23.30 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

23.28 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! 6 ace a testa ma pesano gli 8 doppi falli dello spagnolo contro i 3 commessi dal serbo che ha peso il servizio 6 volte salvando 10 palle break contro gli 8 turni di servizio persi da Nadal nonostante le 14 chance annullate. 65% di punti vinti con la prima per Nole e il 50% con la seconda contro il 59% con la prima dello spagnolo e il 40% con la seconda. 142 punti dal #1 al mondo contro i 124 dell’iberico.

23.25 Novak Djokovic batte per la seconda volta a Parigi Rafael Nadal in oltre quattro ore e domenica si giocherà il 2° trofeo parigino e il 19° Slam contro Stefanos Tsistipas, al primo appuntamento in un Major. Il serbo vince 3-6 6-3 7-6(4) 6-2 al termine di un’altalena di emozioni e di break, dove il #1 al mondo riesce a mettere alle corde lo spagnolo apparso scarico dopo il dispendioso terzo set. Il Re abdica e non potrà raggiungere il 14° alloro francese ma soprattutto superare Roger Federer nel computo totale degli Slam: e domenica il greco può superarlo al terzo posto…

FINE QUARTO SET

6-2 GAME SET AND MATCH NOVAK DJOKOVIC!!! IL RE ABDICA A PARIGI

15-40 Servizio e diritto dello spagnolo.

0-40 TRE MATCH POINT DJOKOVIC! IN CORRIDOIO IL COLPO DI NADAL

0-30 DIRITTO PAZZESCO DI DJOKOVIC! NADAL NON NE HA PIU’

0-15 Doppio fallo di Rafa, l’ottavo.

5-2 BREAK CONFERMATO!!! NADAL IN UN ANGOLO DOPO LA SMORZATA DEL SERBO

40-30 Prima slice esterna del #1 al mondo.

30-30 TERZO DOPPIO FALLO DI NOLE

30-15 Gran diritto in cross di Nole dopo il nastro di Nadal.

15-15 DIRITTO LUNGOLINEA PAZZESCO DELLO SPAGNOLO CHE NON MOLLA!!!!

15-0 Scappa via la risposta di Nadal.

4-2 BREAK DJOKOVIC!!!!! ERRORE DI NADAL IN USCITA DAL SERVIZIO

30-40 PALLA BREAK NOLE!!!! Momenti cruciali del match.

30-30 DIRITTO PROFONDO DI NOLE! Lento Nadal in uscita dal servizio.

30-15 Di poco largo il diritto in recupero di Nole.

15-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI DJOKOVIC!

15-0 Risposta lunga del #1 al mondo.

3-2 Servizio a zero e break confermato.

40-0 Lunga la risposta di Nadal.

30-0 Ottima prima del serbo.

15-0 Quinto ace di Nole.

2-2 CONTROBREAK DJOKOVIC! Passaggio a vuoto di Nadal che questa volta non si salvano.

15-40 DUE PALLE BREAK NOLE! CONTROPIEDE DI ROVESCIO DEL SERBO

15-30 Settimo doppio fallo di Nadal.

15-15 Scappa via il rovescio del #1 al mondo.

0-15 Ottima risposta di diritto di Nole

1-2 Servizio a zero del serbo.

40-0 Scappa via la risposta di Nadal.

30-0 Ace del classe 1987.

15-0 Ottima prima di Djokovic.

0-2 BREAK CONFERMATO DA NADAL E CONTROPIEDE INTERCETTATO DALLO SPAGNOLO!

40-30 Scappa via la risposta di Djokovic.

30-30 SMORZATA VINCENTE DI NADAL! Lo spagnolo vince lo scambio dominato da Djokovic che viene sorpreso dal centro del campo.

15-30 Servizio e diritto dell’iberico.

0-30 Doppio fallo di Nadal, il sesto.

0-15 Grande scambio vinto da Djokovic con il diritto diagonale.

0-1 BREAK NADAL! Lo spagnolo non molla ed errore di Nole sottorete.

30-40 PALLA BREAK NADAL! Altra risposta pazzesca dello spagnolo.

30-30 GRAN RISPOSTA DI NADAL SULLA SECONDA DI DJOKOVIC

30-15 Si ferma sul nastro la smorzata di Nole.

30-0 Ottima prima del serbo.

15-0 Scappa via la risposta di Nadal.

