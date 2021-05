Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Yiwen Chen la migliore nella semifinale dal trampolino 3m priva delle azzurre

Va in archivio la semifinale femminile dal trampolino 3 metri, valida per la Coppa del Mondo 2021 a Tokyo. Come da pronostico, troviamo la Cina al comando e nel caso specifico ci si riferisce a Yiwen Chen che con il punteggio di 385.10 ha preceduto l’americana Sarah Bacon (344.50) e la canadese Jennifer Abel (335.40), storica rivale di Tania Cagnotto.

Chen ha ottenuto grandi punteggi nelle cinque rotazioni, raggiungendo quota 80.60 nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, conquistando una serie di 8.5 e dei 9.0. Bene comunque la statunitense Bacon che, dopo aver staccato il biglietto per i Giochi Olimpici di Tokyo grazie al piazzamento delle eliminatorie, ha confermato la sua ottima condizione, ottenendo 77.50 con il medesimo tuffo della cinese.

Da notare lo zero ottenuto dall’altra cinese in gara Yani Chang nell’ultimo tuffo: l’asiatica, seconda fino a quel momento, non ha raccolto nulla con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, precipitando in graduatoria al decimo posto. Avrà modo di rifarsi in finale.

Una gara che non ha visto sul trampolino Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, out dalla top-18 qualificante per la semifinale e speranzose di poter comunque essere parte delle Olimpiadi, in attesa di sapere se i sette slot rimanenti potranno essere disponibili o meno. Tutto dipenderà dalle decisioni dei singoli comitati nazionali dei Paesi già qualificati in fatto di iscrizioni nelle prove individuali e syncro.

Foto: Shutterstock