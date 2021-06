Novak Djokovic compie una grandissima impresa e vola in finale al Roland Garros 2021, battendo per la seconda volta in carriera Rafael Nadal sul campo Philippe Chatrier di Parigi (dopo i quarti di finale del 2015). Il n.1 al mondo si è imposto al termine di una battaglia durissima, durata 4 ore e 13 minuti e conclusasi in favore del serbo con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 6-2.

“È un privilegio per me essere su questo campo insieme a Rafa, in questa partita incredibile. È sicuramente il miglior match che io abbia mai giocato qui a Parigi, inoltre è stata la partita con l’atmosfera migliore per entrambi. Tifosi molto corretti, grande tifo. Ci hanno dato tanta energia, fantastici“, dichiara Nole al termine dell’incontro.

“Per battere Rafa qui devi giocare il tuo miglior tennis e questa sera l’ho fatto – prosegue il fuoriclasse nativo di Belgrado – È difficile trovare le parole giuste per esprimere quello che sto provando. È stato qualcosa di molto speciale per me. Sono molto felice di aver provato queste sensazioni“.

Domenica 13 giugno Djokovic sfiderà in finale il greco Stefanos Tsitsipas con l’obiettivo di conquistare per la seconda volta in carriera il Roland Garros.

Foto: Lapresse