0-0 Si riparte a Parigi: Nole avanti 2 set a 1.

INIZIO QUARTO SET

22.44 Rientra Djokovic dal bagno.

22.43 Livello impressionante per i protagonisti che ora stanno usufruendo della pausa per il toilet break. Intanto il pubblico può restare fino alla fine del match.

22.41 Novak Djokovic vince un terzo set infinito da un’ora e 37 minuti con il tie-break finale per 7 punti a 4 sfruttando il primo set point dopo quello annullato allo spagnolo che è stato in affanno e sempre in recupero in tutto il set.

FINE TERZO SET

7-4 TERZO SET DJOKOVIC!!!!! IL SERBO INCITA IL PUBBLICO

6-4 DUE SET POINT DJOKOVIC! ACE DEL SERBO

5-4 Ottima prima dello spagnolo.

5-3 VOLEE SBAGLIATA DA NADAL!!!! Palla corta recuperata dallo spagnolo che poi prova a chiudere il punto ma è lungo.

4-3 CONTROPIEDE DI DJOKOVIC! Altro scambio estenuante e diritto vincente del serbo dopo il rovescio morbido di Nadal.

3-3 Bravissimo Nole a salire in cattedra con il diritto e chiudere a rete.

2-3 DI POCO A LATO IL ROVESCIO DI DJOKOVIC!

2-2 SI FERMA SUL NASTRO LA PALLA CORTA DEL SERBO! Gran difesa di Nadal.

2-1 Servizio e contropiede di Djokovic.

1-1 Errore con il rovescio lungolinea del serbo.

1-0 DOPPIO FALLO NADAL IN APERTURA!

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! Terzo set infinito.

AD-40 Diritto diagonale di Nole non controllato da Nadal con il rovescio.

40-40 SMORZATA DI ROVESCIO DI NOLE PAZZESCA! CHANCE ANNULLATA

40-AD SET POINT NADAL!!!! LO SPAGNOLO CONTINUA A MARTELLARE! Nadal ha ritrovato continuità da fondocampo e piazza il rovescio mortifero.

40-40 DIRITTO PAZZESCO DI NADAL!

40-30 Il serbo comanda lo scambio e termina lungo il recupero di Nadal.

30-30 Aggressivo il serbo che chiude con lo smash a volo.

15-30 Servizio e diritto sbagliato da Nole.

15-15 Nadal cerca la profondità con il diritto: rovescio lungo del serbo.

15-0 Risposta lunga dell’iberico.

5-6 NADAL SI CARICA E ADESSO LA PRESSIONE È SU NOLE!

AD-40 Gran prima dello spagnolo.

40-40 DIRITTO PAZZESCO DI NADAL ED ESULTANZA! GARA DI NERVI A PARIGI

40-AD CHE SCAMBIO!!! NOLE RECUPERA LA PALLA CORTA E POI TROVA UN LOB INCREDIBILE DA FONDOCAMPO

40-40 SMASH SLICE VINCENTE DA FONDOCAMPO DI NADAL!

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! Diritto steccato da Nadal.

30-30 Diritto a sventaglio lungolinea e vincente del serbo.

30-15 Scappa via il diritto di Djokovic dal centro del campo.

15-15 Doppio fallo dello spagnolo.

15-0 Servizio e diritto dello spagnolo.

5-5 ALTRO BREAK!!!! NADAL PROLUNGA IL SET SULLO SCOCCARE DELLE TRE ORE

30-40 PALLA BREAK NADAL!!!! ALTRO DIRITTO PAZZESCO A CAMPO APERTO DELLO SPAGNOLO

30-30 PASSANTE DI NADAL!!!! Rovescio pazzesco sul lungolinea del serbo.

30-15 Servizio e diritto sul nastro di Nole.

30-0 Lunga la risposta dello spagnolo.

15-0 Attacco in contropiede e stop-volley vincente del serbo.

5-4 Nadal prolunga il set ma ora il serbo può chiudere.

40-15 Servizio e diritto lungolinea vincente di Nadal.

30-15 DJOKOVIC IN SCIVOLATA!!! CHE DIRITTO IN RECUPERO

30-0 Quinto ace di Nadal.

15-0 Scappa via il rovescio del serbo.

5-3 BREAK CONFERMATO! Scappa via la risposta dello spagnolo.

