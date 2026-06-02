La profondità del tennis italiano: il mazziere toglie la coppia d’assi e si cala il tris di fanti al Roland Garros

Il Roland Garros 2026 è un altro torneo da ricordare per il tennis maschile italiano. Non tanto, o non soltanto, per i risultati ottenuti, quanto per il messaggio che questi risultati trasmettono. Per anni il movimento tricolore ha inseguito il sogno di avere un campione capace di competere stabilmente ai massimi livelli; oggi, invece, la vera forza del movimento risiede nella sua profondità.

Paradossalmente, la dimostrazione più evidente è arrivata proprio nel momento di maggiore difficoltà. Alla vigilia del torneo, infatti, l’Italia aveva perso prima Lorenzo Musetti, semifinalista a Parigi nel 2025, poi la clamorosa eliminazione del numero uno del mondo Jannik Sinner, indicato da molti come il principale favorito per il titolo. In passato, un doppio colpo del genere avrebbe probabilmente ridimensionato le ambizioni azzurre. Oggi, invece, ha prodotto l’effetto opposto.

La delusione per l’uscita di scena del leader del ranking ATP si è trasformata in uno stimolo collettivo. Senza il suo punto di riferimento, il gruppo nostrano ha risposto presente. E lo ha fatto attraverso la straordinaria cavalcata di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, capaci di raggiungere contemporaneamente i quarti di finale del Roland Garros. Un risultato storico: mai prima d’ora tre italiani erano approdati insieme ai quarti di finale dello stesso torneo dello Slam.

Il dato assume un valore ancora maggiore se inserito in una prospettiva più ampia. Non si tratta di un exploit isolato, ma del punto più alto di una crescita costante. Negli ultimi dieci tornei dello Slam, almeno un tennista italiano ha sempre raggiunto i quarti. Una continuità che certifica la maturità di un movimento ormai stabilmente inserito nell’élite mondiale.

I protagonisti di questa impresa rappresentano inoltre tre storie diverse e complementari. Flavio Cobolli, a soli ventiquattro anni, continua una crescita impressionante che lo ha portato a raggiungere i quarti in due Slam differenti e a proiettarsi stabilmente verso le prime posizioni della classifica mondiale. Matteo Arnaldi, venticinquenne, ha confermato ancora una volta le proprie qualità agonistiche e mentali, imponendosi in una maratona di oltre cinque ore contro Frances Tiafoe. Matteo Berrettini, dopo anni complicati a causa degli infortuni, ha invece dimostrato una resilienza straordinaria, tornando nei quarti di uno Slam quasi quattro anni dopo l’ultima volta e riaffermando il proprio valore assoluto.

La fotografia del presente è già eccezionale. Quella del futuro potrebbe esserlo ancora di più. Oggi l’Italia può vantare quattro giocatori tra i primi diciassette del ranking ATP: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Un dato che nessun’altra generazione italiana aveva mai prodotto con questa consistenza e che assume ulteriore significato osservando l’età dei protagonisti.

È proprio questo l’aspetto più interessante. Le grandi nazioni del tennis costruiscono il proprio successo sulla presenza simultanea di più giocatori in grado di competere ai vertici. L’effetto trascinamento è evidente. La presenza di un numero uno del mondo come Sinner ha certamente innalzato le ambizioni dell’intero sistema, ma il successo attuale non può essere spiegato soltanto attraverso il fenomeno altoatesino. Esiste una base tecnica, organizzativa e culturale molto più ampia. I risultati arrivano da giocatori con caratteristiche differenti, percorsi differenti e superfici preferite differenti. È il segnale più chiaro della solidità del movimento.