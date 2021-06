LIVE Italia-Francia 3-2, Nations League volley in DIRETTA: vittoria di cuore degli azzurri, che restano in corsa per le semifinali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-12 E LA CHIUDE MICHELETTO!

14-12 Disastro della Francia in ricostruzione, bagher in rete di Boyer. Due match-point per l’Italia!

13-12 Primo tempo di Bultor. Time-out per l’Italia.

13-11 Recine passa in mezzo al muro, manteniamo un break di vantaggio!

12-11 Parallela indifendibile di Tillie.

12-10 Mani-out determinante di Recine.

11-10 Ancora Tillie, questa volta da posto quattro, bisogna essere più cinici in attacco.

11-9 Pipe di Tillie.

11-8 Nelli trova le mani alte di Clevenot!

10-8 Esce l’attacco di Nelli, attenzione. Time-out per l’Italia.

10-7 Parallela di Clevenot.

10-6 Micheletto commovente in seconda linea, poi ci pensa Nelli in attacco, punto che vale un macigno.

9-6 Diagonale profonda di Micheletto, attacco bellissimo.

8-6 Leggerezza di Nelli in difesa, peccato.

8-5 Pallonetto spinto di Micheletto, che elevazione!

7-5 Diagonale vincente di Boyer da seconda linea.

7-4 Scappa l’attacco di Tillie, break importantissimo.

6-4 Bellissimo primo tempo di Cortesia.

5-4 Pipe vincente di Clevenot.

5-3 Murone di Cortesia su Boyer!

4-3 Muro di Gueye su Recine, peccato, era una palla importante.

4-2 Ace con l’ausilio del nastro per Nelli!

3-2 Ricambia il favore Clevenot.

2-2 Scappa la battuta di Vitelli.

2-1 Diagonale mostruosa di Recine.

1-1 Primo tempo di Vitelli.

1-0 Si parte con un muro di Gueye su Nelli.

21-25 Boyer manda i suoi al tie-break.

21-24 Primo tempo di Cortesia.

20-24 Mani-out di Tillie, ma non è stato fischiato un clamoroso fallo di palleggio a Brizard.

20-23 Spallata di Boyer in diagonale.

20-22 Diagonale stretta pazzesca di Recine. Time-out per la Francia.

19-22 Gran difesa di Micheletto, poi ci pensa Nelli in attacco.

18-22 Non passa la battuta di Brizard.

17-22 Muro di Clevenot su Nelli.

17-21 Non passa la battuta di Micheletto.

17-20 Brizard prova la magia, ma palleggia direttamente in rete.

16-20 Finisce qui la serie al servizio di Bultor.

15-20 Primo tempo di Gueye. Entra Recine.

15-19 Pallonetto spinto di Clevenot, il set ci sta scappando via.

15-18 Ace di Bultor.

15-17 Pipe di Tillie.

15-16 Pallonetto spinto di Micheletto.

14-16 Diagonale profonda di Tillie.

14-15 Ricambia il favore Boyer.

13-15 Non passa la battuta di Bottolo.

13-14 Ricezione abbondante di Tillie, ne approfitta Cortesia.

12-14 Si fa perdonare immediatamente Bottolo, che trova una diagonale impressionante.

11-14 Bottolo forza troppo questa volta, peccato perchè avevamo avuto la palla del -1.

11-13 Murone di Cortesia su Boyer!

10-13 Diagonale stretta di Bottolo.

9-13 Ancora un primo tempo di Gueye.

9-12 Mani-out di Bottolo, che sblocca la situazione per i nostri.

8-12 Parallela di Boyer, siamo calati troppo d’intensità.

8-11 Scappa la ricezione di Bottolo, ne approfitta Gueye.

8-10 Gran primo tempo di Gueye.

8-9 Parallela piazzata senza rincorsa di Nelli, gran colpo.

7-9 Mani-out di Clevenot.

7-8 Ace di Bultor.