AD-40 Brutto rovescio lungo di Nadal che si rammarica.

40-40 Largo il rovescio diagonale di Djokovic.

AD-40 CHE ROVESCIO DEL SERBO!!! Il balcanico piazza il contropiede lungolinea.

40-40 Servizio e diritto diagonale del serbo.

30-40 PALLA BREAK NADAL!!!! PASSANTE DI DIRITTO DELLO SPAGNOLO

30-30 Altro errore del serbo sulla risposta profonda di Nadal.

30-15 Diritto lungo in uscita dal servizio per il classe ’87.

30-0 Scappa via la risposta dello spagnolo.

15-0 Gran accelerazione di diritto del serbo.

4-3 BREAK A ZERO DI DJOKOVIC!!! Altalena di emozioni nel terzo set.

0-40 TRE PALLE BREAK DJOKOVIC!!! ERRORE DI NADAL IN USCITA DAL SERVIZIO

0-30 Risposta angolata di rovescio di Nole.

0-15 Gran diritto di Nole che prende coraggio e aggredisce in risposta.

3-3 CONTROBREAK NADAL!!! QUANTA QUALITA’ IN CAMPO E DIRITTO VINCENTE DELLO SPAGNOLO

40-AD PALLA BREAK NADAL!!! ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO

40-40 CHE SCAMBIO!!! SI ESALTA IL PUBBLICO!!!! NOLE VINCE IL DIAGONALE DI DIRITTO

30-40 SCAPPA VIA IL ROVESCIO DI UN NIENTE DI NADAL

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL!!! ROVESCIO VINCENTE DOPO IL LOB DI NOLE

15-30 PASSANTE DI NADAL SUL SERVE&VOLLEY DI NOLE

15-15 Diritto diagonale di Djokovic sulla smorzata di Nadal.

0-15 In corridoio il diritto lungolinea di Djokovic dopo un altro scambio durissimo.

3-2 BREAK DJOKOVIC! NADAL ESAUSTO CON LA PALLA CORTA IN RETE

40-AD PALLA BREAK DJOKOVIC! ROVESCIO LUNGO DI NADAL DOPO LO STRETTINO DI NOLE

40-40 Ace centrale di Nadal.

30-40 Gran palla corta di rovescio di Nadal dopo il rovescio diagonale.

15-40 DUE PALLE BREAK DJOKOVIC! Difficoltà per Nadal con il rovescio.

15-30 CHE ERRORE DI NADAL! SMASH LUNGO DELLO SPAGNOLO

15-15 Termina in corridoio il rovescio lungolinea di Nadal che soffre la diagonale di Nole.

15-0 Ace di Nadal.

2-2 Game a zero di Nole al servizio.

40-0 Scappa via la risposta di Nadal.

30-0 Altro diritto lungolinea vincente di Djokovic: in rete il diritto di Nadal.

15-0 Servizio e diritto a sventaglio di Nole.

1-2 CHE GIOCATA DI NADAL!!! Il serbo prova a interrompere lo scambio con la smorzata ma viene recuperata dallo spagnolo.

AD-40 Servizio e diritto diagonale di Nadal e chiusura con lo smash.

40-40 Nadal continua a martellare con il diritto: Nole non riesce a seguire lo scambio.

40-AD PALLA BREAK DJOKOVIC! Troppi errori per Nadal i ritardo con il rovescio.

40-40 Servizio e diritto di Nadal.

30-40 PALLA BREAK NOLE! Il serbo gioca benissimo e chiude con il diritto.

30-30 NADAL DOMINANTE CON IL DIRITTO! Diagonale pazzesco dello spagnolo.

15-30 Adesso è Djokovic che impone il ritmo da fondocampo: rovescio lungo di Nadal.

15-15 SMORZATA PAZZESCA DI NOLE! Nadal domina lo scambio ma il serbo piazza il vincente.

15-0 Servizio e diritto di Nadal.

1-1 Ace di Djokovic.

40-15 Scappa via la risposta del #3 al mondo.

30-15 Diritto a sventaglio di Nole che chiude con il rovescio diagonale.

15-15 Aggressivo Nadal da fondocampo con il diritto.

15-0 Buona prima di Djokovic.

0-1 Nadal comincia bene il terzo set allo scoccare delle due ore.

40-15 Risposta diagonale di rovescio del classe 1987.

