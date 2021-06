LIVE Italia-Giappone 2-3, Nations League volley femminile in DIRETTA. Le azzurre non completano la rimonta e cedono al tie break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.36: Per oggi è tutto, appuntamento a domani alle 21 per la sfida tra Italia e Brasile,. Grazie per averci seguito e buona serata

21.33: In casa Italia ben 26 punti per una scatenata Guerra, 24 per Nwakalor, 9 a testa per D’Odoriuco, Bonifacio e Mazzaro. Buono anche l’ingresso di Melli. Per il Giappone 23 punti per Koga, 20 per Ishikawa, 16 per Shinomiya

21.32: Le azzurre muovono la classifica e domani sera completeranno la prima serie molto complicata di gare contro il Brasile. Manca il killer instinct a questa squadra ma oggi Guerra e le centrali hanno preso per mano le azzurre in una giornata in cui Nwakalor non è stata così efficace come nei giorni scorsi.

21.31: Arriva la quinta sconfitta per l’Italia di Giulio Bregoli che si è battuta alla pari con il forte Giappone. Per due set le azzurre hanno sofferto, poi sono cresciute e nel tie break è mancato qualcosa alla giovane squadra azzurra per portare a casa un primo successo

13-15 Altra ingenuità pesantissima dell’Italia che non sfrutta la free ball e permette a Kurogo di chiudere il match con il contrasto a rete

13-14 Mano out di Nwakalor staccatissima da rete da zona 2

12-14 Errore di Nwakalor, purtroppo nelle palle determinanti l’Italia paga dazio con errori su errori

12-13 Out l’attacco per Koga

11-13 Mano out di Koga con palla staccata da rete dopo errore in ricezione

11-12 Muroooooooooooo Bonifaciooooooooooooo

10-12 Vincente il muro di Koga su Nwakalor

10-11 Koga colpisce Mazzaro ma la palla non resta in gioco. Vincente da 4 la schiacciatrice giapponese

10-10 Melliiiiiiiii vincente da zona 4

9-10 Vincente Kurogo da zona 2

9-9 Diagonale vincente di Nwakalor da zona 4

8-9 Primo tempo Shinomiya

8-8 Nwakalooooooooooooor vincente da zona 2

7-8 Primo tempo di Mazzaro

6-8 Attacco vincente Momii di seconda intenzione

6-7 Da seconda linea Ishikawa vincente!

5-7 Mano out di Ishikawa da zona 4

5-6 Mano out Ishikawa da zona 4

5-5 Vincente Koga da zona 4

5-4 Murooooooooooooo Bosiooooooooooooo

4-4 Aceeeeeeeeeeeeee Melliiiiiiiiiiiiiiiiii

3-4 Out il servizio Giappone

2-4 Nwakalor in rete da seconda linea

2-3 Vincente Kurogo da zona 2

2-2 Muroooooooooooooooooo Bonifacioooooooooo

1-2 Out Melli da zona 4

1-1 Koga vincente da zona 4

1-0 Primo tempo Mazzaro!

25-21 La chiude Guerraaaaaaaaaaaaaaa!!! L’Italia pareggia il conto!!! 2-2 e si va al tie break. Bella la reazione delle azzurre

24-21 In rete l’attacco di Nwakalor

24-20 Ancora mano out di Guerra da zona 4

23-20 Mano out di Guerra da zona 4

22-20 Vincente Kurogo da seconda linea in parallela

22-19 Mano out di Melli da zona 4!!!

21-19 Il pallonetto in primo tempo di Bonifacio

20-19 Il tocco vincente di Kurogo da zona 2

20-18 Mano out di Melli da zona 4 con palla staccata da rete

19-18 Diagonale vincente di Nwakalor da zona 2

18-18 Mano out di Koga sulle mani alte del muro

18-17 Mano out di Nwakalor

17-17 Il pallonetto di Kurogo da zona 2

17-16 Mano out di Guerra da zona 2

16-16 In rete l’attacco in primo tempo di Mazzaro

16-15 Mano out di Ishikawa da zona 4

16-14 Out il palleggio di Kurogo sulla free ball

15-14 Out il primo tempo di Shinomiya

14-14 Nwakaloooooooor!!! Potentissima da zona 2

13-14 Fallo in palleggio delle giapponesi

12-14 Primo tempo di Okumura

12-13 La panchina del Giappone chiama il challenge per il fallo di seconda linea di Nwakalor che non c’è

