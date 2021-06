Volley, Nations League: Italia-Olanda 3-1, Michieletto e Pinali vincono la sfida con Abdel-Aziz

L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-1 (25-19; 25-23; 23-25; 25-21) e ha così conquistato la quinta vittoria su undici partite disputate nella Nations League 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale è tornata al successo dopo il netto ko di ieri contro gli USA e aggancia provvisoriamente l’Argentina al decimo posto in classifica generale. Buon successo per gli azzurri contro la penultima della classe, capace però ieri di regolare la Francia al tie-break. La qualificazione alle semifinali resta comunque estremamente difficile per l’Italia, visto che Slovenia e Serbia sono terza e quarta con 8 affermazioni quando mancano appena 4 partite al termine della regular season.

Va sempre ricordato che il CT Chicco Blengini sta utilizzando giovani e seconde linee nella “bolla” di Rimini, mentre egli stesso è impegnato con tutti i big in una serie di allenamenti verso le Olimpiadi di Tokyo 2021. I padroni di casa sono stati bravi a giganteggiare nel primo set e a essere lucidi nel finale del secondo parziale, mentre nella terza frazione non sono riusciti a completare la rimonta. Nel quarto set gli azzurri sono tornati a esprimersi al meglio e hanno chiuso i conti con grande caparbietà.

Il regista Riccardo Sbertoli ha sfruttato al meglio tutti gli attaccanti a sua disposizione: 17 punti (3 muri) per l’opposto Giulio Pinali, 20 marcature (5 aces) per lo schiacciatore Alessandro Michieletto, 19 punti (4 muri) per l’altro martello Francesco Recine. Al centro sono stati impegnati Lorenzo Cortesia (6) e Leandro Mosca (6, 3 muri), Fabio Balaso il libero. All’Olanda non sono bastati i suoi fuoriclasse titolari: 24 punti (2 muri, 2 aces) per l’opposto Nimir Abdel-Aziz, 14 (3 muri) per il centrale Fabian Plak, 12 per la banda Thijs Ter Horst.

Foto: FIVB