40-0 Lunga la risposta di Djokovic.

30-0 Scappa via la risposta di Nole.

15-0 Gran rovescio lungolinea di Nadal.

INIZIO TERZO SET

21.06 Toilet break per Nadal.

21.04 Novak Djokovic vince il secondo parziale per 6 giochi a 3 dopo uno set molto equilibrato. Nadal parte a rilento, va sotto 2-0, recupera il break e poi riperde il servizio nel sesto gioco: il serbo ristabilisce la parità.

FINE SECONDO SET

6-3 SECONDO SET DJOKOVIC! STECCA NADAL

AD-40 SET POINT DJOKOVIC! Sul nastro la risposta di Nadal.

40-40 Nole regge la diagonale di diritto e vince lo scambio a sventaglio.

40-AD RISPOSTA PROFONDA E BASSA DI NADAL!

40-40 DI POCO A LATO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI NADAL!

30-40 BREAK POINT NADAL! DOPPIO FALLO DI NOLE

30-30 In rete il rovescio passante in contropiede di Nadal.

15-30 CHE ROVESCIO DI NADAL!!!!! SCAMBIO PAZZESCO GIOCATO DA ENTRAMBI E PASSANTE SULLA DISCESA A RETE DI NOLE

15-15 Servizio e diritto in rete del serbo.

15-0 Servizio e diritto a sventaglio vincente di Djokovic.

5-3 Nadal prolunga il set: il serbo può chiudere i discorsi.

40-15 Servizio e diritto lungolinea di Nadal.

30-15 Scappa via la risposta del serbo.

15-15 Che risposta di Djokovic con il diritto.

15-0 Servizio e diritto di Nadal!

5-2 GAME PAZZESCO VINTO DA NOLE!!! Nadal deve servire per allungare il set.

AD-40 Gran rovescio diagonale di Nole in uscita dal servizio.

40-40 Altro errore di Nole dal centro del campo dopo la risposta profonda dello spagnolo.

AD-40 Si ferma sul nastro la smorzata di Nadal.

40-40 ALTRO SCAMBIO SUPER SONICO! In rete il rovescio diagonale di Nadal dopo la diagonale di diritto comandata da Nole.

40-AD CHE ERRORE DI DJOKOVIC CON LA VOLEE DI ROVESCIO!!! Scambio pazzesco giocato da entrambi.

40-40 Brutto rovescio di Nadal dal centro del campo.

30-40 Servizio e diritto diagonale di Nole che chiude con lo schiaffo a volo.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL!!!! Scappa via il rovescio di Djokovic.

15-30 LUNGO IL ROVESCIO DI NOLE! Cresce il ritmo dell’incontro.

15-15 Gran palla corta di rovescio di Djokovic in risposta alla smorzata di Nadal.

0-15 Ottimo diritto di Nadal che prova a variare da fondocampo.

4-2 BREAK DJOKOVIC! Diritto in corridoio in recupero di Nadal.

30-40 Nadal vince lo scambio nei pressi della rete con la volée di rovescio.

15-40 Nadal varia da fondocampo e vince il punto con il diritto diagonale.

0-40 TRE PALLE BREAK DJOKOVIC! Angolo strettissimo di Nole con il diritto diagonale.

0-30 SMASH VINCENTE DI NOLE! Il serbo sale in cattedra nei pressi della rete e chiude a volo.

0-15 CHE ROVESCIO DIAGONALE DI DJOKOVIC! Il serbo vince il confronto dopo il rovescio lungolinea di Nadal.

3-2 Nole conduce il secondo parziale.

40-15 In rovescio il rovescio lungolinea in contropiede di Nadal.

30-15 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di Nole.

30-0 Scappa via il rovescio di Nadal.

15-0 Buona prima del serbo.

2-2 Si salva Nadal che stabilisce di nuovo l’equilibrio a Parigi.

40-30 Servizio e smash a rimbalzo di Nadal.

30-30 Risposta profonda di Djokovic che mette in difficoltà Nadal.

30-15 Servizio e diritto di Nadal.

15-15 Scappa via la risposta di Nole.

0-15 Lungo il diritto dal centro del campo di Nadal.

2-1 CONTROBREAK A ZERO DI NADAL!!!! Lo spagnolo piazza il vincente di diritto lungolinea.

0-40 TRE PALLE BREAK NADAL! Brutto errore in uscita dal servizio di Djokovic.