11-13 Mano out di Ishikawa a chiudere da zona 4 una lunga azione

11-12 La free ball di Ishikawa

11-11 Errore al servizio Italia

11-10 La pipe di Guerra

10-10 Errore al servizio di Guerra

10-9 Primo tempo di Bonifacio

9-9 La diagonale di Koga da zona 4

9-8 Sulla riga l’attacco in diagonale di Nwakalor da seconda linea

8-8 La free ball di Shinomiya

8-7 Mano out di Nwakalor da zona 4

7-7 Mano out Ishikawa da zona 4

7-6 Muroooooooooooooo Guerraaaaaaaaaaaaaa

6-6 Vincente la diagonale stretta di Guerra da zona 4

5-6 Vincente Ishikawa in diagonale lunga da zona 4. Sempre lì

5-5 Primo tempo di Mazzaro, stranamente non perfette le giapponesi in difesa

4-5 Errore al servizio Giappone

3-5 La pipe di Kurogo

3-4 Errore al servizio Giappone

2-4 Invasione Italia

2-3 Diagonale vincente di D’Odorico da zona 4

1-3 Ace Shinomiya

1-2 Ace Shinomiya

1-1 Primo tempo Shinomiya

1-0 Muroooooooooooo Bonifacioooooooooooo

25-16 Errore delle giapponesi e l’Italia accorcia le distanze dominando il terzo set

24-16 Muroooooooooooo Guerraaaaaaaaaaaaaaa

23-16 Guerraaaaaaaaaa!!! Mette a terra il pallone da zona 4

22-16 Il muro giapponese su Guerra

22-15 Pallonetto vincente di Ishii da zona 4

22-14 Mano out di Guerra da zona 4

21-14 Out l’attacco di Nwakalor da seconda linea

21-13 Out l’attacco di Guerra da zona 4

21-12 Errore al servizio Giappone

20-12 Diagonale vincente di Kurogo da zona 2

20-11 Muroooooooooooooo Bonifacioooooooooooo

19-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Nwakaloooooooooooor

18-11 Mano out di Bonifacio in primo tempo

17-11 La free ball di Koga da zona 4

17-10 Vincente Kurowo in parallela da zona 2

17-9 Diagonale vincente di Melli da zona 4

16-9 Vincente Ishikawa da zona 4

16-8 Mano out di Nwakalor da seconda linea sulla rigiocata con palla staccata da rete

15-8 Aceeeeeeeeeeeee Guerraaaaaaaaaaaaa

14-8 Vincente la diagonale da zona 4 di Nwakalor

13-8 Invasione Italia

13-7 Nwakalor murata da Ishikawa

13-6 Errore Giappone

12-6 L’attacco vincente di Guerra da zona 4

11-6 Aceeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooo

10-6 Invasione a rete del Giappone

9-6 Tesa in banda per Guerra che senza muro trova un attacco potentissimo

8-6 Spreca la free ball Mazzaro e Ishikawa trova il mano out da zona 4

8-5 Out l’attacco di Ishikawa da zona 4

7-5 Primo tempo Bonifacio

6-5 L’attacco in diagonale lunga di Koga. Sarà il decimo pallone che cade in quella zona

6-4 Out l’attacco di Koga da zona 4

5-4 Aceeeeeeeeeeeee D’Odoricooooooooooo

4-4 Invasione Giappone

3-4 Primo tempo Bonifacio

2-4 Out l’attacco di D’Odorico da zona 4

2-3 In rete il contrattacco di Nwakalor che oggi sta facendo molta fatica e potrebbe finire in panca

2-2 L’attacco di Nwakalor da zona 2

1-2 Vincente Koga da zona 4

1-1 Mano out di Koga da zona 4

1-0 Vincente tra muro e rete l’attacco di Guerra da zona 4

19-25 Diagonale vincente da zona 4 di Koga. Azzurre fallose e poco efficaci in ricezione, per le giapponesi così è tutto molto facile

