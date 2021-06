CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valida per la undicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini. Gli azzurri cercano riscatto dopo la netta sconfitta subita ieri contro gli Usa, che sono scesi in campo con la formazione titolare ed hanno fatto leva su un grande servizio.

Gli azzurri devono fare i conti con gli infortuni che difficilmente permetteranno ad Antonio Valentini di utilizzare oggi il centrale Galassi, l’opposto Nelli e lo schiacciatore Bottolo, tutti vittime di problemi fisici nei giorni scorsi. L’Italia ieri è stata superata dall’Argentina e raggiunta dalla Germania in classifica ed oggi contro la penultima della classe cerca un nuovo scatto in avanti.

L’Olanda poggia gran parte del suo gioco offensivo sul suo opposto Nimir Abdel-Aziz, punto di forza di Trento nella passata stagione. Per il resto gli azzurri dovranno fare attenzione ad alcuni giocatori di buon livello del gruppo olandese cme gli schiacciatori Andringa e Tuinstra e il centrale Plak. Gli olandesi fino a questo momento hanno vinto una sola partita nelle dieci disputate finora.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valida per la undicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16.30.

