A Parigi si è consumata una indelebile pagina di storia del tennis. Rafael Nadal l’invincibile, il padrone assoluto della terra rossa, capace di aggiudicarsi il Roland Garros addirittura per 13 volte in carriera, ha incassato la terza sconfitta in 16 anni, la seconda per mano di Novak Djokovic dopo quella del 2015.

Un risultato che, c’è da scommetterci, avrà strappato un sorriso a Roger Federer. Di cosa stiamo parlando? Dell’accesissima lotta per il titolo di giocatore più vincente di tutti i tempi nei tornei del Grande Slam. I tre tenori, a più riprese, hanno sostenuto di non badare troppo alle statistiche: dichiarazioni di pura facciata, perché tutti desiderano terminare la propria carriera in cima a quella classifica. Colui che ci riuscirà sarà ricordato per decenni come il tennista più vincente mai nato sul Pianeta Terra.

Attualmente la graduatoria dei pluri-vincitori dei tornei del Grande Slam è capeggiata a pari merito da Federer e Nadal a quota 20. L’elvetico temeva il sorpasso da parte dell’iberico, il quale tuttavia non è riuscito a capitalizzare il jolly dell’amata terra rossa parigina. A questo punto il sogno dello svizzero diventa quello di tornare leader in solitaria: per farlo dovrà chiaramente vincere Wimbledon tra un mese.

Attenzione però: Novak Djokovic si trova in terza posizione a sole due lunghezze dagli arci-rivali. Se dovesse vincere la finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, allora si porterebbe a -1 dalla coppia di testa, con la concreta chance di agganciare entrambi sull’erba londinese. Peraltro Djokovic è più giovane di un anno rispetto a Nadal e di sei rispetto a Federer: il dato anagrafico, alla lunga, potrebbe fare la differenza. Ammesso che il dominio dei Big Three sia realmente destinato a perdurare a lungo. La nuova generazione dei Tsitsipas, Medvedev, Zverev e Thiem potrebbe scompaginare i piani e condizionare la bagarre per la classifica degli Slam. Magari già dalla prossima domenica. E chissà che a Federer non possa arrivare un nuovo ed inatteso regalo dalla Grecia…

LA CLASSIFICA DEI TENNISTI PIU’ VINCENTI NEI TORNEI DEL GRANDE SLAM

1) Roger Federer 20 (6 Australian Open, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon, 5 US Open)

1) Rafael Nadal 20 (1 Australian Open, 13 Roland Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open)

3) Novak Djokovic 18 (9 Australian Open, 1 Roland Garros, 5 Wimbledon, 3 US Open)

4) Pete Sampras 14 (2 Australian Open, 0 Roland Garros, 7 Wimbledon, 5 US Open)

5) Roy Emerson 12 (6 Australian Open, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open)

Foto: Lapresse