19-24 Diagonale vincente di Nwakalor da zona 2

18-24 Ancora un errore di Nwakalor

18-23 Primo tempo di Shinomiya

18-22 Pallonetto vincente di Shinomyia in primo tempo ma difesa azzurra ferma

18-21 Mano out di Guerra da zona 2

17-21 Errore di Nwakalor da zona 4

17-20 Ishikawa show in questa fase. Mano out della schiacciatrice giapponese da zona 4

17-19 Parallela vincente di Ishikawa da zona 4

17-18 Vincente il pallonetto di Mingardi da seconda linea

16-18 Diagonale vincente di Ishikawa da zona 4

16-17 Vincente D’Odorico da zona 4

15-17 Vincente Koga in parallela

15-16 Grandissima azione che viene chiusa dal pallonetto in pipe di Ishikawa

15-15 Errore al servizio Italia

15-14 Aceeeeeeeeeeeeee D’Odoricooooooooooooooooo

14-14 Guerra vincente in diagonale stretta da zona 4

13-14 Mano out di D’Odorico da zona 4

12-14 Kurogo vincente da zona 2

12-13 Diagonale di Nwakalor da zona 2

11-13 Ace Shinamiya

11-12 Mano out in primo tempo di Shinamiya

11-11 La parallela vincente di Nwakalor da zona 2

10-11 Aceeeeeeeeeeeee Mazzaroooooooooooooo

9-11 Diagonale lunga vincente di Nwakalor da zona 2

8-11 Ace Ishikawa

8-10 Primo tempo Shinamiya

8-9 Primo tempo di Mazzaro

7-9 Vincente Koga da zona 4

7-8 Errore al servizio Italia

7-7 Primo tempo Mazzaro

6-6 Muroooooooooooooo Bosiooooooooooooo

5-6 Murooooooooooooo Guerraaaaaaaaaaaaaaa

4-6 Vincente Nwakalor da seconda linea

3-5 Errore al servizio Italia

3-4 La pipe di D’Odorico sulle mani del muro avversario

2-4 Errore al servizio Giappone

1-4 Vincente la diagonale di Koga da zona 4

1-3 Errore al servizio Nwakalor

1-2 Primo tempo di Bonifacio

0-2 Vincente Koga da zona 4

0-1 Primo tempo Shinomiya

25-27 Ancora una volta azzurre superate e battute nel finale. Shinomiya a muro chiude il primo parziale ai vantaggi. 0-1

25-26 Mano out di Ishikawa da zona 4

25-25 Ancora Guerra!!! Terzo set point annullato sulle mani del muro dall’attaccante azzurra da zona 4

24-25 L’attacco da seconda linea di Koga

24-24 Guerraaaaaaaaaa!!! Vincente sulle mani del muro da zona 4

23-24 L’attacco vincente di Guerra da zona 4

22-24 Ace Koga

22-23 Primo tempo Shimamura

22-22 L’errore di Koga da zona 4, palla difficilissima da attaccare

21-22 La diagonale lunga di Koga da zona 4

21-21 La diagonale lunga di Koga da zona 4

21-20 Mano out di D’Odorico da zona 4

20-20 Mano out di Shinomiya in primo tempo

20-19 Primo tempo di Mazzaro

19-19 Vincente primo tempo Shinomiya

19-18 Tocco vincente in primo tempo di Mazzaro

18-18 Se ne va l’attacco di Guerra da zona 2

18-17 Vincente la diagonale di Ishikawa da zona 4

18-16 Fallo di seconda linea Giappone

17-16 Muroooooooooooooo Mazzaroooooooooo

16-16 La pipe di Koga

16-15 Errore in fast di Kurogo

15-15 Vincente Ishikawa da zona 4. La ricezione italiana è in grande difficoltà e non è una novità

15-14 Muro di Ishikawa su Nwakalor

15-13 Errore al servizio Italia

15-12 Murooooooooooooooo Guerraaaaaaaaaaaa

14-12 Murooooooooooo Bosioooooooo sulla free ball Giappone

13-12 Ace Kurogo e il Giappone è lì

13-11 Diagonale vincente di Koga da zona 4

13-10 Nwakalor vincente sulle mani del muro da zona 2

12-10 Vincente il tocco di seconda intenzione di Koga da zona 2

12-9 Primo tempo Shinomiya

12-8 La parallela di D’Odorico da zona 4

11-8 Errore al servizio Italia

11-7 Errore al servizio Giappone

10-7 Muro giapponese su Mazzaro

10-6 Out l’attacco in diagonale stretta di Guerra da zona 4

10-5 Nwakaloooooor!!! Vincente da zona 2

9-5 Diagonale stretta vincente di Guerra da zona 4

8-5 Out l’attacco di Nwakalor da seconda linea ma era una palla molto difficile da attaccare

