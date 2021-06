Volley, Nations League 2021: Italia-USA 0-3, netta sconfitta degli azzurri. Semifinali lontane

L’Italia incappa in una netta sconfitta contro gli USA nella Nations League 2021 di volley maschile. Gli azzurri sono crollati al cospetto degli statunitensi con un netto 3-0 (25-15; 25-18; 25-21) e sono così incappati nella sesta sconfitta nel torneo, a fronte di 4 successi (11 punti complessivi). La nostra Nazionale resta così al dodicesimo posto in classifica generale e la rincorsa verso una difficilissima qualificazione alle semifinali si complica ulteriormente visto che Polonia, Francia, Slovenia sono già a 7 successi e oggi devono ancora giocare (al comando il Brasile con 9 affermazioni).

C’è stato poco da fare per l’Italia nella “bolla” di Rimini, contro un avversario apparso complessivamente più rodato e convincente, che fino a oggi ci precedeva di un solo punto in graduatoria. I padroni di casa sono andati sotto 3-7 nel primo set e non sono più riusciti a rientrare. Nella seconda frazione c’è stata battaglia fino al 16-18, poi gli americani hanno messo il turbo. Anche il terzo parziale è scivolato rapidamente via di mano e sul 10-15 è stato vano il tentativo di rimonta. Domani (ore 16.30) si cercherà il riscatto contro l’Olanda, penultima in classifica e attesa dalla Francia stasera (ore 21.00).

Va sempre ricordato che l’Italia sta giocando con i giovani e con le seconde linee, i big sono impegnati nei collegiali di preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Prestazione sottotono da parte di tutta la squadra. Il top-scorer è stato il centrale Lorenzo Cortesia (6) affiancato da Leandro Mosca (4), soltanto 4 marcature per l’opposto Giulio Pinali imbeccato dal regista Riccardo Sbertoli. Alternanza tra gli schiacciatori senza particolari sussulti: 5 punti per Davide Gardini, 4 per Oreste Cavuto, 5 per Mattia Bottolo, 1 per Francesco Recine. Gli USA sono stati trascinati dai loro titolari: 17 punti per l’opposto Matt Anderson, 14 per il bomber Taylor Sander, 7 per il martello Torey Defalco, 4 per il centrale Max Holt.

Foto: FIVB