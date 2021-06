DIRETTA F1, GP Francia 2021 LIVE: orario TV8 FP3 e qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Le Castellet i piloti e i team metteranno a punto le proprie monoposto per ottenere il meglio possibile.

Si prospetta un nuovo confronto tra Red Bull e Mercedes per la pole-position: l’olandese Max Verstappen ha lanciato il guanto di sfida alla coppia delle Frecce Nere nel corso delle prove libere del venerdì e non vuol cedere. Tuttavia, l’impressione è che le monoposto di Brackley siano maggiormente performanti su questo circuito e possano realisticamente fare la differenza.

E la Ferrari? Come era stato detto in sede di presentazione dagli stessi piloti della Rossa, su questa pista c’è stato un ritorno alla realtà. Dopo i riscontri roboanti di Monaco e in parte di Baku, con due pole-position consecutive firmate dal monegasco Charles Leclerc, in questo caso la SF21 offre meno chance per essere così competitivi. La monoposto di Maranello fatica lungo i curvoni veloci di questo tracciato e paga dazio in termini di potenza rispetto ai concorrenti. Il target dunque sarà quello della top-5.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1:cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Dalle 12.00 prenderà il via la FP3, mentre le qualifiche sono previste alle ore 15.00. Buon divertimento!