0-30 Altro diritto potente di Nadal dal centro del campo.

0-15 Gran risposta di Nadal di diritto.

2-0 BREAK DJOKOVIC!!!! Scappa via il diritto dal centro del campo di Nadal.

15-40 PALLA CORTA PAZZESCA DI NADAL NELL’INDIETREGGIARE!

0-40 TRE PALLE BREAK DJOKOVIC! Altro errore di Nadal che non ha vinto punti nel secondo parziale.

0-30 Nole accorcia la sua posizione nei pressi della riga: errore di Nadal che deve variare di più.

0-15 In crescita Djokovic in risposta: Nadal in difficoltà da fondocampo.

1-0 Servizio a zero del #1 al mondo.

40-0 Qualche errore di troppo di Nadal in risposta.

30-0 Nole chiama a rete Nadal che non viene aiutato dal nastro e poi chiude con la volée di diritto.

15-0 Risposta lunga di Nadal.

INIZIO SECONDO SET

20.10 Rafael Nadal vince il primo set per 6 giochi a 3 al termine di un parziale di quasi un’ora di gioco. Lo spagnolo vola via sul 5-0, non chiude per ben 6 volte il parziale ma alla fine Nole cede. Djokovic ha cominciato a rilento ma gli ultimi game hanno evidenziato una parziale ripresa.

FINE PRIMO SET

3-6 PRIMO SET NADAL! Al settimo tentativo lo spagnolo vince il parziale.

AD-40 Scappa via la risposta del serbo.

40-40 DIRITTO IN RETE DI NADAL!!!! Altro errore dello spagnolo.

40-30 LOB LUNGO DI NADAL!!! Game infinito.

40-15 Nole intercetta il diritto profondo di Nadal: il serbo resta attaccato al set.

40-0 TRE SET POINT NADAL! LOB PAZZESCO DELLO SPAGNOLO

30-0 Scappa via la risposta di Nole.

15-0 Nadal vince il confronto con il diritto lungolinea.

3-5 Djokovic riprende confidenza con i colpi in profondità e conferma il break.

AD-40 Servizio e diritto di Nole che poi chiude lungolinea.

40-40 Nole attacca con lo schiaffo a volo di diritto e chiude con lo smash.

30-40 TERZO SET POINT NADAL! Gran diagonale di rovescio dello spagnolo.

30-30 Ace di Djokovic.

15-30 Rovescio di approccio di Nole che poi chiude con il diritto a sventaglio.

0-30 Gran rovescio di Nadal sull’attacco diagonale del serbo.

0-15 Gioca corto Nole in uscita dal servizio dopo la risposta profonda di Nadal.

2-5 BREAK DJOKOVIC! Doppio fallo di Nadal che non chiude sull’unico set point a disposizione.

40-AD PALLA BREAK NOLE! Errore di Nadal nei pressi della rete.

40-40 Gran rovescio in risposta di Nole.

AD-40 CHE PUNTO DI NADAL!!!! SMASH PAZZESCO ALL’INDIETRO

40-40 Smash vincente di Djokovic che sale in cattedra dopo la palla corta di Nadal.

AD-40 Servizio e diritto di Nadal.

40-40 Scappa via la risposta del serbo.

30-40 Servizio e contropiede vincente del #3 al mondo.

15-40 DUE PALLE BREAK DJOKOVIC! Gran palla corta del serbo.

15-30 Diritto stretto sul nastro di Djokovic.

0-30 Male in uscita dal servizio Nadal: primo momento di difficoltà.

0-15 Risposta profonda del serbo con il diritto.

1-5 Primo game di Djokovic nel primo set ma Nadal può servire per il parziale.

40-30 Gran diritto dello spagnolo in risposta.

40-15 Scappa via la risposta di Nadal.

30-15 Gran rovescio diagonale dal centro del campo di Djokovic.

15-15 Risposta lunga dell’iberico.

0-15 Ennesima smorzata letta da Nadal che piazza la contro smorzata.

0-5 Nadal è un rullo compressore: confermato il break.

40-30 Risposta profonda del serbo e Nadal in ritardo in uscita dal servizio.

40-15 Scappa via il rovescio di Djokovic che non trova continuità.

30-15 Secondo doppio fallo dell’iberico.

30-0 Gran prima dello spagnolo.

