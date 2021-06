LIVE Italia-Olanda 3-1, Nations League volley in DIRETTA: Michieletto e Recine danno spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.46: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani per Italia-Francia alle 19.30. Buona serata

18.44: Per l’Olanda 24 punti per Nimir, 14 per Plak, 12 Ter Horst, 11 Tuinstra. Per l’Italia i top scorer sono Recine e Michieletto con 20 punti, 17 punti per Pinali

18.42: L’Italia sale così a quota 14 in classifica

18.42: Non certo una prova indimenticabile di Nimir che non è riuscito a ripetersi sopo i 41 punti di ieri sera contro la Francia. Male anche Ter Horst che è finito in panchina a metà del terzo set

18.40: Arriva il quinto successo per gli azzurri che superano 3-1 l’Olanda e riscattano la sconfitta subita ieri contro gli Usa. Bella prova della squadra italiana, con Recine e Michieletto sugli scudi

25-21 Muroooooooooooooooooooooo Italiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Gli azzurri vincono 3-1!!!

24-21 La sbaglia Nimir!!! Regalo dell’opposto olandese da zona 2

23-21 La free ball di Nimir

23-20 Muroooooooooooooooooo Moscaaaaaaaaaaaaaaaa sulla pipe

22-20 Mano out Tuinstra. che occasione sprecata

22-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Cortesiaaaaaaaaaaaaaaa

21-19 Primo tempo Mosca

20-19 Primo tempo Plak

20-18 Diagonale stretta di recine da zona 4

19-18 Muro Olanda su Pinali

19-17 Ace Wiltenburg

19-16 Tuinstra vincente da zona 4

19-15 Mano out di Recine da zona 4

18-15 Errore al servizio Italia

18-14 Errore al servizio Olanda

17-14 Mano out di Nimir da zona 2

17-13 Palla impossibile per Michieletto che trova le mani del muro avversario da zona 2

16-13 Vincente Andringa da zona 4

16-12 La free ball di Michieletto

15-12 Michieletto mano out da zona 4

14-12 Ancora il muro di Plak

14-11 Il muro di Plak

14-10 Primo tempo di Plak

14-9 La diagonale stretta vincente di Michieletto da zona 4

13-9 Spirito, appena entrato, trova il tocco vincente di seconda intenzione

12-9 Errore al servizio Italia

12-8 Mano out Recine da zona 4

11-8 Muro di Plak su Pinali

11-7 Errore al servizio Italia

11-6 Mano out Recine da zona 4

10-6 Invasione Italia

10-5 Mano out Pinali da zona 2

9-5 Mano out Nimir da zona 2

9-4 Murooooooooooooooooooooooooo Recineeeeeeeeeeeeeeeeeee a uno su Nimir!!!!

8-4 Muroooooooooooooooooo Recineeeeeeeeeeeeeeeee su Nimir

7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooo

6-4 Murooooooooooooo Pinaliiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-4 Aceeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooo

4-4 Mano out di Recine da zona 4

3-4 C’è confusione adesso in casa azzurra. Ci pensa Pinali con un attacco intelligente da zona 4 a conquistare il punto

2-4 Fallo di trattenuta per Michieletto

2-3 Il pallonetto vincente di Nimir da zona 2

2-2 La pipe di Tuinstra

1-2 Errore al servizio Olanda

1-1 Primo tempo Plak

1-0 Primo tempo Cortesia

23-25 Lo chiude Nimir da seconda linea con un diagonale perfetto. L’Olanda accorcia le distanze: 2-1

23-24 Muroooooooooooooo Pinaliiiiiiiiiiiiiiiiiii

22-24 errore al servizio Olanda

21-24 Errore al servizio Italia

21-23 Mano out di Pinali da seconda linea

20-23 Errore al servizio Olanda

19-23 Out la diagonale stretta di Michieletto

19-22 Di seconda intenzione vincente il tocco di Sbertoli

18-22 Mano out di Andringa da zona 4

18-21 In rete l’attacco di Nimir da zona 2

17-21 Ace Tuinstra

17-20 Mano out in primo tempo di Plak

17-19 Mano out di Pinali da zona 2

16-19 Incredibile Nimir! Difende con il piede l’attacco di Michieletto e trova l’attacco vincente da seconda linea