7-7 Boyer passa in diagonale da seconda linea.

7-6 Ace di Spirito!

6-6 Bordata paurosa di Nelli in parallela.

5-6 Primo tempo di Bultor.

5-5 Muroneeee di Micheletto su Boyer!

4-5 Pallonetto spinto di Tillie.

4-4 Esce di poco questa volta il suo servizio.

4-3 Ace di Bottolo!

3-3 Pipe indifendibile di Micheletto.

2-3 Purtroppo non passa la sua battuta.

2-2 Nelli non sbaglia più un colpo in attacco.

1-2 Gueye entra in campo e si sblocca al centro.

1-1 Non passa la battuta di Brizard.

1-0 Si riparte con un attacco vincente di Boyer.

25-20 Pallonetto di Bottolo, andiamo in vantaggio!

24-20 Bottolo regala quattro set-point all’Italia!

23-20 Murone di Mosca su Boyer!!!!!

22-20 Mani-out di Nelli!

21-20 Mani-out di Tillie da posto quattro.

21-19 Ancora una bordata di Nelli.

20-19 Male dai nove metri Vitelli..

20-18 Gran colpo di Nelli.

19-18 Primo tempo di Bultor.

19-17 Nelli ci mantiene in vantaggio.

18-17 Mani-out di Boyer, abbiamo allentato troppo la presa.

18-16 Bultor a segno dal centro.

18-15 Esce la battuta di Brizard.

17-15 Recine non ci sta capendo più nulla in attacco.

17-13 Non passa la battuta di Chinenyeze.

16-13 Doppio errore di Recine in attacco.

16-11 Scappa la ricezione di Micheletto, non bisogna calare d’intensità.

16-10 Muro di Brizard su Recine.

16-9 Scappa l’attacco di Clevenot.

15-9 Muro di Nelli su Boyer!

14-9 Esce la battuta di Tillie.

13-9 Boyer passa senza problemi da seconda linea.

13-8 Mani-out di Nelli da seconda linea.

12-8 Tillie gioca alto sulle mani del muro.

12-7 Diagonale nei due metri di Micheletto, wow.

11-7 Boyer riporta i suoi a -4.

11-6 Tillie sfonda sulle mani del muro di Spirito.

11-5 Diagonale profonda di Recine da posto quattro.

10-5 Finisce qui la serie al servizio di Nelli.

10-4 Pipe meravigliosa di Micheletto, voliamo a +6! Entra Tillie su Louati.

9-4 Cortesia mette giù una palla a filo rete!

8-4 Non passa la battuta di Toniutti.

7-4 Primo tempo di Bultor.

7-3 Ace di Mosca!

6-3 Magia di Nelli a due mani, ma come difendiamo bene!

5-3 Non passa la battuta di Micheletto.

5-2 Ancora una gran spallata di Recine!

4-2 Ottima diagonale di Nelli da posto quattro.

3-2 Passa in parallela Boyer.

3-1 Risponde da seconda linea Recine.

2-1 Pipe di Rossard indifendibile.

2-0 Muro di Spirito su Louati.

1-0 Si parte subito con uno scambio lungo, Micheletto la mette giù in attaco.

22-25 Invasione a rete di Vitelli, c’è tanto rammarico, perchè il set poteva essere riaperto.

22-24 Scappa la ricezione di Louati, Micheletto ne approfitta immediatamente.

21-24 Out il servizio di Boyer.

20-24 Louati regala quattro set-point ai suoi.

20-23 Disastro di Vitelli, che non mette giù una palla a filo rete, occasione sprecata.

20-22 Entra Pinali per il servizio.

20-22 Pipe stupenda di Bottolo.

19-22 Primo tempo di Bultor, ma noi continuiamo a battere sul libero.

19-21 Diagonale stretta pazzesca di Bottolo.

18-21 Confusione in seconda linea, primo tempo di Bultor e il set rischia di scapparci via.

18-20 Rossard tira un colpo profondo in posto uno. Dentro Bottolo su Recine.

