Paesi, tra cui 9 elementi della squadra azzurra, tre dei quali devono ancora entrare in gara.

La giornata di oggi prevede due azzurri sul tatami: nella categoria -70 kg femminile c’è Alice Bellandi che punta a ottenere il pass per i Giochi. Debutto agevole e secondo turno complicatissimo per l’azzurra, che è in rotta di collisione con la brasiliana Portela (vincitrice del Grand Slam Tbilisi 2021) per mettere nel mirino i quarti di finale e continuare a sognare la carta olimpica. La bresciana potrebbe poi affrontare in finale di Pool da sfavorita la giapponese Yoko Ono. In gara nella categoria -90 kg maschile Nicholas Mungai: obiettivo minimo ottavi di finale per l’azzurro, alla luce di un tabellone che lo vede in rotta di collisione con il fortissimo giapponese Nagasawa (1° nel Grand Slam Tashkent 2021), ma prima sarà fondamentale battere due avversari abbastanza agevoli.

Si comincia alle ore 10.00 con le eliminatorie, mentre il Final Block è previsto a partire dalle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Campionati Mondiali Senior 2021 di judo, che si svolgono alla Laszlo Papp Budapest Sports Arena in Ungheria con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avventura italiana ai Mondiali 2021 di judo: buon divertimento!

