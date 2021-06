Roland Garros 2021: Nadal lascia un set a Schwartzman, ma poi conquista la semifinale

Il primo set del torneo perso, ma il biglietto per la semifinale in tasca. Rafael Nadal porta a 105 le sue vittorie al Roland Garros, superando in quattro set l’argentino Diego Schwartzman con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 6-0 dopo due ore e quarantotto minuti di gioco. Non succedeva dalla finale del 2019 che un avversario riuscisse a strappare un set allo spagnolo ed anche per questo motivo vanno dati i meriti a Schwartzman, poi crollato fisicamente e mentalmente nel quarto parziale.

È un inizio di partita dove Schwartzman riesce a restare attaccato allo spagnolo, annullando anche due palle break nel quarto game. Il break per Nadal, però, arriva nel sesto gioco e il numero tre del mondo sale a condurre sul 4-2. Schwartzman non molla e trova l’immediato controbreak, che sembra rimetterlo in gioco per il primo set. Nadal, però, è perfetto nel game successivo in risposta ed ottiene il break, chiudendo poi il set per 6-3.

Nonostante il set perso, Schwrtzman parte fortissimo nella seconda frazione e scappa sul 3-0. Nadal replica e pareggia i conti, vincendo i tre game successivi. L’argentino, però, gioca bene e addirittura meglio dello spagnolo, guadagnandosi il break nel decimo game, che lo porta a conquistare il set per 6-4 e a rimettere in parità il match.

Anche nel terzo set l’equilibrio prosegue. Nadal alza il livello, ma Schwrtzman restiste colpo su colpo, anche se non riesce a procurarsi occasioni di break. E’ invece il tredici volte campione del Roland Garros a strappare la battuta all’argentino nel nono game. Set vinto dallo spagnolo per 6-4 e partita che prende una chiara direzione.

Nadal inserisce il pilota automatico, mentre Schwrtzman non ha più energie per stare a battagliare con il maiorchino. Il quarto set è un monologo dello spagnolo, che rifila un 6-0 ad un avversario ormai svuotato e sparito dal campo. Non prima delle ore 20.00 comincerà l’ultimo quarto di finale, quello che consegnerà il prossimo rivale a Nadal. In campo scenderanno Novak Djokovic e Matteo Berrettini, con il tennista romano che cercherà la straordinaria impresa contro il numero uno del mondo.

Foto: Lapresse