15-0 Nole prova a salire in risposta ma scappa via il diritto.

0-4 DOPPIO BREAK NADAL! Pessimo inizio del serbo che soccombe sotto i colpi dello spagnolo.

15-40 DUE PALLE BREAK NADAL! Compassato e lento Djokovic in uscita dal servizio.

15-30 Di poco largo il diritto di Nadal nello scambio imposto da Djokovic.

0-30 Gran risposta profonda di Nadal: lento Djokovic in uscita dal servizio.

0-15 Brutto diritto in uscita dal servizio di Nole.

0-3 Servizio a zero e break confermato dallo spagnolo.

40-0 Ace esterno dell’iberico.

30-0 NADAL DANZA IN CAMPO! Rovescio a tagliare il campo e smorzata di diritto vincente.

15-0 Servizio e diritto diagonale dell’iberico.

0-2 BREAK NADAL!!!! Lo spagnolo rimonta nel game, recupera due smash e passa l’avversario dopo la volée corta del serbo.

40-AD PALLA BREAK NADAL! Djokovic è prevedibile con la palla corta e Nadal trova il passante di diritto.

40-40 Diritto lungolinea vincente di Nadal dopo la profondità diagonale.

AD-40 Bravissimo Djokovic a comandare lo scambio con il diritto e chiudere con la volée di diritto.

40-40 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di Nole.

40-30 Vincente di diritto lungolinea dello spagnolo.

40-15 Scappa via il diritto in recupero di Nadal.

30-15 Fortunato Djokovic con il diritto a sventaglio accompagnato dal nastro.

15-15 Doppio fallo del serbo.

15-0 Gran rovescio diagonale di Djokovic sulla riga dopo la profondità di Nadal.

0-1 Dopo 10 minuti, Nadal vince il primo game del match annullando due palle break.

AD-40 CHE ERRORE DI DJOKOVIC! Il serbo piazza la smorzata, poi scaccia via Nadal con il lob ma l’iberico trova un lob incredibile e Nole sbaglia lo smash dal centro del campo.

40-40 Primo doppio fallo dell’iberico.

AD-40 Contropiede vincente di diritto diagonale dello spagnolo.

40-40 Altra prima centrale potente di Nadal.

40-AD ALTRA CHANCE NOLE! Nadal prova a variare ma Djokovic trova un gran diritto lungolinea.

40-40 Ace esterno pazzesco di Nadal.

30-40 PALLA BREAK DJOKOVIC! Il serbo gioca profondo e Nadal va in difficoltà con il diritto.

30-30 Gran rovescio diagonale di Djokovic.

30-15 RECUPERO DI NADAL! Nole chiama a rete l’avversario, piazza il lob ma sulla seconda volée difensiva va lungo.

15-15 Prima centrale di Nadal.

0-15 Il primo scambio è del serbo che muove il gioco da fondocampo.

0-0 Si comincia a Parigi! Batte Nadal.

INIZIO PRIMO SET

19.07 Tutto è pronto! Nole vuole la rivincita dopo le ultime sconfitte, Nadal vuole confermarsi il Re parigino.

19.06 L’ultimo confronto a Parigi è avvenuto lo scorso autunno con la vittoria dello spagnolo per 6-0 6-2 7-5. 40esima semifinale Slam per Nole, 35esima per lo spagnolo.

19.04 Comincia il riscaldamento sul campo principale parigino!

19.03 Tornando al discorso classifica, il greco ha già piazzato il best ranking come #4 al mondo e in caso di successo in finale entrerebbe in top3 consolidando la vetta nella Race. Nadal in caso di vittoria oggi salirebbe al terzo posto nella corsa verso Torino.

19.01 Giocatori nel tunnel!

18.59 Partita fondamentale per l’iberico che deve difendere il successo e i punti del 2020 per rincorrere Daniil Medvedev. Inoltre deve guardarsi le spalle dall’arrivo di Stefanos Tsitsipas.

18.57 Percorso immacolato per Rafael Nadal sino ai quarti di finale quando ha perso l’unico set sin qui contro Diego Schwartzman. Lo spagnolo poi ha dominato tutti gli avversari, ovvero Alexei Popyrin, Richard Gasquet, Cameron Norrie e Jannik Sinner.

