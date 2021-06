Basket femminile, Italia sconfitta dalla Francia in amichevole: ko al supplementare verso gli Europei

Tempo di amichevoli per l’Italia di basket femminile in preparazione agli Europei che scatteranno il prossimo 17 giugno. Le ragazze di coach Lino Lardo vengono sconfitte al supplementare dalla Francia per 69-61. Un bel gioco quello fornito dalle azzurre per buona parte della partita, le transalpine hanno avuto bisogno di un supplementare per riuscire a vincere la prima di due amichevoli in programma a Mulhouse (Francia) contro la nostra Nazionale. Si ritornerà in campo domani alle 18.30.

Prima frazione di gioco equilibrata, con tante rotazioni da entrambe le parti per iniziare a rodare i meccanismi in vista, appunto, della rassegna continentale (dove le francesi vengono annoverate tra le favorite per la vittoria finale). L’Italia probabilmente coglie alla sprovvista le avversarie, facendosi vedere viva nel match mettendo in difficoltà le transalpine in diversi frangenti. Il primo quarto si chiude 14-11 per le azzurre.

Nel secondo quarto sale subito in cattedra una scatenata Jasmine Keys, che con 7 punti tiene la Francia a distanza di sicurezza nel punteggio (15-19 a 7’28” dalla sirena). Si sbaglia molto da entrambi i lati del campo: per due minuti, infatti, non si vede il pallone in fondo alla retina. Ci pensa Marine Joannes a smuovere il tabellino: 6 punti in un amen e subito la Francia riacquista il vantaggio (21-19), con Lardo che deve subito ricorrere ai ripari e chiamare time-out. L’Italia non ci sta e si fa nuovamente sotto, grazie all’apporto di due giocatrici della Reyer Venezia: 4 punti di Martina Bestagno e una tripla di Debora Carangelo fissano il punteggio all’intervallo sul 29-25 per le azzurre.

Terzo quarto che si apre ancora nel segno dell’Italia: tripla di Carangelo (seconda consecutiva) e Italia che aumenta il vantaggio (25-34). La Francia non ci sta, chiama time-out e rientra subito in partita, facendo valere la maggiore tecnica delle sue giocatrici (32-34). Le azzurre rimangono al palo, mentre le transalpine continuano a macinare punti e gioco.

L’ultimo quarto inizia esattamente come era finito quello precedente: parziale 5-0 per la Francia e transalpine che scappano (47-42). L’Italia prova a ricucire lo strappo grazie anche alle giocate di Lorena Cubaj (48-44). Una tripla di Fassina ci riporta a -1 (50-49) quando mancano 4′ alla sirena finale. Romeo segna la tripla del pareggio (52-52). Nel finale Martina Bestagno (top scorer con 13 punti) pareggia con i liberi (59-59), poi la Francia sbaglia il lay-up della vittoria con Johannes. Si va al supplementare, dove le transalpine trovano l’allungo decisivo (68-61) per chiudere il match.

IL TABELLINO DELLA GARA

FRANCIA 69 – ITALIA 61 d1ts (11-14; 25-29; 42-40; 59-59)

Francia: Epoupa 14, Miyem 8, Chartereau 2, Gruda 12, Ciak 7, Michel 4 , Vukoslavljevic 15 , Williams 4 , Johannes 3

Italia: Keys 7, Romeo 7, Bestagno 13, Carangelo 6, Pan 9, Fassina 5, Andrè 3, Cubaj 5, Penna 6.

Credit: Ciamillo