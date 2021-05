Sport in tv oggi (sabato 8 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 8 maggio 2021, saranno di scena diversi sport: il calcio con la Serie A, il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con i tornei ATP e WTA di Madrid e le qualificazioni di Roma, i motori con le prove libere e le qualifiche ufficiali della F1, la lotta greco-romana ed il taekwondo con i Preolimpici.

SPORT IN TV SABATO 8 MAGGIO: ORARI E PROGRAMMA COMPLETO

08.00 Taekwondo, Preolimpico Sofia: sedicesimi ed ottavi M-68, M+80, W-57, W+67 – Youtube reStrike IVR

09.00 Lotta, Preolimpico Sofia: qualificazioni greco-romana – uww.org

10.05 Canoa slalom, Europei: semifinali K1 femminile

11.15 Canoa slalom, Europei: semifinali K1 maschile

12.00 F1, GP Spagna: prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV

14.00 Ciclismo, Giro d’Italia 2021: 1a tappa, crono Torino-Torino – Rai2, Eurosport1, RaiPlay, EurosportPlayer, discovery+

14.00 Taekwondo, Preolimpico Sofia: quarti M-68, M+80, W-57, W+67 – Youtube reStrike IVR

14.07 Canoa slalom, Europei: finali K1 femminile – RaiSport+HD, RaiPlay

14.41 Canoa slalom, Europei: finali K1 maschile- RaiSport+HD, RaiPlay

15.00 Calcio, Serie A: Spezia-Napoli – Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go, Now TV

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Bologna – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

15.00 F1, GP Spagna: qualifiche – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, SkyGo e NowTV, TV8 e tv8.it

15.45 Lotta, Preolimpico Sofia: finali lotta femminile – uww.org

16.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: 1a semifinale Zverev-Thiem – Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV

16.30 Taekwondo, Preolimpico Sofia: semifinali M-68, M+80, W-57, W+67 – Youtube reStrike IVR

17.00 Canoa slalom, Europei: trial run extreme slalom femminile

17.30 Canoa slalom, Europei: trial run extreme slalom maschile

18.00 Lotta, Preolimpico Sofia: semifinali greco-romana – uww.org, Sky Sport Arena, SkyGo, NowTV

18.00 Calcio, Serie A: Inter-Sampdoria – Sky Sport Serie A, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.30 Tennis, WTA 1000 Madrid: finale Barty-Sabalenka – SuperTennisTV

19.00 Basket femminile, Serie A1: gara-2 finale Venezia-Schio – MS Channel, MS Sport, LBF TV

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Lazio – DAZN1, DAZN

21.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: 2a semifinale Ruud-Berrettini – Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, SkyGo, NowTV