18-19 Diagonale stretta meravigliosa di Nelli.

17-19 Non passa però la battuta di Vitelli.

17-18 Subito un ottimo primo tempo di Vitelli.

16-18 Boyer non sbaglia un colpo, stiamo facendo fatica a muro nel secondo set. Entra Vitelli su Mosca.

16-17 Out il servizio di Louati.

15-17 Pallonetto di Boyer, peccato perchè Micheletto aveva avuto la palla della parità.

15-16 Ottima diagonale di Nelli da seconda linea.

14-16 Bellissima sette di Chinenyeze.

14-15 Scappa la battuta di Bultor.

13-15 Mani-out di Boyer da posto due.

13-14 Disastro in ricostruzione della Francia, gli azzurri ringraziano.

12-14 Fortunato Rossard, il muro di Cortesia esce di centimetri.

12-13 Invasione a rete di Boyer.

11-13 Pipe vincente di Louati.

11-12 Apertura magnifica di Spirito, poi ci pensa Nelli in attacco.

10-12 Muro di Toniutti su Recine.

10-11 Out il servizio di Louati.

9-11 Micheletto prova a lavorare un colpo, ma purtroppo la palla esce.

9-10 Si ferma in rete la battuta di Boyer.

8-10 Muro di Chinenyeze su Mosca.

8-9 Male Cortesia dai nove metri.

8-8 Difesa magistrale di Recine, poi ci pensa Micheletto con uno dei suoi pallonetti a due mani.

7-8 Ricambia il favore Bultor.

6-8 Scappa il servizio di Recine.

6-7 Primo tempo appoggiato di Cortesia, ottima giocata.

5-7 Parallala di Boyer, che gioca di polso contro il muro a uno di Spirito.

5-6 Non passa la battuta di Toniutti.

4-6 Mani-out di Rossard, ma che difesa di Grebennikov.

4-5 Recine sblocca la situazione per i suoi.

3-5 Boyer a segno da seconda linea.

3-4 Rossard la chiude di seconda intenzione e mette fine ad uno degli scambi più lunghi del match.

3-3 Pallonetto spinto di Rossard, che approfitta del muro staccato di Mosca.

3-2 Mani-out di Micheletto da posto due.

2-2 Non passa la battuta di Spirito.

2-1 Invasione a rete di Louati.

1-1 Movimento armonioso di Nelli, che trova un bel mani-out.

0-1 Si riparte con una parallela di Louati.

25-19 Spirito, con il terzo muro del set, regala il primo set ad un’Italia emozionante!

24-19 Mani-out di Boyer da posto quattro, all’Italia restano 5 set-point.

24-18 Spirito serve una pipe deliziosa a Recine, Francesco non sbaglia!

23-18 Boyer gioca sulle mani alte del muro di Micheletto, bisogna cambiare immediatamente palla.

23-17 E ancora Spirito, sempre su Rossard!!!

22-17 Muroooooo pauroso di Spirito su Rossard, voliamo a +5!

21-17 Ace di Recine!

20-17 Invasione a rete di Toniutti.

19-17 Ace di Chinenyeze.

19-16 La battuta di Nelli esce di un soffio.

19-15 Gran parallela di Recine.

18-15 Si fa perdonare immediatamente Chinenyeze.

18-14 Muro di Cortesia su Chinenyeze! Time-out per coach Tillie.

17-14 Ancora un grande attacco dal centro da parte di Mosca.

16-14 Diagonale nei tre metri di Louati.

16-13 Boyer non trova le mani del muro di Recine, andiamo al secondo time-out tecnico avanti di 3.

15-13 Bel primo tempo di Mosca, ricezione impeccabile di Balaso.

14-13 Male dai nove metri anche Spirito.

14-12 Finisce immediatamente la serie al servizio di Rossard.

13-12 Scappa la ricezione di Micheletto, ne approfitta Louati.

13-11 Boyer sblocca la situazione per i suoi.

