Tennis: Serena e Venus Williams wild card al WTA 250 di Parma

Con un tweet lanciato poche decine di minuti fa, la MEF Tennis Events, che organizza il WTA 250 e l’ATP 250 di Parma (che si giocano in settimane consecutive prima del Roland Garros), ha annunciato di aver messo a segno un colpo importantissimo per l’evento femminile: Serena e Venus Williams saranno wild card.

Senza dubbio la mossa delle celebri sorelle americane è legata alla scarsità di match sul rosso fino ad ora, e dunque a una necessità di metterne sulle gambe prima del Roland Garros. Serena, che non giocava dalla semifinale degli Australian Open persa contro la giapponese Naomi Osaka, è stata sconfitta nel pomeriggio dall’argentina Nadia Podoroska in due set, mentre Venus, inizialmente iscritta per mezzo di una wild card, non è scesa in campo, mantenendo come ultimo match disputato quello con la connazionale Jennifer Brady a Madrid.

Il torneo di Parma si trasforma così in una specie di ritrovo americano, perché sono iscritte anche Madison Keys, Alison Riske, Jessica Pegula, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Sloane Stephens e Bernarda Pera, con Lauren Davis molto vicina a entrare al pari di Christina McHale.

In tabellone principale anche Camila Giorgi, entrata come terza alternate dopo alcune cancellazioni (tra cui quella della canadese Bianca Andreescu). Restano da verificare i nomi delle rimanenti wild card che l’organizzazione ha a disposizione. Ci sarà nella stessa settimana un altro WTA a Belgrado, nel quale testa di serie numero 1 sarà l’olandese Kiki Bertens.

Foto: LaPresse