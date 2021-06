Judo, Mondiali 2021: Clarisse Agbegnenou sul trono iridato per la quinta volta! Oro al Belgio nei -81 kg

La quarta giornata dei Mondiali 2021 di judo è andata in archivio a Budapest con l’assegnazione delle medaglie nelle categorie di peso -63 kg femminili e -81 kg maschili, in occasione dell’ultimo evento valevole per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Era una delle protagoniste più attese dell’intera manifestazione e non ha tradito le aspettative della vigilia, Clarisse Agbegnenou, capace quest’oggi di laurearsi Campionessa del Mondo per la quinta volta in carriera. La fuoriclasse francese classe 1992 si è imposta come da pronostico nei 63 kg, portando a casa il quarto oro iridato consecutivo e presentandosi a Tokyo con una striscia aperta di 18 incontri vinti di seguito nel World Tour.

Cammino impressionante da parte di Agbegnenou, culminato in finale con l’ippon (osaekomi) inflitto alla slovena Andreja Leski a 34″ dallo scadere dei regolamentari. Completano il podio in terza piazza l’olandese Sanne Vermeer e la sorprendente 21enne serba Anja Obradovic, giustiziera al primo turno della nostra Maria Centracchio. L’azzurra, nonostante la prematura eliminazione odierna, ha comunque festeggiato il pass olimpico per Tokyo in seguito ai risultati delle sue avversarie dirette (decisiva a conti fatti la sconfitta ai quarti di Obradovic con Vermeer).

Grandissimo spettacolo in campo maschile nei -81 kg, con una splendida finale tra il n.1 al mondo Matthias Casse ed il fenomeno georgiano Tato Grigalashvili andata in favore del belga dopo 47″ di Golden Score grazie ad una proiezione micidiale (ippon). Per il 24enne nativo di Mortsel si tratta del primo titolo mondiale senior in carriera (fu oro iridato juniores nel 2017), mentre Grigalashvili deve accontentarsi dell’argento alla prima esperienza in un Mondiale Senior. Bronzi al portoghese Anri Egutidze e all’olandese Frank De Wit.

Foto: IJF