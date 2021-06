Classifica Matteo Berrettini, cosa serve per superare Federer al Roland Garros: proiezioni ranking ATP

Matteo Berrettini centra il suo obiettivo e in 1 ora e 59 minuti di gioco supera il n.94 del mondo Federico Coria e accede al 3° turno del Roland Garros 2021. Il romano (n.9 ATP) ha ben gestito il match e, mettendo tanto peso sulla sua palla, ha gestito con sufficiente agio lo scambio. Guardando alla classifica, dunque, l’azzurro si porta a 3855 punti, rimanendo sempre nella medesima posizione, immediatamente alle spalle dell’asso nativo di Basilea Roger Federer.

Che cosa dovrebbe fare Matteo per scavalcare il campione elvetico? In buona sostanza, l’azzurro dovrebbe arrivare fino in fondo allo Slam. Qualora l’elvetico, attualmente a quota 4930, dovesse vincere nel secondo turno contro il croato Marin Cilic, salirebbe a 4975, con l’italiano che sarebbe costretto a vincere il torneo per scavalcarlo (5765 punti). In caso invece di sconfitta del rossocrociato, “basterebbe” raggiungere l’ultimo atto.

Il percorso però che attende Berrettini non è affatto semplice. Nel prossimo round se la vedrà con il vincente della sfida tra il il coreano Kwon Soon-woo (n.91 ATP) o l’altoatesino Andreas Seppi (n.98 del ranking). In caso di vittoria e di ottavi di finale centrati (3945 punti) il nome del prossimo avversario potrebbe essere proprio Federer. Riuscisse il nostro portacolori a battere il “Maestro” svizzero, si porterebbe a 4125 punti e il nome dell’avversario sarebbe con ogni probabilità Novak Djokovic (n.1 del ranking).

Non c’è bisogno di dire che per battere Nole servirebbe una vera e propria impresa. In caso di riscontro positivo, Berrettini salirebbe a 4485 punti e potrebbe incontrare nientepopodimeno che il 13 volte vincitore del torneo Rafael Nadal (n.3 ATP). Descrivere questo scontro come molto impegnativo è quasi un eufemismo.

A chiosa di quest’avventura, il nome di un possibile avversario in Finale (4965 punti) è quello del greco Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo), che Berrettini ha già incontrato nel recente torneo di Roma (sconfitta in due set). Il successo varrebbe 5765 punti e l’ottava posizione virtuale.

PROIEZIONI IN CLASSIFICA DI MATTEO BERRETTINI

Punti con il passaggio al terzo turno: 3855, 9° posto virtuale.

Punti con il passaggio al quarto turno: 3945, 9° posto virtuale.

Punti dopo il passaggi ai quarti: 4125, 9° posto virtuale.

Punti dopo il passaggio alle semifinali: 4485, 9° posto virtuale.

Punti dopo il passaggio in finale: 4965, 8° posto virtuale.

Punti vincendo il Roland Garros: 5765, 8° posto virtuale.

Foto: Oscar Barroso / LPS