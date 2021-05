CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata del torneo di qualificazione olimpica di Taekwondo 2021 che si svolge al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria). Per ogni singola categoria di peso olimpica saranno in palio due pass, che andranno ai taekwondoka che arriveranno in finale. Ieri l’Italia ha qualificato il suo secondo atleta a Tokyo 2021, si tratta di Alessio Simone che ha conquistato la finale del torneo riservato ai -80 kg.

Le categorie in gara oggi sono: Uomini: -68 kg, +80 kg. Donne: -57 kg, +67 kg. Per l’Italia, due le atlete in gara oggi: Paulina Armeria (-57 kg) e Maristella Smiraglia (+67 kg). Per l’italo-messicana Paulina Armeria, testa di serie di serie numero 11 del tabellone, il primo turno, quello degli ottavi di finale, nasconde già una bella insidia: la cipriota Despina Pilavaki (testa di serie n° 6). Qualora l’azzurra dovesse riuscire a passare il turno poi, nei quarti di finale ad attenderla vi sarebbe la vincente dell’incrocio fra la polacca Patrycja Adamkiewicz (3) e la moldava Tatiana Timbalari (14), con la prima nettamente favorita.

Nella categoria di peso della pugliese Maristella Smiraglia, classe 1996, c’è un vantaggio e uno svantaggio: le taekwondoka in concorso sono solo 6, ma il livello è tremendamente alto. Le teste di serie numero 1 e numero 2, che sono la tedesca Lorena Brandl (dal lato di tabellone dell’italiana) e l’austriaca Marlene Jahl (dalla parte opposta), attenderanno direttamente in semifinale, mentre le altre, Smiraglia compresa, testa di serie numero 5, si scontrano nei quarti di finale. All’Italiana è toccata in sorte la francese Althea Laurin, una taekwondoka che attualmente occupa la 30esima posizione del ranking olimpico mondiale, mentre Smiraglia occupa la 39esima.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata del torneo di qualificazione olimpica di Taekwondo 2021 che si svolge al Grand Hotel Millennium di Sofia (Bulgaria). Si incomincia alle ore 8.00, noi ci collegheremo con un quarto d’ora d’anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

Foto Vecchi FITA