16-18 Out Nimir da seconda linea

15-18 Pinali vincente in diagonale da zona 4

14-18 Nimir vincente da seconda linea

14-17 Parallela vincente con il muro a uno di Tuinstra da zona 4

14-16 Potente la diagonale di Michieletto da zona 4

13-16 Diagonale sulla riga di Nimir da seconda linea

13-15 Errore al servizio Olanda

12-15 Ace Nimir

12-14 Out la diagonale di Michieletto

12-13 Primo tempo Woltenburg

12-12 La pipe di Michieletto

11-12 Primo tempo Plak

10-11 Parallela di Nimir da zona 2

10-10 Primo tempo Mosca

9-10 Diagonale stretto vincente di Nimir

9-9 Muro Plak

9-8 Mano out di Recine da zona 4

8-8 Primo tempo Cortesia

7-8 Nimir vincente da seconda linea

7-7 Errore al servizio Olanda

6-7 Vincente Ter Horst da zona 4

6-6 Michieletto vincente da zona 2

5-6 Mano out di Michieletto

3-5 Mano out di Ter Horst da zona 4

3-4 La diagonale di Ter Horst da zona 4

3-3 Il pallonetto di recine da zona 4 a chiudere una lunga azione con grandi difese olandesi

2-3 Primo tempo di Cortesia dopo la grande difesa olandese

1-3 Primo tempo dietro di Plak

1-2 Errore al servizio Olanda

25-23 Michielettoooooooooooooo!!! La chiude lo schiacciatore azzurro con un palleggio beffardo da zona 4. Azzurri avanti 2-0

24-23 Errore al servizio Olanda

23-23 Invasione Italia

23-22 Il tocco vincente di Michieletto da zona 4 sulle mani del muro

22-22 Primo tempo di Wilterburg

22-21 La pipe di Michieletto

21-21 Errore al servizio Italia

21-20 Parallela vincente di Recine da zona 4

20-20 Il muro di Nimir

20-19 Primo tempo Plak

20-18 Invasione Plak

19-18 Mano out in primo tempo Mosca

18-18 Mano out Nimir contro il muro a tre da zona 2

18-17 Errore al servizio Italia

18-16 Muroooooooooooooooooooo Pinaliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

17-16 Murooooooooooooooo Moscaaaaaaaaaaaaaa

16-16 La diagonale lunga di Pinali da zona 4

15-16 Errore al servizio Italia

15-15 Errore al servizio Olanda

14-15 Muro di Ter Horst su Pinali

14-14 Out Nimir da seconda linea

13-14 La parallela di Michieletto da zona 4

12-14 Errore al servizio Italia

12-13 Out l’attacco di ter Horst da zona 4

11-13 Primo tempo Cortesia

10-13 Muro Nimir

10-12 Errore al servizio Italia

10-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Pinaliiiiiiiiiiiiiiiiiiii

9-11 Vincente Recine da zona 4

8-11 Il tocco vincente di Nimir da zona 2

8-10 La pipe di Tuinstra

8-9 Primo tempo Plak

8-8 Mano out di Recine da zona 4

7-8 Errore al servizio Italia

7-7 La diagonale lunga di Pinali da zona 2

6-7 errore al servizio Italia

6-6 La pipe vincente di Recine

5-6 Diagonale vincente Ter Horst da zona 4

5-5 Errore al servizio Olanda

4-5 La parallela vincente di Nimir da seconda linea

4-4 Vincente Nimir da zona 2

4-3 Muroooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiii ma che difese l’Italia!!!!

3-3 Mano out Pinali da seconda linea

2-3 Fallo in palleggio Sbertoli

2-2 Vincente in diagonale da zona 2 Nimir

2-1 Mano out Pinali da seconda linea

1-1 Mano out Nimir da zona 4

1-0 errore al servizio Olanda

25-19 La chiude Pinali da zona 2 sulle mani del muro olandese. L’Italia si aggiudica il primo set

24-19 Diagonale di Ter Horst da zona 4

24-18 Errore al servizio Olanda

23-18 Mano out Ter Horst da zona 4

23-17 Aceeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooo

22-17 Recineeeeeeeeeee!!! Che difesa degli azzurri che ricostruiscono e la mette a terra lo schiacciatore da zona 4