8-4 Primo tempo di Mazzaro a chiudere un’azione lunga

7-4 Fallo di seconda linea di Koga

6-4 Attacco vincente di Nwakalor da seconda linea

5-4 Vincente Kodga da zona 4

5-3 Mano out di Guerra da zona 4

2-3 La fast di Kurowo

2-2 Mano out di D’Odorico da zona 4

1-2 Vincente il pallonetto di Momii

1-1 Errore al servizio Italia

1-0 Primo tempo Mazzaro

19.02: Per il Giappone Momii al palleggio, Koga opposta, Shimamura-Shinomiya al centro, Kurogo-Ishikawa in banda

18.59: La partita inizierà con 5 minuti di ritardo. Bosio-Nwakalor, Bonifacio-Mazzaro, Guerra-D’Odorico e Fersino libero, questa la formazione azzurra

18.56: vedremo se l’Italia riuscirà ad incanalare la rabbia sui binari giusti e oggi riuscirà a mettere in difficoltà il Giappone che ha nella velocità di esecuzione e nella difesa i suoi punti di forza.

18.54: L’Italia si presenta a questa gara con ancora nella mente la delusione per la sconfitta di ieri sera contro la Russia: una partita nella quale le italiane hanno giocato alla pari (se non meglio) delle rivali, mancando nelle fasi decisive dei tre set

18.52: Nel pomeriggio il Belgio ha vinto 3-2 la battaglia contro la Polonia, la Serbia ha superato 3-0 la Thailandia, il Canada ha sconfitto a sorpresa 3-2 la Cina, mentre si sta giocando la sfida tra Usa e Olanda. In serata in programma il big match tra Brasile e Russia

18.50: In mattinata di questa quinta giornata del torneo femminile la Turchia ha superato con un secco 3-0 la Germania e la Repubblica

18.47: Ieri è arrivata contro il Brasile la prima sconfitta a Rimini della formazione asiatica che oggi si vorrà rifare contro la squadra azzurra.

18.45: Quella giapponese, che si appresenta a fare da padrona di casa ai Giochi, è una delle squadre rivelazione di questa prima fase della VNL femminile con tre successi (contro Thailandia, Cina e Corea del Sud) nelle prime tre partite

18.42: Dopo Polonia, Turchia, Serbia e Russia è il momento di un’altra sfida complicata contro il temibile Giappone, squadra in crescita e con l’obiettivo di tentare il colpaccio ai Giochi in casa

18.40: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live Italia-Giappone, sfida valida per la quinta giornata della VNL femminile in programma a Rimini

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, sfida valida per la quinta giornata della VNL femminile in programma a Rimini. Non c’è un attimo di respiro per l’Italia al femminile in questa fase iniziale della VNL. Dopo Polonia, Turchia, Serbia e Russia è il momento di un’altra sfida complicata contro il temibile Giappone.

Quella giapponese, che si appresenta a fare da padrona di casa ai Giochi, è una delle squadre rivelazione di questa prima fase della VNL femminile con tre successi (contro Thailandia, Cina e Corea del Sud) nelle prime tre partite che hanno lanciato le nipponiche nelle prime posizioni della classifica. Ieri è arrivata contro il Brasile la prima sconfitta della formazione asiatica che oggi si vorrà rifare contro la squadra azzurra.

A 24 ore dal match contro la Russia le azzurre si rimettono in gioco. Si tratta di una partita di cartello, anche se entrambe le squadre devono rinunciare ad alcune delle loro stelle poiché sono impegnate nella preparazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’Italia ha dimostrato di potersela giocare e di poter esprimere una bella pallavolo, forte di un sestetto di qualità e dotato di importanti doti tecniche. Si tratta di un un confronto non impossibile contro la comunque sempre solida e ostica formazione asiatica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, sfida valida per la quinta giornata della VNL femminile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19.00.

