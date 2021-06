Si è conclusa la settima ed ultima giornata della fase a gironi ai Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in quel delle arene di Riga, la capitale lettone sede dell’evento.

GIRONE A

Nel match tra Svizzera e Gran Bretagna, che ha aperto la giornata, gli elvetici l’hanno spuntata per 6-3 assicurandosi un’altra vittoria (la quinta) in questa manifestazione, mentre nel “derby” fra Slovacchia e Repubblica Ceca a imporsi sono stati i secondi, con il netto punteggio di 7-3. Infine da registrare in questa pool c’è la vittoria della Russia, capace di travolgere nettamente (6-0) la Bielorussia.

GIRONE B

Nel raggruppamento dove l’Italia è stata battuta dagli Stati Uniti con lo score di 4-2, per degli azzurri davvero orgogliosi, da mettere a referto vi sono l’affermazione agli shoot out del Canada (2-3) sulla Finlandia e quella preziosissima della Germania che battendo 2-1 i padroni di casa della Lettonia hanno ottenuto il pass per i quarti di finale.

Foto: Photo LiveMedia/Andrea Re