21-17 Aceeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooo

20-17 Michieletto vincente da zona 2

19-17 Tre muri azzurri non bastano. La chiude Plak di seconda intenzione. Ottima copertura dell’Olanda

19-16 In rete l’attacco di Nimir da zona 2

18-16 errore al servizio Olanda

17-16 Primo tempo Plak

17-15 Aceeeeeeeeeeeee Cortesiaaaaaaaaaa

16-15 In rete il primo tempo di Plak

15-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Cortesiaaaaaaaaaaaa

14-15 Errore al servizio Olanda

13-15 Errore al servizio Italia

13-14 La diagonale di Recine da zona 4

12-14 La pipe di Ter Horst

12-13 Errore al servizio Olanda

11-13 Ter Horst non sbaglia da zona 4

11-12 Vincente la parallela di Recine da zona 4

10-12 Out la diagonale stretta di Recine

10-11 Il pallonetto vincente di Ter Horst

10-10 La pipe di Tuinstra

10-9 Invasione Olanda

9-9 Mano out Nimir da zona 2

9-8 Out la diagonale di Nimir da zona 2

8-8 Invasione Olanda

7-8 La diagonale di Ter Horst da zona 4

7-7 Ace Tuinstra

7-6 Primo tempo Plak

7-5 Murooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooo

6-5 il palleggio di Michieletto sulle mani del muro olandese

5-5 La pipe di Recine

4-5 La fast di Ter Horst

4-4 Vincente Pinali da zona 2

3-4 Mano out Tuinstra da zona 4

3-3 Mano out in primo tempo di Cortesia

2-3 Errore al servizio Italia

2-2 Mano out di Pinali da zona 2

1-2 Ace Nimir

1-1 Primo tempo Tuinstra

1-0 Aceeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooo

16.29: Sbertoli-Pinali, Galassi-Cortesia, Recine-Michieletto, Balasso in campo per l’Italia. Galassi, dunque, ha recuperato ed è in campo

16.27: Finora i risultati di oggi: Russia-Argentina 3-1, Serbia-Bulgaria 3-0, Slovenia-Australia 3-1

16.24: gli azzurri dovranno fare attenzione ad alcuni giocatori di buon livello del gruppo olandese come gli schiacciatori Ter Horst e Tuinstra e il centrale Plak. Gli olandesi fino a questo momento hanno vinto due sole partite delle dieci disputate finora.

16.20: In casa Olanda fari puntati su Nimir Abdel Aziz che ieri sera ha demolito la Francia con 41 punti

16.17: L’Italia ieri è stata superata dall’Argentina e raggiunta dalla Germania in classifica ed oggi contro la penultima della classe cerca un nuovo scatto in avanti.

16.15: Gli azzurri devono fare i conti con gli infortuni che hanno colpito il centrale Galassi, l’opposto Nelli e lo schiacciatore Bottolo, tutti vittime di problemi fisici nei giorni scorsi.

16.12: Gli azzurri cercano riscatto dopo la netta sconfitta subita ieri contro gli Usa, che sono scesi in campo con la formazione titolare ed hanno fatto leva su un grande servizio

16.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Olanda, sfida valida per la undicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valida per la undicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini. Gli azzurri cercano riscatto dopo la netta sconfitta subita ieri contro gli Usa, che sono scesi in campo con la formazione titolare ed hanno fatto leva su un grande servizio.

Gli azzurri devono fare i conti con gli infortuni che difficilmente permetteranno ad Antonio Valentini di utilizzare oggi il centrale Galassi, l’opposto Nelli e lo schiacciatore Bottolo, tutti vittime di problemi fisici nei giorni scorsi. L’Italia ieri è stata superata dall’Argentina e raggiunta dalla Germania in classifica ed oggi contro la penultima della classe cerca un nuovo scatto in avanti.

L’Olanda poggia gran parte del suo gioco offensivo sul suo opposto Nimir Abdel-Aziz, punto di forza di Trento nella passata stagione. Per il resto gli azzurri dovranno fare attenzione ad alcuni giocatori di buon livello del gruppo olandese come gli schiacciatori Andringa e Tuinstra e il centrale Plak. Gli olandesi fino a questo momento hanno vinto due sole partite delle nelle dieci disputate finora.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, sfida valida per la undicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16.30.