13-10 Mani-out di Nelli, ma il nostro sistema muro-difesa sta lavorando alla perfezione.

12-10 Ace di Cortesia! Time-out discrezionale per la Francia.

11-10 Rossard prende l’asta da posto due, passiamo in vantaggio!

10-10 Murone di Micheletto su Rossard, torniamo in parità e Micheletto cresce partita, dopo partita.

9-10 Esce il primo tempo di Bultor.

8-10 Parallela imbarazzante di Micheletto, colpo spaventoso!

7-10 A segno dal centro Cortesia.

6-10 La palla di Toniutti ha una bella energia, poi ci pensa Rossard in attacco.

6-8 Pallonetto di seconda intenzione per Spirito.

5-8 Esce l’attacco di Nelli, francesi avanti di tre al primo time-out tecnico.

5-7 Non passa la battuta di Louati.

4-7 Boyer passa in mezzo al muro da seconda linea.

4-6 Diagonale profonda di Nelli da posto due.

3-6 Fallo di trattenuta per Nelli, che non ha avuto i riflessi giusti per tirare su questa palla.

3-5 Scappa la battuta del centrale francese.

2-5 Spallata impressionante di Bultor.

2-4 Micheletto tira giù una bomba, approfittando del fatto che i francesi hanno deciso di non saltare a muro.

1-4 Scappa il primo tempo di Mosca, che va sempre tanta fatica in attacco.

1-3 Questa volta arriva una diagonale pazzesca da parte di Boyer.

1-2 Parallela corta di Boyer, colpo piazzato per l’opposto francese.

1-1 Gran primo tempo di Bultor.

1-0 Si parte subito con un pallonetto a due mani di Micheletto.

19:28 L’Italia risponde con: Micheletto, Spirito, Recine, Cortesia, Mosca, Balaso e Nelli.

19:27 Questo il sestetto della Francia: Chinenyeze, Toniutti, Boyer, Rossard, Louati, Grebennikov e Bultor.

19:24 La Francia sta facendo un buon torneo, anche se ha perso punti qua e là, Ngapeth e compagni vengono da una bella vittoria contro gli Stati Uniti (3-1), grazie alla quale sono risaliti fino alla terza posizione.

19:21 L’Italia viene da una vittoria estremamente convincente contro l’Olanda (3-1), grazie a questo successo gli azzurri sono risaliti fino al decimo posto in classifica (prima della giornata di oggi).

19:18 Sfida importante e sulla carta proibitiva quella che stasera si troveranno ad affrontare i nostri azzurri.

19:15 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per a dodicesima giornata della VNL maschile 2021.14

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per a dodicesima giornata della VNL maschile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 27 giugno. Dopo un inizio di torneo molto complesso, gli azzurri hanno decisamente cambiato marcia e stanno pian piano scalando la classifica, va rimarcato come la nostra Nazionale si presenti a questo appuntamento con una schiera di giovani pronti per fare esperienza, con l’obiettivo di dare buone impressioni per guadagnarsi un posto nella squadra olimpica, arricchita da qualche veterano con svariate esperienze azzurre alle spalle.

Gli azzurri ieri hanno trovato una delle vittorie più convincenti di tutto il torneo: Sbertoli e compagni hanno superato 3-1 l’Olanda con un match estremamente convincente. I ragazzi di coach Valentini occupano al momento la decima posizione in classifica con 5 vittorie e 14 punti all’attivo, l’obiettivo, obiettivamente difficile da raggiungere, è quelli di risalire almeno al quarto posto per agguantare la semifinale, matematicamente si può ancora fare, ma servirebbe un rush finale da urlo. La Francia sta facendo un buon torneo, anche se ha perso punti qua e là, Ngapeth e compagni vengono da una bella vittoria contro gli Stati Uniti (3-1), grazie alla quale sono risaliti fino alla terza posizione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la dodicesima giornata della VNL maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:30, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 19:00!