18.55 Tutto facile nei primi turni per il #1 al mondo e #2 della Race che proverà a consolidare le posizioni in attesa di un ipotetico scontro contro il greco. Il serbo ha schiantato nei primi turni Tennys Sandgren, Pablo Cuevas e Ricardas Berankis.

18.53 Il serbo è reduce da due battaglie contro gli azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, gli unici ad avergli portato via set, in totale tre parziali con i due tie-break persi contro il carrarese e i quattro set giocati contro il romano.

18.51 Di contro Novak Djokovic vuole conquistare la sesta finale parigina dopo la sconfitta patita lo scorso anno contro il Re della terra rossa e l’unico successo del 2016.

18.49 Rafael Nadal vuole superare Roger Federer e i suoi 20 Slam: lo spagnolo in caso di vittoria conquisterebbe per la 14esima volta la finale parigina e in generale la 29esima finale in un Major.

18.47 Nono confronto a Parigi e sesta semifinale Slam: conduce l’iberico 7-1 sotto la Tour Eiffel 4-1 nei penultimi atti Major. In palio c’è la finale contro Stefanos Tsitsipas, per la prima volta in un ultimo atto Major.

18.45 Cinquantottesima sfida di sempre tra i due giocatori a livello ATP: il serbo conduce 29 a 28 nei confronti. L’ultimo match che hanno giocato contro è stato nell’atto conclusivo dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la decima vittoria italiana dello spagnolo.

18.43 A breve dunque l’ingresso in campo di Novak Djokovic e Rafael Nadal, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Il match era in programma come seconda partita giornaliera e non prima delle ore 17.30 italiane sul Court Philippe-Chatrier di Parigi dello Stade de Roland Garros.

18.41 È Stefanos Tsitsipas il primo finalista del Roland Garros 2021! Il greco rischia facendosi rimontare di due set e facendosi annullare vari match point ma vince 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 contro Alexander Zverev!

17.53 Prima semifinale infinita al Roland Garros! Sascha Zverev ha vinto il quarto set ancora per 6 giochi a 4: il primo finalista si decreterà al quinto set.

17.11 Alexander Zverev prolunga la prima semifinale del Roland Garros 2021! Il tedesco vince il terzo set per 6 giochi a 4 ma deve rincorrere nel computo totale nei set. Restate con noi!

17.03 Il greco è avanti due set a zero ma rincorre nel terzo parziale: l’ellenico ha vinto i primi due parziali per 6 giochi a 3 mentre ora il tedesco conduce per 5 giochi a 3.

17.02 Il 58° confronto tra i due fenomeni del tennis è in programma come seconda sfida sul Court Philippe-Chatrier non prima delle 17.30 ma Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas sono ancora in campo.

17.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Cinquantottesima sfida di sempre tra i due giocatori a livello ATP: il serbo conduce 29 a 28 nei confronti. L’ultimo match che hanno giocato contro è stato nell’atto conclusivo dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la decima vittoria italiana dello spagnolo. Nono confronto a Parigi e sesta semifinale Slam: conduce l’iberico 7-1 sotto la Tour Eiffel 4-1 nei penultimi atti Major.

Novak Djokovic vuole conquistare la sesta finale parigina dopo la sconfitta patita lo scorso anno contro il Re della terra rossa e l’unico successo del 2016. Il serbo è reduce da due battaglie contro gli azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, gli unici ad avergli portato via set, in totale tre parziali. Il #1 al mondo ha schiantato nei primi turni Tennys Sandgren, Pablo Cuevas e Ricardas Berankis. Il classe 1987 vuole consolidare la prima posizione nel ranking e tallonare Stefanos Tsitsipas nella Race verso Torino.

Rafael Nadal vuole superare Roger Federer e i suoi 20 Slam: lo spagnolo in caso di vittoria conquisterebbe per la 14esima volta la finale parigina e in generale la 29esima finale in un Major. Il classe 1986 insegue la top3 nella Race mentre deve guardarsi le spalle nella generale dagli altri due semifinalisti Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. L’iberico sembra imbattibile e ha perso l’unico parziale contro Diego Schwartzman ai quarti di finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come seconda partita giornaliera e non prima delle ore 17.30 italiane sul Court Philippe-Chatrier di Parigi dello Stade de Roland Garros, campo su cui giocheranno alle 14.50 Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas per la prima semifinale. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go. Buon divertimento!

Foto: La Presse – AP Photo/Michel Euler