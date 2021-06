F1, risultati FP1 GP Francia: Mercedes sugli scudi al Paul Ricard, 3° Verstappen. Lontane le Ferrari

Mercedes batte un colpo dopo due weekend difficili e firma un importante uno-due al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2021, settimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. Valtteri Bottas è stato il più rapido del lotto nella simulazione di qualifica su gomma rossa, fermando il cronometro in 1’33″448 e rifilando 335 millesimi al compagno di squadra Lewis Hamilton a parità di condizioni.

FP1 complicata al Paul Ricard in casa Red Bull ed in particolare per Max Verstappen, che ha faticato molto a trovare un buon feeling con la vettura in condizioni di pista sporca riuscendo comunque ad inserirsi in terza piazza a 432 millesimi dalla vetta a parità di mescola con le due Mercedes.

Quarta posizione a 0.745 dal leader per il messicano Sergio Perez, vincitore dell’ultimo GP in Azerbaijan, che ha però ottenuto il proprio miglior tempo con gomma dura senza riuscire a completare un time-attack pulito con la mescola più performante al volante della Red Bull.

Segnali molto positivi a Le Castellet per Alpine con il quinto posto del padrone di casa francese Esteban Ocon a 881 millesimi dalla vetta e con un buon margine di vantaggio sul resto del midfield, guidato dalla McLaren di Daniel Ricciardo a 1.196 da Bottas.

Gruppone molto ravvicinato in termini di distacchi, con una decina di piloti racchiusi in meno di 7 decimi dalla sesta alla sedicesima posizione di Carlos Sainz, autore di un testacoda che non gli ha consentito di effettuare un time-attack con la gomma soft. Fuori dalla top10 anche la Ferrari di Charles Leclerc, 11° a 1.502 dal best time della sessione a conferma delle difficoltà della SF21 sul tracciato permanente transalpino.

CLASSIFICA FP1 GP FRANCIA 2021 F1

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:33.448 24

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:33.783 +0.335s 21

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:33.880 +0.432s 23

4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:34.193 +0.745s 25

5 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:34.329 +0.881s 25

6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:34.644 +1.196s 24

7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:34.693 +1.245s 21

8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:34.699 +1.251s 20

9 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:34.707 +1.259s 21

10 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:34.847 +1.399s 22

11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.950 +1.502s 24

12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.116 +1.668s 23

13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.135 +1.687s 20

14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.275 +1.827s 23

15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.289 +1.841s 16

16 55 Carlos Sainz FERRARI 1:35.342 +1.894s 24

17 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.612 +2.164s 22

18 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:36.651 +3.203s 24

19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:37.329 +3.881s 14

20 45 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1:37.881 +4.433s 16

Foto: Lapresse