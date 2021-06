L’Italia soffre maledettamente e rischia grosso, ma risolve la “pratica Austria” ai tempi supplementari e conquista il pass per i quarti di finale ai Campionati Europei 2021 di calcio maschile. Gli Azzurri, guidati dal C.T. Roberto Mancini, si sono imposti con il punteggio finale di 2-1 grazie ai gol di Federico Chiesa e Matteo Pessina (entrambi entrati dalla panchina) al termine del match più difficile del nostro percorso a Euro 2020. Inutile per gli austriaci la rete di Sasa Kalajdzic a 6 minuti dalla fine. Ai quarti l’Italia se la vedrà a Monaco di Baviera con la vincente della sfida tra Belgio e Portogallo.

Avvio di partita ad altissima intensità per entrambe le squadre a Wembley, con Arnautovic che commette un’ingenuità e si fa ammonire dopo 2′ per un intervento scomposto su Barella. Azzurri finalmente pericolosi al 12′ con l’iniziativa personale ed il tiro fuori bersaglio di Spinazzola, poi Barella impegna Bachmann e lo costringe ad una bella parata di piede dopo un’ottima azione corale. Prima vera grande occasione del match al 33′ con il clamoroso palo colpito da Immobile su un bellissimo tiro al volo da fuori area a Bachmann battuto. Nessun’altra emozione fino all’intervallo, con Italia e Austria ferme sullo 0-0.

Alla ripresa gli austriaci sono molto più reattivi e mettono sotto pressione la truppa di Mancini, sfiorando il gol del vantaggio al 52′ sulla punizione dal limite di Alaba (poco sopra la traversa) e al 63′ con l’insidioso tiro deviato di Sabitzer che si spegne sul fondo a fil di palo. Il Das Team continua a spingere e batte Donnarumma al 66′, ma la rete di Arnautovic viene annullata per fuorigioco dal VAR.

Il C.T. italiano prova a dare la scossa con il doppio cambio Pessina/Barella e Locatelli/Verratti, ma gli Azzurri sono nervosi e non riescono a macinare gioco. Punteggio sempre in bilico e supplementari che incombono a Wembley: per gli ultimi minuti entrano Chiesa e Belotti al posto di Berardi e Immobile, ma la sfida non si sblocca e resta sullo 0-0 fino al triplice fischio di Taylor.

Buona partenza per l’Italia ai supplementari: Belotti lavora di sponda ma il tiro di Chiesa non impegna particolarmente Bachmann. L’esterno della Juventus però si riscatta prontamente al 95′ e porta gli Azzurri in vantaggio con un tiro strepitoso in diagonale dopo un ottimo controllo in due tempi. L’Austria prova la carta Kalajdzic al posto di Arnautovic ma lascia inevitabilmente campo alle ripartenze avversarie. La formazione nostrana ne approfitta e chiude i conti allo scadere del primo tempo supplementare, con il bel gol di Pessina su assist di Acerbi in area di rigore. Ultimi 15′ di sofferenza per il forcing austriaco, ma Donnarumma risponde presente su Gregoritsch ed in seguito Sabitzer spreca due volte da buona posizione. Kalajdzic riapre comunque la partita al 114′ con uno spettacolare colpo di testa in tuffo da calcio d’angolo che accorcia le distanza sul 2-1. Assedio finale dell’Austria senza successo: l’Italia è ai quarti!

Foto: Lapresse