LIVE Italia-Austria 2-1, Europei 2021 in DIRETTA: prossima avversaria, data quarti di finale, pagelle

23.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.45 Ecco le pagelle:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Di Lorenzo 6, Bonucci 6, Acerbi 6.5, Spinazzola 6.5; Barella 5.5 (dal 68′ Pessina 7), Jorginho 6, Verratti 5 (dal 68′ Locatelli6.5); Berardi 5.5 (dall’84’ Chiesa 8), Immobile 6 (dall’84’ Belotti 6), Insigne 6 (dal 108′ Cristante s.v.). All. Roberto Mancini. 6.

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann 6; Lainer 6 (dal 113′ Trimmel s.v.), Dragovic 6.5, Hinteregger 5, Alaba 6; Schlager 5.5 (dal 106′ Gregoritsch 6), Grillitsch 6.5 (dal 106′ Schaub 6.5); Laimer 6 (dal 113′ Ilsanker s.v.), Sabitzer 6.5, Baumgartner 6 (dall’89’ Schopf 6); Arnautovic 6 (dal 97′ Kalajdzic 6.5). All. Franco Foda 6.5.

23.40 Partita infinita che vede gli azzurri festeggiare il passaggio del turno, grazie alle reti di Chiesa e Pessina. Ora si aspetta di conoscere l’avversario che sarà una tra Belgio e Portogallo.

121′ Fine della partita, Italia-Austria 2-1, gli azzurri vanno ai quarti di finale!!!

119′ Chiesa con il pallonetto sfiora il tris.

117′ Dentro Trimmel e Ilsanker, fuori Lainer e Laimer per l’Austria.

116′ Gol di Kalajdzic, l’attaccante completamente dimenticato dalla difesa segna di testa dopo un corner, Italia-Austria 2-1.

115′ Punizione di Belotti sulla barriera.

113′ Sabitzer vicino al gol, tiro sull’esterno della rete.

111′ Di Lorenzo compie una discesa fantastica ma poi non riesce a calibrare il tiro.

109′ Fuori Insigne e dentro Cristante per l’Italia.

107′ Gregoritsch e Schaub dentro, Schlager e Grillitsch fuori per l’Austria.

105′ Inizia il secondo tempo supplementare!

106′ Fine del primo tempo supplementari Italia-Austria 2-0.

105′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Pessinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Acerbi serve Pessina dentro l’aria di rigore che incrocia il tiro, Italia-Austria 2-0.

103′ Giallo per Hinteregger per fallo su Belotti.

101′ Austria che ora si sbilancia in avanti.

99′ Fuori Arnautovic e dentro Kalajdzic nell’Austria.

97′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CHIESAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Spinazzola dalla sinistra trova tutto solo Chiesa che con il sinistro trova il secondo palo, Italia-Austria 1-0.

95′ Tiro di Chiesa che non crea problemi al portiere.

93′ Punizione di Alaba che non sortisce effetti.

91′ Iniziano i tempi supplementari!

23.00 Partita che non si sblocca, bene il primo tempo dell’Italia meno il secondo dove l’Austria sfiora più volte la rete, serve un cambio di passo dell’Italia.

95′ Fine dei tempi regolamentari, Italia-Austria 0-0, si va ai supplementari!

93′ Punizione di Insigne che non trova compagni in area.

91′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

89′ Fuori Baumgartner e dentro Schopf nell’Austria.

88′ Italia che prova a spingere nel finale di partita.

86′ Fuori Berardi e Immobile per Belotti e Chiesa nell’Italia.

84′ Spinazzola dalla sinistra mette in mezzo per Berardi che in sforbiciata non trova il pallone.

82′ Berardi non riesce a saltare l’uomo, riparte l’Austria.

80′ Cross di Lainer in mezzo, spazza Bonucci.

78′ Si preparano altri cambi per l’Italia ma non saranno immediati.

76′ Italia che fatica ora, momento di spinta dell’Austria.

74′ Tiro a giro di Insigne fuori dopo una palla recuperata da Immobile.

72′ Pessina per Locatelli che prova il tiro a giro, pallone fuori.

70′ Mancini non sembra affatto soddisfatto della sua squadra in questo momento.

68′ Fuori Barella e Verratti, dentro Pessina e Locatelli per l’Italia.

66′ Conclusione da fuori di Sabitzer, pallone fuori.

