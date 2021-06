Prossima partita Italia e avversaria, Europei 2021: data, programma, orario, tv

L’Italia, non senza un’enorme fatica, si è qualificata per i quarti di finale degli Europei 2021, eliminando l’Austria agli ottavi per 2-1 dopo i tempi supplementari: a segno Chiesa e Pessina. Gli azzurri hanno quantomeno eguagliato il piazzamento dell’ultima edizione, quando furono fermati sempre ai quarti dalla Germania dopo i calci di rigore.

La compagine di Mancini avrà a disposizione un tempo sufficiente per recuperare le tante energie profuse per venire a capo della ragnatela tessuta da Franco Foda. Il prossimo match si giocherà infatti venerdì 2 luglio alle 21.00 presso la Football Arena di Monaco di Baviera.

L’Italia affronterà ai quarti di finale la vincente tra Belgio e Portogallo. Dunque sulla strada della selezione tricolore si frapporranno o Lukaku o Cristiano Ronaldo…L’Austria veniva considerata un’avversaria alla portata, eppure è mancato davvero un soffio per una clamorosa eliminazione. Ora servirà cambiare decisamente registro.

Il match dei quarti di finale tra Italia e la vincente tra Belgio e Portogallo sarà trasmesso in diretta tv su Rai1 e su SkySport Uno.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE EUROPEI 2021

Venerdì 2 luglio, Football Arena di Monaco di Baviera

Ore 21.00 Italia-Belgio/Portogallo

Diretta tv in chiaro: Rai1

Diretta tv a pagamento: SkySport Uno (anche in 4K)

Diretta streaming in chiaro: RaiPlay

Diretta streaming a pagamento: SkyGO e NowTv

Foto: Lapresse