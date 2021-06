CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

TOP SCORER – ITALIA: Carangelo, Penna 7; GRECIA: Stamolamprou 9

Romeo deve tirare vicino alla linea di fondo, conclusione complicatissima, ma l’importante è il +17 delle azzurre a metà secondo quarto.

Alexandri sfonda su Pan, ultimo possesso azzurro.

41-24 2/2 Bestagno.

Tocca Bestagno, ruba Zandalasini, scappa Pan, sbaglia, rimbalzo di Bestagno, subisce il fallo, altri liberi.

39-24 FRANCESCA PAN! Si sblocca anche lei in questa transizione con cambio di lato!

36-24 2/2 Bestagno, 1’10” alla seconda sirena.

Pan cerca Bestagno, fallo di Spanou che tenta di impedire la ricezione vicino a canestro: liberi.

34-24 Tripla dalla punta di Nikolopoulou.

34-21 Zandalasini per Andrè, Cecilia sta facendo segnare tanto in questa fase di gara.

32-21 1/2 Fasoula.

Andrè cerca l’anticipo su Fasoula, trova il fallo, lunetta a 2’31” dall’intervallo.

32-20 1/2 per Tsineke dopo il fallo di Carangelo.

32-19 SUPER TRANSIZIONE! Zandalasini in campo aperto per Carangelo che appoggia facilmente! Time out Grecia.

30-19 In entrata Romeo a metà secondo quarto.

28-19 Due finte e canestro dalla media di Tsineke.

28-17 2/2 Attura.

E antisportivo è, quello di Diela che non ci è andata giù leggera.

Bestagno pesca il rimorchio sulla linea centrale di penetrazione di Attura, c’è un fallo che lei vorrebbe antisportivo, e viene effettivamente rivisto al tavolo.

26-17 Riceve vicino a canestro Fasoula e segna.

Italia già in bonus dopo nemmeno tre minuti e mezzo col secondo fallo di Keys (ne ha due anche Cubaj).

26-15 Ribaltamento per la tripla di Penna!

23-15 2/2 Stamolamprou.

Cubaj ferma col fallo la tentata penetrazione di Stamolamprou, liberi.

23-13 Bel tiro dalla media di Penna.

Inizia il secondo quarto.

Con un’azione abbastanza confusa di Romeo si chiude il primo quarto in favore dell’Italia.

21-13 Penetra Stamolamprou.

21-11 Bel movimento in entrata della classe 2003 Bosgana.

21-9 ROMEO! Da tre!

18-9 Passaggio volante per Stamolamprou dalla rimessa di Pavlopoulou.

18-7 Penna entra, riceve da Zandalasini e segna dalla media, o meglio dal logo della Tissot.

16-7 Bella palla di Spanou per Fasoula.

16-5 ZANDALASINI! Ecco la tripla del +11!

13-5 CARANGELO! Sono tre punti, ed è anche il primo time out per la Grecia con poco più di 4′ rimanenti nel primo quarto.

Passi di Spanou, possesso Italia.

10-5 Due rimbalzi in attacco, e alla terza chance Andrè trova il canestro del +5.

8-5 Appoggio di Zandalasini, sono i suoi primi due della partita.

6-5 Mismatch favorevole per Spanou con Pan, si gira e va in appoggio.

6-3 Tripla di Stamolamprou.

6-0 Altro anticipo di Andrè, canestro tranquillo di Carangelo e gran partenza azzurra!

4-0 Pan anticipa Nikolopoulou, appoggio facile.

2-0 Mette palla a terra Andrè e appoggia facilmente partendo dalla zona della lunetta.

Primo minuto senza canestri.

Primo possesso Italia.

Tra pochissimo palla a due!

QUINTETTI – ITALIA: Carangelo Zandalasini Pan Bestagno Andrè; GRECIA: Stamolaprou Nikolopoulou Sotiriou Spanou Fasoula

17:56 Terminata la cerimonia degli inni, tra poco sarà palla a due!

17:54 E’ il momento degli inni nazionali.

17:51 Ultime fasi del riscaldamento prima che le due squadre siano presentate.

17:48 Per chiunque andrà avanti nel torneo, l’avventura continuerà in ogni caso alla Fonteta di Valencia, che sarà teatro anche delle fasi determinanti del torneo continentale.

17:45 A Strasburgo si è intanto completato il gruppo C, con il Belgio che, per classifica avulsa, supera Bosnia-Erzegovina e Slovenia; eliminata la Turchia, che avrebbe dovuto battere le belghe e ci è andata anche vicina, pur in un’annata disgraziata.