64′ Rete in fuorigioco di Arnautovic.

62′ Destro di Arnautovic che viene parato da Donnarumma.

60′ Sabitzer da fuori sfiora il secondo palo.

58′ Lainer supera due uomini ma poi sbaglia il passaggio.

56′ Insigne per Berardi che viene anticipato da Alaba.

54′ Punizione di Alaba che supera la porta, ammoniti Barella e Di Lorenzo per proteste nel concedere la punizione.

52′ Arnautovic supera due uomini e va al tiro, pallone oltre il pali.

50′ Berardi per Insigne che viene anticipato.

48′ Si comincia a scaldare Chiesa.

46′ Inizia la ripresa!

21.52 Italia che riesce a gestire la partita ma non trova varchi per conclusioni estremamente pericolose, tolta l’occasione per Barella, la sensazione è che serva alzare il ritmo sulla fascia destra e negli inserimenti in mezzo, Locatelli e Chiesa potrebbero essere due chiavi tattiche dalla panchina per sbloccare la partita.

A tra poco per il secondo tempo!

46′ Fine del primo tempo, Italia-Austria 0-0.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

43′ Ancora Spinazzola ci prova con il destro, Bachmann respinge.

41′ Spinazzola cade in area, per l’arbitro non è rigore.

39′ Austria che prova ad alzare il baricentro.

37′ Verratti tenta il lancio per Insigne, pallone che finisce fuori.

35′ Giocata di Arnautovic che poi mette in mezzo, Donnarumma trova il pallone con le mani.

33′ TRAVERSA di Immobile, dai venti metri Immobile trova l’incrocio dei pali, pallone fuori.

31′ Lancio di Hinteregger ma viene smorzato da Bonucci.

29′ Insigne prova a mettere in mezzo, pallone calibrato male.

27′ Contropiede di Arnautovic che viene spezzato da Bonucci.

25′ Immobile spreca una buona occasione non agganciando un pallone di fronte al portiere.

23′ Berardi va al tiro con il sinistro, ma viene murato dalla difesa.

21′ Possesso palla prolungato per l’Italia.

19′ Arnautovic ci prova al volo, pallone alto oltre la traversa.

17′ Bachmann compie un miracolo con i piedi respinge un tentativo a botta sicura di Barella!

15′ Insigne va al tiro a giro, para il portiere austriaco.

13′ Immobile per Verratti che viene fermato prima del tiro da fuori.

11′ Spinazzola va al tiro dalla sinistra, pallone sull’esterno della rete.

9′ Berardi serve Barella sulla fascia destra, viene fermato prima del cross.

7′ Barella per Immobile in profondità, pallone troppo lungo.

5′ Berardi prova a mettere dentro per Immobile, spazza la difesa austriaca.

3′ Austria che inizia aggressiva, Baumgartner punta Di Lorenzo e va al cross, spazza Barella che subisce fallo da Arnautovic, giallo per quest’ultimo.

1′ Inizia la partita!

20.58 Inni nazionali in corso, tra poco si parte!

20.56 Mancano solo cinque minuti all’inizio del match.

20.53 Tre vittorie su tre nel girone, primo posto a punteggio pieno senza subire reti. Sette quelle segnate dagli Azzurri: 3 alla Turchia all’esordio, 3 alla Svizzera, uno al Galles. Due reti a testa per Immobile e Locatelli, uno per Insigne e Pessina (oltre a un autogol, di Demiral).

20.49 Seconda nel girone C alle spalle dell’Olanda, l’Austria ha vinto due gare (contro la Macedonia del Nord, 3-1, e quella decisiva per qualificarsi contro l’Ucraina 1-0), perdendo invece con l’Olanda 2-0. Quattro i gol fatti, 3 subiti.

20.46 Sono 36 i precedenti tra le due nazionali di Italia e Austria: bilancio a favore degli Azzurri con 16 vittorie a 12, con 8 pareggi. Nel conto dei gol segnati in questi scontri diretti, però, “vince” l’Austria: 55 a 47.

20.43

20.39 L’Italia è rimasta imbattuta nelle ultime 13 sfide contro l’Austria (10 vittorie e 3 pareggi): l’ultima sconfitta degli Azzurri contro gli austriaci risale ad un’amichevole del dicembre 1960 (1-2). Il match più recente tra le due nazionali risale invece all’agosto 2008 (pareggio in amichevole per 2-2).

