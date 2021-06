Europei di basket femminile 2021, esordio europeo amaro per l’Italia: le azzurre accarezzano il sogno di fare l’impresa e battere la Serbia, una delle favorite del torneo. Zandalisini e compagne si arrendono solo al termine del primo tempo supplementare, col risultato di 86-81 in favore delle ragazze serbe.

Coach Lino Lardo analizza così la partita d’esordio dell’Italia nella rassegna continentale: “Congratulazioni alla Serbia ma anche alle mie giocatrici, per come hanno affrontato questa partita. La sconfitta brucia ma giocare alla pari contro uno squadrone come la Serbia deve darci ancora più fiducia. Ovviamente c’è delusione per come si è materializzata la sconfitta perché siamo arrivati a un passo dal successo ma usciamo dalla partita con orgoglio. Ora abbiamo poche ore per recuperare le energie, domani ci attende una sfida ancora più importante”.

Insieme a Coach Lardo, rilascia una breve dichiarazione anche Lorena Cubaj (9 i punti messi a referto stasera per lei): “Partita difficile, siamo dispiaciute per come è finita ma dobbiamo guardare avanti, siamo appena all’inizio del nostro Europeo”.

Credit: Ciamillo