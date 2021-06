CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Austria match degli ottavi di finale di Euro2020, Mancini deve scegliere se puntare su Locatelli o Verratti dall’inizio.

Il nostro CT torna ad affidarsi alla formazione titolare dopo l’ampio turnover effettuato contro il Galles: al centro dell’attacco si rivede Immobile, mentre in mediana Barella e uno tra Verratti e Locatelli ai lati di Jorginho, con il giocatore del PSG in vantaggio. In difesa prima della partenza per l’Inghilterra, Giorgio Chiellini si è allenato in gruppo: recuperato, il capitano della Nazionale dovrebbe però andare in panchina. Al suo posto, con ogni probabilità ci sarà Acerbi (in leggero vantaggio su Bastoni) accanto a Bonucci. Fuori per infortunio, invece, Alessandro Florenzi: sulla destra giocherà Di Lorenzo, a sinistra torna Spinazzola. Esterni offensivi: Insigne a sinistra e Berardi a destra, dalla panchina Chiesa.

Foda verso la conferma dell’undici che ha battuto l’Ucraina nella partita decisiva: Baumgartner e Sabitzer a supporto di Arnautovic in avanti. Alaba guida la difesa da capitano come terzino sinistro con Dragovic centrale e Lainer terzino destro, dubbio invece per Hinteregger al centro, ma dovrebbe farcela. Fuori l’ex interista Lazaro, Grillitsch e Schlager titolari con l’intoccabile Laimer a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI Italia-Austria

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. All. Foda.