20.36 L’Italia ha vinto tutte le quattro sfide contro l’Austria tra Mondiali e Europei, tutte nella Coppa del Mondo: 1-0 nel 1934, 1-0 nel 1978, 1-0 nel 1990 e 2-1 nel 1998.

20.33 Sette delle 14 partite dell’Italia nella fase a eliminazione diretta agli Europei sono terminate in pareggio (4 vittorie, 3 sconfitte). Di questi sette pareggi, cinque si sono conclusi con la lotteria dei rigori (2 vittorie, 3 sconfitte), uno con il lancio della monetina e l’altro con la finale spareggio, poi vinta.

20.30 L’Italia è imbattuta da 30 partite (25 vittorie e 5 pareggi): eguagliata la striscia più lunga della sua storia, 30 tra il 1935 e il 1939 con Vittorio Pozzo.

20.26 Questa è la prima partecipazione in assoluto dell’Austria nella fase a eliminazione diretta degli Europei e la prima in questa fase di un grande torneo a partire dai Mondiali del 1954, quando raggiunse la semifinale.

20.23 L’Italia ha vinto due delle 13 partite disputate a Londra (con 5 pareggi e 6 sconfitte); il suo ultimo successo risale al 1997 (1-0 contro l’Inghilterra) in una gara di qualificazione ai Mondiali a Wembley, con gol di Gianfranco Zola. Da allora gli Azzurri hanno registrato tre pareggi e due sconfitte nella città londinese.

20.19 L’Austria ha perso quattro delle sei partite giocate a Londra: la sua ultima gara nella capitale inglese risale al settembre 1973 e fu una sconfitta per 7-0 in amichevole contro l’Inghilterra.

20.16 L’Italia ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime 11 partite, arrivando a 1055 minuti (17 ore e 35 minuti) senza subire gol dalla rete di Donny van de Beek dell’Olanda lo scorso ottobre. Nella loro storia solo una volta gli Azzurri hanno fatto meglio: 12 clean sheets di fila tra il 1972 e il 1974.

20.13 L’Italia ha effettuato 60 conclusioni nelle tre partite di questa fase a gironi; la media di 20 tiri a partita è la più alta registrata dagli Azzurri in una singola edizione degli Europei (dal 1980, da quando Opta raccoglie il dato).

20.10 David Alaba ha creato nove occasioni da gol in questa fase a gironi, almeno quattro in più di qualsiasi altro giocatore austriaco. Quattro di queste sono arrivate nella vittoria per 1-0 contro l’Ucraina nell’ultimo match.

20.07 Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct Mancini

AUSTRIA (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. Ct. Foda

20.05 Buonasera e benvenuti all’ottavo di finale di Euro2020 tra Italia-Austria.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Austria match degli ottavi di finale di Euro2020, Mancini deve scegliere se puntare su Locatelli o Verratti dall’inizio.

Il nostro CT torna ad affidarsi alla formazione titolare dopo l’ampio turnover effettuato contro il Galles: al centro dell’attacco si rivede Immobile, mentre in mediana Barella e uno tra Verratti e Locatelli ai lati di Jorginho, con il giocatore del PSG in vantaggio. In difesa prima della partenza per l’Inghilterra, Giorgio Chiellini si è allenato in gruppo: recuperato, il capitano della Nazionale dovrebbe però andare in panchina. Al suo posto, con ogni probabilità ci sarà Acerbi (in leggero vantaggio su Bastoni) accanto a Bonucci. Fuori per infortunio, invece, Alessandro Florenzi: sulla destra giocherà Di Lorenzo, a sinistra torna Spinazzola. Esterni offensivi: Insigne a sinistra e Berardi a destra, dalla panchina Chiesa.

Foda verso la conferma dell’undici che ha battuto l’Ucraina nella partita decisiva: Baumgartner e Sabitzer a supporto di Arnautovic in avanti. Alaba guida la difesa da capitano come terzino sinistro con Dragovic centrale e Lainer terzino destro, dubbio invece per Hinteregger al centro, ma dovrebbe farcela. Fuori l’ex interista Lazaro, Grillitsch e Schlager titolari con l’intoccabile Laimer a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI Italia-Austria

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. All. Foda.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Austria match degli ottavi di finale di Euro2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