17:42 Questi i roster delle due squadre (club riferiti alla stagione 2020-2021)

Italia

#0 Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Schio)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Venezia)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G-A, Umana Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 1.85, A, Famila Schio)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 1.91, A, Famila Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Venezia)

#31 Lorela Cubaj (1999, 1.96, C, Georgia Tech – USA)

#41 Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Venezia)

All. Lino Lardo

Grecia

#4 Anna Stamolamprou (1995, 1.70, P, Olympiacos)

#5 Eleni Bosgana (2003, 1.88, A, Stanford University – USA)

#6 Dionysia Alexandri (1989, 1.70, P, Olympiacos)

#8 Pinelopi Pavlopoulou (1996, 1.72, P, Sepsi-SIC – Romania)

#11 Angeliki Nikolopoulou (1991, 1.74, P, Olympiacos)

#12 Aikaterina Sotiriou (1984, 1.86, A, Cegled)

#13 Vasiliki Louka (1996, 1.92, C, Umea – Svezia)

#15 Artemis Spanou (1993, 1.86, A, Gdynia – Polonia)

#19 Christina Anastasopoulou (2002, 1.82, A, Proteas Voulas)

#23 Elena Tsineke (1999, 1.76, G, South Florida)

#26 Ioanna Diela (1990, 1.81, G, Olympiacos)

#34 Maria Fasoula (1997, 1.92, C, Salamanca – Spagna)

All. Vasilis Maslarinos

17:39 Nell’altro raggruppamento, la situazione è la seguente: la Bielorussia ha battuto in modo nettissimo la Svezia. Sarà prima se, stasera, la Spagna batterà la Slovacchia, sarà seconda in caso contrario. Le iberiche sono certe del passaggio del turno almeno come terze, sanno anche che dovranno giocare gli ottavi e sanno anche che una loro vittoria eliminerebbe le slovacche, mentre una sconfitta significherebbe addio per le svedesi allenate da Marco Crespi.

17:36 In particolare, l’Italia sarà seconda con qualsiasi scarto in caso di vittoria. Una sconfitta, invece, dovrebbe arrivare con 17 o meno punti di scarto per consentire comunque il superamento del turno; diversamente, vi sarebbe l’eliminazione. Una prospettiva, questa, che appare poco probabile, ma è comunque esistente.

17:33 L’Italia sa già che potrà essere al massimo seconda, in caso di vittoria, in quanto la Serbia, a mezzogiorno, ha battuto per 75-87 il Montenegro e ha dunque completato a punteggio pieno il girone A. In sostanza, un successo darebbe alle azzurre al 100% gli ottavi di finale, che si giocheranno domani in orario da definire e soprattutto con avversario da definire.

17:30 Buon pomeriggio a tutti. Terzo appuntamento con l’Italbasket femminile, e questa volta di fronte c’è la Grecia nel match che chiude il primo girone azzurro.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita dell’Italia agli Europei 2021. Di fronte c’è la Grecia, che nel 2009 diede il dispiacere della mancata disputa dei Mondiali e nel 2015 segnò uno dei peggiori Europei dell’era recente azzurra.

Nel 2021, però, i rapporti di forza sono notevolmente cambiati. Non ci sono più due delle grandi stelle del basket greco dell’ultima epoca, Maltsi e Kaltsidou, e il resto della squadra è privo anche di un’importante bocca da fuoco, Christinaki. Non aiutano le due partite perse nettamente (di 15 con il Montenegro, di 34 con la Serbia).

Per le azzurre, dunque, una chiara opportunità di agganciare almeno la seconda posizione. Ma non solo: visti i precedenti con Lardo in panchina, non è difficile intuire che ci sarà il tentativo di dare una sterzata importante alla partita molto presto, in modo tale da ruotare poi in maniera ampia le giocatrici, dosare gli sforzi di quelle più importanti (il riferimento non è solo a Cecilia Zandalasini) e lanciare un segnale importante dopo quello che è arrivato con il successo sul Montenegro.

Le azzurre, in caso di secondo posto, incroceranno una squadra ancora non ben definita del girone A, che può ancora risolversi, letteralmente, in qualunque modo: tutte le formazioni sono infatti ancora a 2 punti perché si sono battute a vicenda. La sequenza: Spagna ko con la Bielorussia, che ha perso con la Slovacchia, che si era arresa con la Svezia, che è stata poi travolta dalle iberiche.

Italia-Grecia, terzo degli Europei delle azzurre, si giocherà alle ore 18:00 alla Fonteta di Valencia. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: fiba.basketball