LIVE Djokovic-Nadal, Roland Garros 2021 in DIRETTA: chi vince alzerà il trofeo?

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, sfida valida per la seconda semifinale del torneo singolare maschile del Roland Garros 2021. Cinquantottesima sfida di sempre tra i due giocatori a livello ATP: il serbo conduce 29 a 28 nei confronti. L’ultimo match che hanno giocato contro è stato nell’atto conclusivo dell’ATP 1000 di Roma 2021 con la decima vittoria italiana dello spagnolo. Nono confronto a Parigi e sesta semifinale Slam: conduce l’iberico 7-1 sotto la Tour Eiffel 4-1 nei penultimi atti Major.

Novak Djokovic vuole conquistare la sesta finale parigina dopo la sconfitta patita lo scorso anno contro il Re della terra rossa e l’unico successo del 2016. Il serbo è reduce da due battaglie contro gli azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, gli unici ad avergli portato via set, in totale tre parziali. Il #1 al mondo ha schiantato nei primi turni Tennys Sandgren, Pablo Cuevas e Ricardas Berankis. Il classe 1987 vuole consolidare la prima posizione nel ranking e tallonare Stefanos Tsitsipas nella Race verso Torino.

Rafael Nadal vuole superare Roger Federer e i suoi 20 Slam: lo spagnolo in caso di vittoria conquisterebbe per la 14esima volta la finale parigina e in generale la 29esima finale in un Major. Il classe 1986 insegue la top3 nella Race mentre deve guardarsi le spalle nella generale dagli altri due semifinalisti Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas. L’iberico sembra imbattibile e ha perso l’unico parziale contro Diego Schwartzman ai quarti di finale.

Il match è in programma come seconda partita giornaliera e non prima delle ore 17.30 italiane sul Court Philippe-Chatrier di Parigi dello Stade de Roland Garros, campo su sui giocheranno alle 14.50 Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas per la prima semifinale. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go.

Foto: La Presse – AP Photo/Michel Euler